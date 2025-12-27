Luminarias importadas con planificación, seguridad eléctrica y coordinación logística

Juan Pablo Ardiles es despachante de aduana y responsable de comercio exterior en una empresa del rubro de luminarias (Foto: Movant Connection)

Al referirse a la coordinación interna y a los desvíos que pueden surgir en una importación, Juan señala que “es fundamental avisar con anticipación”. En esta entrevista, repasa los desafíos del comercio exterior en el rubro de luminarias, el impacto de los cambios regulatorios, la articulación entre áreas y la planificación necesaria para sostener la operatoria.

¿Qué implica ser responsable de comercio exterior en el rubro de luminarias?

Implica estar desde el primer contacto con los proveedores en el exterior hasta el ingreso de la mercadería al depósito local. En mi caso, abarca consultas iniciales, tiempos de entrega, producción, la compra internacional y todo el seguimiento posterior. También el contacto con el forwarder y con los despachantes de aduana hasta que la mercadería está disponible en Argentina.

Todo eso requiere una planificación previa, sobre todo para que las áreas comerciales sepan qué está viniendo, cuándo va a llegar y en qué condiciones. La idea es que toda la empresa esté alineada y que la mercadería llegue en los tiempos previstos.

¿Qué particularidades tiene la industria a la hora de importar?

Una de las principales particularidades es el tema de la seguridad eléctrica. Cuando arranqué, todavía estaba vigente el sistema de certificaciones con ensayos en laboratorio, IRAM y vencimientos anuales. Con el tiempo, eso fue mutando y hoy trabajamos con declaraciones juradas, etiquetas con QR dinámicos y otros esquemas que cambiaron bastante la operatoria.

Ese cambio implicó una planificación previa importante. Uno tuvo que anticiparse a la entrada en vigencia de la normativa para poder mantener una regularidad en las importaciones y no frenar el abastecimiento.

¿Cómo es trabajar con proveedores de China en este sector?

Trabajar con China implica estar en contacto permanente con los proveedores. Es un rubro muy dinámico, donde influyen la moda, la estación del año y las tendencias. Los modelos cambian todo el tiempo, hay actualizaciones constantes y eso obliga a pedir catálogos nuevos, conocer novedades y evaluar productos.

Después de concretar la compra, viene el seguimiento de producción y la planificación logística. Ahí se analizan volúmenes, costos y tiempos para que todas las áreas de la empresa estén al tanto y puedan trabajar sobre esa información.

¿Hay productos que te hayan llamado especialmente la atención?

Sí, hay productos que sorprenden. Por ejemplo, luces de escritorio o de cabecera que se pueden traer desde Europa, particularmente de Holanda, que tienen diseños poco habituales. Son productos que uno no ve todos los días y que muestran la variedad y evolución que tiene el rubro de luminarias.

¿Qué lugar ocupa la tecnología?

Hoy la tecnología está cada vez más presente. No solo en luminarias, sino en todos los rubros. En iluminación se ve claramente con productos que se controlan por control remoto, que cambian la temperatura de color, el ángulo de apertura o se prenden según el momento del día. La automatización y la inteligencia aplicada ya forman parte del producto final.

Al referirse a la importación de luminarias, Juan comenta que "después de concretar la compra, viene el seguimiento de producción y la planificación logística. Ahí se analizan volúmenes, costos y tiempos para que todas las áreas de la empresa estén al tanto y puedan trabajar sobre esa información" (Foto: Shutterstock)

¿Cuáles son las principales dificultades en la coordinación interna de una importación?

La clave está en la planificación previa. Saber cuándo se compra, qué tiempos de producción maneja el proveedor, cómo se va a entregar la mercadería y en qué volúmenes.

Después pueden surgir inconvenientes, porque la mercadería viene desde muy lejos. Paros, trasbordos, demoras en puertos o en aduana. Eso puede afectar las fechas previstas y genera tensiones, sobre todo con el área comercial. Por eso es fundamental avisar con anticipación cuando algo se desvía, para que todos estén en la misma línea.

¿Cómo le explicarías a alguien ajeno al sector todo lo que hay detrás de una luminaria importada?

Desde el primer contacto con el proveedor hasta que la luz llega a una casa hay todo un proceso. Primero se acuerdan condiciones comerciales, pagos y producción. Luego, cuando la mercadería está lista, se recibe el packing list con pesos y volúmenes, que permite cotizar el flete internacional, ya sea marítimo o aéreo.

Después viene el tránsito internacional, la llegada al puerto, el proceso aduanero, que puede ser más simple o más exhaustivo según el canal asignado. Una vez que se libera la mercadería, se coordina el transporte local al depósito. Ahí se revisa el estado de la carga y, si está todo bien, se ingresa al sistema para que quede disponible para la venta. Esa es, a grandes rasgos, toda la cadena de suministro.

¿Qué pasa si la mercadería llega con daños?

Puede pasar. En esos casos se activa el seguro, se documenta con fotos y se retiene esa mercadería que no está en condiciones de comercializarse. Son situaciones previstas dentro de la operatoria, aunque obviamente se busca evitarlas.

¿Cómo se define si una importación va por vía marítima o aérea?

Principalmente por volumen y peso. Cuando se trata de un contenedor completo, va por vía marítima por una cuestión de costos. El aéreo se usa cuando hay urgencias y se necesita la mercadería en pocos días. Hoy, en una semana o diez días, se puede tener la carga disponible.

El problema es que el aéreo encarece mucho la operación, por eso la clave vuelve a ser la planificación: contemplar tiempos de producción y tránsito marítimo para que la mercadería llegue cuando se necesita sin disparar los costos.

¿Qué reflexión te deja la experiencia en este sector?

Creo que lo más importante es la planificación y la adaptación. El comercio exterior, especialmente en este país, siempre presenta cambios, regulaciones nuevas y desafíos. Anticiparse, estudiar los cambios normativos y trabajar coordinadamente con todas las áreas permite salir adelante y sostener la operatoria en el tiempo.