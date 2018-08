¡De las calles no se va nadie!

Parece que finalmente la realidad le dio la razón a Elisa Carrió, que señaló que Mauricio Macri había habilitado el debate de la ley "porque pensaba que no salía". En el Senado su bloque fue claramente más activo en el boicot que en el apoyo. Hay que destacar también que el sector que estaba a favor fue mayormente timorato, en general se daba la visión tranquilizadora de que "ya estaba", que el camino era pelear el voto al interior de la Cámara Alta y no que la clave era promover la movilización afuera. No hubo quién sacara a la luz lo que pasaba en esos palaciegos pasillos y que alertara de lo que se cocinaba a fuego lento.