El 30% que en algún momento se le atribuyó a una tercera opción pan peronista, no está definido. Quizás la explicación más evidente es que dicho espacio no logró definir un candidato, o que dicho candidato no ha logrado captar el grueso de los apoyos de los dirigentes que no responden ni a Cambiemos ni al kirchnerismo. Sea como sea, la polarización operó de forma efectiva en ese conjunto de electores que aun dudan si inclinarse por Macri o por Cristina.