Con la llegada del nazismo al poder en enero de 1933, en Alemania, comenzó la implantación de un régimen que creía en la "pureza racial" y la supuesta superioridad de los arios. Los diferentes sectores nacionalistas germanos, marginales al finalizar la Primera Guerra Mundial, coincidían en culpabilizar a los judíos por la derrota en ese conflicto bélico y por los problemas económicos que atravesó Alemania en la posguerra. La demonización colectiva de los judíos no era novedosa en el continente europeo: el antisemitismo tuvo gran difusión en el Imperio ruso, desde una perspectiva religiosa y mesiánica, pero también en Francia en los sectores que miraban con nostalgia el Antiguo Régimen. No obstante, la característica distintiva del régimen nazi fue el objetivo de implantar una política racial basada en la eugenesia, por lo que fue un antisemitismo y un sistema racista que pretendía fundamentarse en la genética, no en convicciones religiosas. De allí que, en su lógica perversa, el nazismo buscó "purificar" racialmente a los arios estableciendo un sistema normativo que quitó la ciudadanía a los judíos y los hostigó en todos los terrenos para expulsarlos de su territorio. Se trataba de una minoría que había logrado descollar y ascender socialmente durante el siglo XIX, integrándose en los campos de la ciencia, las artes, la economía, la política y las profesiones liberales, aun cuando también había obreros, pequeños comerciantes, empleados y artesanos judíos. Una vida disciplinada y austera, educación rigurosa, hábitos como ordenar el tiempo, mantener la higiene personal y aprender varios idiomas desde temprana edad fueron marcando las claves para el desarrollo profesional en un mundo que dejaba de lado la rigidez de los viejos estamentos sociales para entrar en la modernidad. El sociólogo Max Weber, al analizar la vinculación de la ética protestante con el desarrollo capitalista, advirtió rasgos comunes con los judíos de Europa occidental y central.