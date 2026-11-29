El uso de calcetines en la cama prolonga el descanso nocturno en 32 minutos y reduce las interrupciones durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dormir con calcetines puede facilitar la conciliación del sueño, sobre todo en personas con los pies fríos o que descansan en habitaciones frescas. El beneficio se relaciona con la capacidad de elevar suavemente la temperatura de los pies y activar mecanismos naturales que preparan al cuerpo para dormir.

La evidencia disponible no presenta esta práctica como una solución para todos los problemas de insomnio. Los resultados son más consistentes en adultos sanos y en ambientes con temperaturas moderadamente bajas, mientras que en personas mayores con insomnio los efectos pueden ser menores o inexistentes.

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Calentar los pies ayuda al cuerpo a iniciar el sueño

Dormir con calcetines puede ayudar a conciliar el sueño porque el calor en los pies favorece la dilatación de los vasos sanguíneos de la piel. Ese proceso permite que el organismo libere calor desde el interior hacia las extremidades y reduzca progresivamente su temperatura central, una señal fisiológica vinculada al inicio del descanso.

La temperatura corporal no se mantiene constante durante las 24 horas. Antes de dormir, el organismo comienza a enfriarse de forma gradual, mientras que la piel de las manos y los pies se calienta por el aumento del flujo sanguíneo superficial.

Los investigadores llaman a este fenómeno gradiente de temperatura distal-proximal. Se trata de la diferencia entre la temperatura de zonas alejadas del tronco, como los pies y las manos, y la de áreas más centrales, como el abdomen, el tórax o los muslos.

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Un gradiente positivo indica que las extremidades están más cálidas que el tronco. Esta condición refleja una mayor capacidad del cuerpo para perder calor y acercarse al estado fisiológico que favorece el sueño.

Un estudio publicado en Nature identificó que la vasodilatación en manos y pies era un predictor más sólido de la rapidez con la que una persona se dormía que otros indicadores, entre ellos la temperatura corporal central, la frecuencia cardíaca o el inicio de la secreción de melatonina.

La investigación señaló que la elevación de la temperatura distal suele aparecer antes de que aumente la somnolencia y antes de la transición a las primeras fases del sueño. El calentamiento de los pies no eleva necesariamente la temperatura interna: puede contribuir a que esta descienda.

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La dilatación de los vasos sanguíneos en los pies permite liberar calor interno y ayuda a descender la temperatura corporal para iniciar el sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los calcetines redujeron el tiempo para dormirse en un estudio experimental

Un ensayo de la Universidad Nacional de Seúl, publicado en el Journal of Physiological Anthropology, evaluó el uso de calcetines de cama durante una noche de siete horas en un ambiente fresco. Los participantes eran adultos jóvenes sanos y atravesaron dos condiciones: una noche con los pies cubiertos y otra sin calcetines.

Los investigadores colocaron los calcetines cerca de una hora antes de acostarse. El objetivo era aumentar la temperatura de los pies de forma gradual antes de apagar la luz.

La prueba mostró que los participantes tardaron 7,5 minutos menos en dormirse cuando usaron calcetines. La duración total del sueño también fue 32 minutos mayor en esa condición.

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La eficiencia del sueño, que mide el porcentaje del tiempo en cama que una persona permanece dormida, aumentó 7,6%. A la vez, la cantidad de despertares nocturnos fue 7,5 veces menor que durante la noche en la que los voluntarios durmieron descalzos.

Los autores registraron una temperatura de la piel de los pies entre 0,8 y 1,3 °C más alta durante el uso de los calcetines. También observaron un aumento del gradiente distal-proximal, sin cambios significativos en la temperatura corporal central.

Ese resultado respalda la idea de que la intervención actúa sobre la piel y la circulación periférica. Los calcetines no buscan recalentar todo el cuerpo, sino favorecer una señal térmica localizada que acompañe la preparación natural para dormir.

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Un trabajo posterior sobre calcetines diseñados para el descanso obtuvo resultados en la misma dirección. El estudio halló mayor temperatura en los pies, una reducción de la latencia de sueño y menos interrupciones nocturnas, aunque sus conclusiones también se limitaron a condiciones controladas.

La temperatura de los pies influye más que la sensación de abrigo

El uso de calcetines puede resultar útil por una razón que parece contradictoria: calentar los pies puede facilitar el enfriamiento interno necesario para dormir. La vasodilatación periférica favorece la transferencia de calor desde el núcleo corporal hacia la piel.

Una investigación publicada en el American Journal of Physiology analizó mediciones de temperatura de manos, pies, tronco y temperatura central junto con registros de somnolencia y actividad cardíaca. El trabajo concluyó que el gradiente distal-proximal era el mejor indicador de una latencia de sueño corta.

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La secuencia observada fue consistente: primero subía la temperatura de las extremidades, luego disminuía la temperatura central y después aparecía una mayor sensación de sueño. Finalmente, se producía el inicio del descanso.

Este mecanismo también explica por qué algunas personas tienen dificultades para dormir cuando sienten los pies fríos. El contacto con sábanas frías puede resultar incómodo e interferir con la respuesta de vasodilatación que suele anticipar el sueño.

