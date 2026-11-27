La red familiar de "El Serafín", segundo de "El Chapo Isidro": sus hermanos ocupan cargos públicos en Guasave y Ahome. (Gobierno de Ahome y Guasave/FGR)

Guardar

Iván Roberto Gálvez Meza, director de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Ahome, reconoció que Germán Rolando Gálvez Meza, alias “El Serafín”, es su hermano, aunque rechazó que ese vínculo familiar sea motivo para juzgarlo o separarlo del cargo tras la detención del presunto segundo al mando del Cártel de Guasave el pasado 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa.

“El Serafín sí es mi hermano, pero no me pueden juzgar por sus acciones”, declaró el funcionario municipal. También aseguró que desde el fallecimiento de sus padres, hace cinco años, dejó de tener relación con sus hermanos porque “cada quien tomó su rumbo”.

PUBLICIDAD

La captura de Germán Rolando Gálvez Meza ocurrió durante el operativo federal Centella, en el que también fue detenido el líder del cártel Fausto Isidro Meza Flores. “El Serafín” es señalado como mano derecha de Fausto Isidro “N”, “El Chapo Isidro”, presunto cabecilla de la organización criminal.

De acuerdo con información oficial, el despliegue de fuerzas federales fue antecedido por trabajos de inteligencia. La intervención dejó un saldo de cuatro militares muertos, además de varios presuntos integrantes de la organización abatidos, personas lesionadas y el aseguramiento de armamento de alto poder.

“El Chapo Isidro” llega al Altiplano: así fue el operativo de ingreso al penal de máxima seguridad. Captura de pantalla - FGR

Dos hermanos de “El Serafín” ocupan cargos municipales

Iván Roberto Gálvez Meza tiene una trayectoria en el sector público desde 2003. Ha trabajado en los ayuntamientos de Culiacán y Guasave, además de Ahome, donde ocupa la Dirección de Servicios Públicos desde hace nueve años, según el presidente municipal sustituto Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.

PUBLICIDAD

El funcionario también fue regidor de Morena en Guasave. El 16 de mayo de 2025 solicitó licencia a ese puesto y cinco días después fue nombrado director de Servicios Públicos de Ahome por Menéndez de Llano Bermúdez, quien entonces era alcalde sustituto.

Su hermano Orlando Gálvez Meza también ocupa un puesto en una administración municipal. Desde noviembre de 2024 es director de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Guasave, encabezado por la alcaldesa de Morena Cecilia Ramírez Montoya.

Las imágenes muestran la inspección del interior de la vivienda con linternas, la localización de personas en una habitación y el posterior traslado de los detenidos bajo custodia militar a través de una explanada. Video: Defensa

El documento de nombramiento de Orlando Gálvez fue firmado el 1 de noviembre de 2024 por Ramírez Montoya. Los dos nombramientos fueron verificados en la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con el medio que difundió la información.

PUBLICIDAD

Iván Gálvez dijo a Los Noticieristas que está dispuesto a responder ante las autoridades si se lo requieren, pues sostiene que no tiene nada que ocultar. Añadió que continúa asistiendo al Ayuntamiento para desempeñar sus funciones.

Alcalde de Ahome descarta separar a Iván Gálvez del cargo

Antonio Menéndez de Llano Bermúdez respaldó al director de Servicios Públicos y afirmó que no ve razones para retirarlo del puesto por la detención de su hermano. “El que nada debe nada teme”, respondió el alcalde al ser cuestionado sobre el parentesco.

Menéndez de Llano señaló que Gálvez Meza se ha mantenido en el área pese a los cambios de partido en las administraciones municipales. También destacó su contacto con habitantes, comerciantes, empresarios y cámaras empresariales de Ahome.

PUBLICIDAD

Foto: Captura de video / Defensa

“Tiene una estrecha relación con todas las cámaras, con comercios, empresarios, ciudadanos, ciudadanas que hablan directamente con él y atiende a todos por igual; que el trabajo de cada persona hable por sí mismo y que cada quien se haga responsable de sus propios actos”, afirmó el presidente municipal.

En Guasave, Cecilia Ramírez Montoya fue cuestionada por los señalamientos del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre posibles actos de corrupción y omisiones de autoridades que habrían permitido la operación de grupos criminales en Sinaloa.

“Ya son declaraciones del Gobierno federal, ellos tienen su sustento, entonces nosotros no tenemos conocimiento de eso”, respondió la alcaldesa.

Durante la conferencia matutina del Gobierno federal, García Harfuch sostuvo que algunas organizaciones criminales pudieron operar durante años con impunidad porque hubo autoridades que se dejaron corromper y otras que, por omisión, permitieron la continuidad de sus actividades.

PUBLICIDAD