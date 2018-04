El otro es ya más del plano político y centrado en el curso de acción que Lula y su núcleo se plantean al menos en el corto y mediano plazo. En sentido, el ex mandatario se ha dejado ver constantemente en los últimos tiempos con el joven jefe del Movimento de Trabajadores Sin Techo, el dirigente izquierdista Guilherme Boulos. Más allá de la paradoja o chiste que podría surgir de una combinación de una causa por un costoso triplex, el dato importante es la estrecha cercanía de ese dirigente al régimen cubano y sus aliados regionales. De hecho, en Diciembre de 2016 acompañó al mismo Lula y a Rousseff a la muy reservada ceremonia fúnebre por el fallecimiento de Fidel Castro. Posteriormente, en Marzo de 2018 Lula asistió al acto de lanzamiento de Boulos como candidato a Presidente del Partido Socialismo y Libertad apoyado por el Partido Comunista. Para completar el cuadro simbólico, el día 6 de Abril cuando Lula eligió como bunker la sede del gremio metalúrgico a las afueras de San Pablo, su equipo de prensa le dio particular difusión a una foto con el mismo Boulos y su remera roja. Ambos abrazados con el puño en alto. Para cerrar, el 7 de Abril en el discurso previo a su detención, el ex Presidente al momento de destacar que la lucha recién comenzaba para el y el PT y sus aliados para regresar al poder y cambiar de raíz el poder de los grandes medios de prensa, se acercó, miro y apoyo su mano en Boulos y no en algunos de los destacados miembros del PT que lo acompañaban como la misma Rosseff y Celso Amorin.