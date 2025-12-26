Movant LogComex

El Puerto Buenos Aires ajusta tarifas y elimina bonificación en la Zona de Apoyo Portuario

La medida, que entra en vigor en enero de 2026, modifica el régimen tarifario, impactando los costos operativos y la planificación logística

Las empresas deberán adaptarse a
Las empresas deberán adaptarse a cambios tarifarios, lo que podría afectar tanto a las exportaciones como a las importaciones que transitan por el Puerto Buenos Aires (Foto: Shutterstock)

La Administración General de Puertos (AGP) ha anunciado un ajuste importante en la tarifa de la Zona de Apoyo Portuario (ZAP), que comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026.

La medida, que implica la derogación de la bonificación del 100% sobre el cargo tarifario de cada unidad de contenedor lleno que ingrese a las terminales portuarias concesionadas, afectará directamente los costos operativos de las empresas logísticas y generará nuevos desafíos en la competitividad del Puerto Buenos Aires.

Desde su implementación en 2017, la ZAP se encargaba de regular el tránsito de camiones hacia las terminales portuarias, con el objetivo de evitar congestionamientos y mejorar la eficiencia operativa.

La bonificación, instaurada en 2018, permitió que los operadores de contenedores llenos se beneficiaran de tarifas reducidas, contribuyendo a la reducción de costos para las empresas de logística.

Sin embargo, la resolución recientemente publicada por la AGP busca asegurar la sustentabilidad económica de las operaciones portuarias bajo el modelo de explotación privada. La eliminación de la bonificación responde a un proceso de reestructuración tarifaria que busca equilibrar los costos operativos con los recursos necesarios para mantener la infraestructura portuaria en funcionamiento.

Implicaciones para las terminales y la logística

La medida impactará principalmente en las terminales portuarias concesionadas que operan en el Puerto Buenos Aires, ya que deberán ajustar sus tarifas para cubrir los nuevos costos operativos asociados con la Zona de Apoyo Portuario.

Los operadores de contenedores llenos, tanto nacionales como internacionales, verán un aumento en sus costos de operación, lo que podría influir en la planificación logística de las empresas que dependen de este puerto para sus exportaciones e importaciones.

“El ajuste en las tarifas de la ZAP no solo responde a la necesidad de garantizar la viabilidad económica de las actividades portuarias, sino también a las nuevas políticas públicas que promueven la privatización de sectores operativos como este. Esto será clave para mantener la competitividad del Puerto Buenos Aires en el mercado global”, destacó un portavoz de la AGP.

La Administración General de Puertos
La Administración General de Puertos ha anunciado un ajuste importante en la tarifa de la Zona de Apoyo Portuario (Foto: Shutterstock)

Un paso hacia la sustentabilidad del modelo portuario privado

La AGP, en línea con las políticas de privatización y gestión privada del sector, ha otorgado a uno de los concesionarios un Permiso de Uso de la ZAP, lo que marca un cambio en la gestión de la zona y una mayor responsabilidad por parte de los operadores privados en la administración de los recursos generados.

El aumento de las tarifas de la ZAP, que se sitúan en 14,50 dólares por unidad de contenedor lleno, será uno de los principales desafíos que enfrentará el sector logístico a partir del 2026.

Las empresas deberán adaptarse a estos cambios tarifarios, lo que podría afectar tanto a las exportaciones como a las importaciones que transitan por el Puerto Buenos Aires, uno de los principales centros de distribución de mercancías en el país.

Con esta resolución, la Administración General de Puertos cierra un ciclo de bonificaciones en el uso de la Zona de Apoyo Portuario, adaptando la tarifa a las nuevas necesidades económicas del sector. A partir de 2026, las empresas logísticas deberán ajustar sus estrategias operativas para enfrentar los nuevos costos de la ZAP, lo que podría influir en los costos generales de la cadena de suministro y en la competitividad de las operaciones portuarias en el país.

El comercio exterior no es

Crecimiento moderado y retos en

Navidad y empleos temporales: cómo

Balance y perspectivas para la

La logística detrás del vitel
