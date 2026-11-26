Un usuario consulta la Ventanilla Única de trámites de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en un equipo de cómputo en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) pondrá en marcha una nueva Ventanilla Única de Trámites (VUT) para facilitar la realización de gestiones administrativas relacionadas con establecimientos y servicios de salud. La herramienta permitirá presentar documentos, consultar requisitos y dar seguimiento a las solicitudes por internet.

Desarrollada en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la plataforma comenzará a operar el próximo 1 de diciembre de 2026 con cinco trámites que podrán completarse de manera electrónica, sin necesidad de acudir presencialmente al Centro Integral de Servicios (CIS).

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Además, las personas usuarias y los sectores regulados podrán recibir asesoría gratuita sobre el funcionamiento del sistema y sus requisitos a través de la línea telefónica 079, que ofrecerá atención permanente durante todo el año.

🚀 ¡ATDT Y COFEPRIS da a conocer la Ventanilla Única de Trámites (VUT)!



Iniciamos esta etapa con los primeros 5 trámites sanitarios completamente en línea, sin traslados ni intermediarios. Consulta requisitos, envía documentación y da seguimiento a tus solicitudes desde… pic.twitter.com/4c6kRklYve — COFEPRIS (@COFEPRIS) November 26, 2026

¿Cómo funciona la nueva Ventanilla Única de Cofepris?

La Ventanilla Única de Trámites es una plataforma digital que concentra diferentes gestiones sanitarias en un solo sitio de internet. Su objetivo es reducir los traslados a oficinas físicas, evitar la intervención de intermediarios y facilitar el seguimiento de las solicitudes.

El sistema fue desarrollado por la Fábrica de Software de la ATDT y estará disponible en el siguiente enlace: https://www.ventanilla.cofepris.gob.mx

A través de esta herramienta, las personas usuarias podrán realizar distintas etapas del procedimiento administrativo desde una computadora:

Consultar los requisitos de cada trámite.

Cargar y enviar la documentación correspondiente.

Presentar solicitudes de manera electrónica.

Dar seguimiento en tiempo real al estado de cada gestión.

De acuerdo con Cofepris, la implementación de este sistema busca agilizar los tiempos de respuesta y brindar mayor certeza jurídica a las industrias que invierten y producen en México, sin dejar de lado la protección de la salud pública y los datos personales.

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¿Cuáles son los cinco trámites que podrán realizarse en línea?

En su primera etapa, prevista para el 1 de diciembre de 2026, la Ventanilla Única incorporará cinco trámites relacionados con establecimientos de insumos para la salud, servicios médicos, fuentes de radiación y bancos de sangre.

Una infografía detalla los cinco procedimientos sanitarios que la Cofepris gestionará de manera exclusivamente virtual en México a partir de diciembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos procedimientos dejarán de recibirse de manera presencial en el Centro Integral de Servicios (CIS) de Cofepris y deberán gestionarse mediante la nueva plataforma:

COFEPRIS-05-003: Actualización de datos o baja de establecimientos de insumos para la salud con licencia sanitaria.

COFEPRIS-05-059: Actualización de datos o baja de establecimientos de servicios de salud con licencia sanitaria.

COFEPRIS-05-060: Actualización de datos o baja de establecimientos médicos con fuentes de radiación.

COFEPRIS-05-076: Baja del responsable de operación y funcionamiento en establecimientos con fuentes de radiación.

COFEPRIS-01-027: Alta de libro de registro para bancos de sangre y servicios de transfusión.

La dependencia adelantó que la incorporación de otros procedimientos será gradual durante los próximos meses, por lo que el catálogo de gestiones electrónicas podría ampliarse posteriormente.

¿Qué necesitas para realizar los trámites de Cofepris en línea?

Antes de ingresar una solicitud en la Ventanilla Única, las personas usuarias deberán verificar que cuentan con los documentos y herramientas digitales necesarios para completar el procedimiento.

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De acuerdo con el boletín de la comisión, los requisitos generales de acceso son:

Cuenta Llave MX: necesaria para ingresar a la plataforma.

e.firma vigente: puede ser de persona física, persona moral o del representante legal vinculado a la persona moral, según corresponda.

Datos de identificación del establecimiento: licencia sanitaria, número de trámite o Permiso de responsable de la operación y funcionamiento, dependiendo de la gestión que se quiera realizar.

Contar previamente con estos elementos permitirá ingresar al sistema y presentar la documentación correspondiente sin tener que acudir a las instalaciones de la dependencia.

De acuerdo con el organismo, hasta la fecha se han registrado 28 millones 48 mil 244 cuentas, una cifra que refleja la creciente adopción de herramientas digitales para interactuar con el Gobierno de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acompañar a las personas usuarias durante la transición hacia los trámites digitales, Cofepris y la ATDT habilitarán orientación telefónica mediante el número 079.

Este servicio será gratuito y estará disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, por lo que las personas podrán comunicarse para resolver dudas sobre el funcionamiento de la plataforma, los requisitos y el proceso para ingresar sus solicitudes.

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La línea también estará dirigida a los sectores regulados que necesiten acompañamiento durante la realización de sus gestiones sanitarias.

Cofepris redujo su catálogo de 340 a 125 trámites

La puesta en marcha de la Ventanilla Única forma parte de un proceso de simplificación administrativa y regulatoria que comenzó con una reestructuración del catálogo de procedimientos de la comisión.

Según las cifras difundidas por la dependencia, los cambios permitieron reducir el número de trámites, disminuir los requisitos solicitados y acortar los tiempos promedio de resolución.

Los principales resultados reportados son:

Catálogo de trámites: pasó de 340 a 125 procedimientos.

Requisitos promedio: disminuyeron de 14 a 7.

Tiempo promedio de respuesta: se redujo de 100 a 24 días.

Esta reestructuración está sustentada en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los días 4 y 11 de julio, así como el 22 de agosto de 2025.

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Con la entrada en operación de la Ventanilla Única el próximo 1 de diciembre, Cofepris comenzará a trasladar gradualmente más procedimientos a la modalidad digital, con el propósito de concentrar las gestiones sanitarias en una sola plataforma.