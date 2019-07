Muchos creen que haciendo ejercicios de abdominales podrán lograr un vientre chato y libre de grasa. Quizás hacen cientos o miles de repeticiones varias veces por semana, o incluso todos los días, pero no logran ver los cambios deseados. ¿Porqué? Esto se debe generalmente a que no incluyen un déficit calórico en su rutina diaria; lo que realmente resulta clave para perder grasa, del abdomen, o de cualquier zona en donde esté acumulada. Si seguimos comiendo lo mismo o no sumamos alguna actividad que represente realmente un costo energético significativo, con un trabajo de fuerza pasivo no se puede afinar ni el abdomen ni ninguna parte del cuerpo. Los ejercicios de fortalecimiento trabajan los músculos, los fortalecen y endurecen. Incluso pueden hacerlos aumentar de tamaño dependiendo de las cargas y volúmenes que se usen, pero no queman grasa localizada.