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Una fuga en un acueducto de 48 pulgadas interrumpió el suministro de agua potable en colonias de la alcaldía Tláhuac y el suroriente de Iztapalapa este 28 de noviembre de 2026, luego de que personal de la Comisión Nacional del Agua detectara la rotura en el cruce de avenida La Turba y calle Langosta, colonia Miguel Hidalgo, con trabajos de reparación estimados en aproximadamente 72 horas.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIAGUA) activó un operativo de suministro con pipas de agua potable gratuita para las zonas afectadas, disponible a través de la Línea H2O marcando *426. Al menos 30 viviendas de las colonias Del Mar y Miguel Hidalgo registraron afectaciones directas por la rotura.

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CONAGUA detiene cuatro pozos para controlar la rotura en el acueducto

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Para reducir la presión sobre el ducto dañado y posibilitar las labores de reparación, SEGIAGUA suspendió temporalmente los pozos Tecomitl 5 y 6, Tulyehualco 10 y Santa Catarina 3 Profundo. La interrupción de estos cuatro pozos afectó directamente el volumen de agua que llega al acueducto de 1.21 metros de diámetro donde se registró la rotura.

La fuga comenzó durante la madrugada del 28 de noviembre con una filtración menor que, en el transcurso de las horas, aumentó de tamaño hasta romper el pavimento de avenida La Turba. Durante poco más de una hora, el agua brotó en forma de torrente por toda la calle, acumulando lodo y tierra en las vialidades circundantes.

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La rotura expulsó miles de litros de agua sobre la vía pública durante varias horas, generando corrientes que alcanzaron calles aledañas como Don Pascuale. Personal de la alcaldía Tláhuac inició labores de limpieza con palas y camiones de succión para retirar el lodo depositado en la zona.

Pavimento de avenida La Turba queda destruido frente al Hospital General de Tláhuac

La fractura del ducto levantó completamente el asfalto del cruce de avenida La Turba con calle Langosta, frente al Hospital General de Tláhuac. Las autoridades informaron que, una vez controlada la fuga, el personal técnico deberá romper el pavimento en la zona exacta de la rotura para localizar con precisión el punto de falla antes de ejecutar la reparación.

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La SEGIAGUA movilizó equipos hidroneumáticos y sistemas de bombeo de emergencia para desalojar el agua acumulada en el área de intervención. Estas maniobras son necesarias para secar la excavación y permitir el acceso seguro de los técnicos al ducto dañado.

El Ramal Tláhuac-Nezahualcóyotl pierde presión y afecta al municipio mexiquense

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La fuga en avenida La Turba corresponde al acueducto del Ramal Tláhuac-Nezahualcóyotl, también identificado como Ramal Mixquic-Tláhuac. El Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nezahualcóyotl (ODAPAS Nezahualcóyotl) informó que las autoridades hidráulicas detuvieron la operación del ramal y de la Planta de Bombeo La Caldera para facilitar los trabajos.

La parada de la Planta de Bombeo La Caldera afectó directamente la Línea Maestra que abastece a Nezahualcóyotl, municipio del Estado de México colindante con la Ciudad de México. Diversas colonias de ese municipio registraron baja presión o corte total del suministro durante las maniobras.

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Vecinos de colonias Del Mar y Miguel Hidalgo deben prever al menos 36 horas sin suministro normal

Las autoridades capitalinas estimaron que la normalización del servicio en la zona podría extenderse entre 36 y 72 horas desde el inicio de los trabajos, con variaciones según el avance de las reparaciones en el ducto de 48 pulgadas. Durante ese período, los habitantes de las colonias Del Mar y Miguel Hidalgo afectadas en Tláhuac y el suroriente de Iztapalapa pueden solicitar pipas gratuitas a través de la Línea H2O en el número *426.

La alcaldía Tláhuac recomendó a los conductores tomar vías alternas a avenida La Turba durante los trabajos de excavación y reparación, señalando avenida Tláhuac como la ruta alternativa para transitar en ese perímetro. Las labores de pavimentación no iniciarán hasta que la SEGIAGUA y la CONAGUA concluyan la sustitución y el sellado del segmento dañado del acueducto.

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Los pozos Tecomitl 5 y 6, Tulyehualco 10 y Santa Catarina 3 Profundo permanecerán fuera de operación hasta que las condiciones del ducto permitan restablecer de forma segura el flujo de agua hacia el sistema.