Los calcetines no son la única herramienta para conseguir ese efecto. Los baños de pies tibios y algunos dispositivos de calentamiento suave también pueden aumentar la temperatura distal antes de acostarse.

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Un estudio sobre una mascarilla ocular calentada, publicado en Scientific Reports, encontró que el estímulo térmico localizado incrementó la temperatura de manos y pies y aumentó la somnolencia percibida. La temperatura central permaneció estable durante la prueba.

Un ensayo de la Universidad Nacional de Seúl comprobó que utilizar calcetines reduce en 7.5 minutos el tiempo necesario para quedarse dormido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios no son iguales en todas las personas

La edad y la presencia de trastornos de sueño pueden modificar la respuesta al calentamiento de los pies. Una revisión centrada en la relación entre temperatura cutánea y sueño encontró que los adultos sanos respondían mejor a los calcetines cálidos o neutros que las personas mayores con insomnio.

En adultos de mediana edad, el aumento de la temperatura del pie se asoció con un inicio más rápido del sueño. En mayores sin alteraciones relevantes del descanso, algunas intervenciones térmicas también redujeron la latencia.

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La situación fue distinta entre los adultos mayores con insomnio. En ese grupo, ni los calcetines ni los baños de pies lograron acelerar de forma consistente el inicio del sueño.

Los autores plantearon que el envejecimiento y el insomnio pueden alterar los mecanismos de termorregulación que conectan la pérdida de calor corporal con la somnolencia. Por eso, dormir con calcetines no debe considerarse un tratamiento para el insomnio persistente.

Los baños de pies tibios ofrecen un ejemplo de esta diferencia. Un ensayo con personas de 55 años o más comprobó que el agua a 40 °C elevaba la temperatura de los pies y el gradiente distal-proximal, pero no modificaba de manera clara los parámetros de sueño medidos mediante polisomnografía.

Una revisión y metaanálisis de 18 estudios, con 950 participantes mayores de 60 años, encontró mejoras en la calidad del sueño percibida después de baños de pies calientes. Los investigadores calificaron la certeza de esa evidencia como muy baja por la heterogeneidad de los estudios, sus muestras limitadas y el riesgo de sesgo.

Los calcetines deben ser limpios, sueltos y transpirables

El posible beneficio depende también del tipo de calcetín. Las recomendaciones recogidas por la Cleveland Clinic y por especialistas en cuidado de los pies apuntan a modelos finos, limpios, secos y confeccionados con materiales que permitan la ventilación, como el algodón.

Los calcetines demasiado ajustados pueden comprimir el tobillo, dejar marcas, rozar la piel o generar incomodidad. Si una prenda molesta, provoca picazón o da demasiado calor, puede perjudicar el descanso en lugar de favorecerlo.

Los modelos muy gruesos o fabricados con tejidos sintéticos que retienen el calor pueden producir sudoración y sobrecalentamiento. La sensación térmica excesiva puede causar despertares y dificultar que el organismo mantenga una temperatura adecuada para dormir.

El uso de calcetines tampoco provoca hongos por sí solo. El riesgo aumenta cuando los pies permanecen húmedos, la prenda está sucia, existe fricción constante o no se secan bien los espacios entre los dedos.

Los especialistas recomiendan no acostarse con los calcetines utilizados durante el día. Un par nuevo y seco reduce la acumulación de humedad y limita las posibilidades de irritación o maceración de la piel.

Los calcetines de compresión requieren otra consideración. La Cleveland Clinic desaconseja usarlos durante el sueño salvo que exista indicación médica, porque están diseñados para modificar la circulación y no son equivalentes a los calcetines comunes de descanso.

Los calcetines y las terapias térmicas pierden eficacia en adultos mayores que padecen insomnio debido a cambios en la termorregulación corporal. (Freepik)

Una estrategia simple, pero no una cura para el insomnio

Dormir con calcetines puede ser una opción útil para quienes suelen tener los pies fríos, descansan en una habitación fresca o tardan algunos minutos más de lo deseado en relajarse antes de dormir. La práctica tiene respaldo fisiológico y algunos estudios experimentales detectaron mejoras en la latencia y la continuidad del descanso.

La recomendación práctica consiste en probar con un par ligero, cómodo y transpirable alrededor de una hora antes de acostarse. Si durante la noche aparece calor excesivo, sudoración o incomodidad, conviene retirarlo o elegir un modelo más fino.

Las personas con diabetes, enfermedad arterial periférica, problemas de circulación o lesiones frecuentes en los pies deberían consultar con un profesional de la salud antes de cambiar sus hábitos nocturnos. El cuidado de la piel y la sensibilidad de las extremidades requieren precauciones adicionales en esos casos.

La evidencia indica que los calcetines pueden ser una herramienta complementaria para conciliar el sueño, no un reemplazo de la atención médica ni de otros hábitos de descanso. Los horarios regulares, una habitación ventilada, la reducción de estimulantes y un entorno silencioso siguen siendo parte de una rutina de sueño saludable.