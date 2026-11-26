Foto: Cortesía/Secretaría de Educación Pública.

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Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública (SEP), firmó el Decreto por el que se instruye la aplicación del Pronunciamiento Institucional del Uniforme Escolar Neutro en todos los planteles de Bachillerato Nacional, sin exepción.

Esto, con el objetivo de garantizar el derecho del estudiantado a elegir libremente su uniforme, sin justificaciones, condicionamientos ni sanciones por motivos de género, identidad, expresión o apariencia personal.

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Para ello, se aplicarán los principios constitucionales y de derechos humanos de igualdad sustantiva, no discriminación y libre desarrollo de la personalidad, con el fin de construir espacios educativos seguros, justos y centrados en el bienestar de las y los estudiantes.

El funcionario indicó que la iniciativa forma parte de las acciones permanentes del gobierno federal para erradicar la violencia contra las mujeres en los centros de Educación Media Superior del país, mediante la jornada “16 Días de Activismo por el Bachillerato Nacional”, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Señaló que este activismo consiste en identificar las ideas arraigadas, costumbres, prejuicios y estereotipos construidos bajo una visión machista, con el fin de erradicarlos y avanzar hacia la igualdad sustantiva.

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Los estudiantes podrán decidir libremente su uniforme

El secretario precisó que la medida ya entró en vigor, por lo que a partir de esta semana los estudiantes del Bachillerato Nacional podrán elegir su usar pantalón o falda.

“A partir de hoy, en todo el Bachillerato Nacional, las y los jóvenes podrán decidir sobre su uniforme neutro. Tendrán la libertad de hacerlo sin atender ni apegarse a ningún tipo de prejuicio o regla que se haya heredado durante muchos años”, comentó.

En este sentido, Delgado Carrillo recalcó que el uniforme también representa el sentido de pertenencia a una institución, identidad y seguridad, pero debe garantizar que las y los jóvenes tengan la libertad de elegir y decidir cómo quieren vestir.

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“Esta iniciativa busca erradicar el sentido de pertenencia hacia la mujer, porque las mujeres no le pueden pertenecer a otros. Esa idea, un tanto machista, forma parte de los estereotipos arraigados en nuestra sociedad y constituye la raíz de la violencia de género y de la violencia contra las mujeres”, afirmó en presencia de la comunidad escolar del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS) 9 “Josefa Ortiz de Domínguez”.

Agregó que por indicaciones de la Presidenta, a la nueva medida de suma la Beca Universal Benito Juárez para todas y todos los estudiantes del Bachillerato Nacional.

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La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, destacó la presencia de las y los titulares de los distintos subsistemas de Educación Media Superior del país en el arranque de estas jornadas.

Señaló que las y los jóvenes atraviesan una etapa en la que construyen su personalidad e identidad, por lo que las escuelas deben ser espacios donde puedan ejercer su libertad y desarrollar la confianza para decidir quiénes quieren ser, sin prejuicios, en las aulas, los patios y los centros escolares.

Rodríguez Mora informó que, junto con las estrategias El ABC de las Emociones, la orientación sobre el uso de dispositivos móviles, las jornadas de lectura, la entrega de libros y las actividades de cine y cultura, este tema se aborda de manera integral.

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Subrayó que la educación cívica y la libertad son principios de un país de derechos, en el que las y los estudiantes de bachillerato deben participar activamente en las decisiones y en la construcción de las reglas de sus escuelas.

El director general de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, Homero Meneses Hernández, aseguró que es necesario impulsar procesos de reflexión y maduración en torno a la posibilidad de que cada persona se identifique con el uniforme que elija. Afirmó que no se debe descansar hasta alcanzar la igualdad sustantiva en México y en el mundo.

En representación de las y los estudiantes del plantel, Sumaya Bellver Zohan expresó que el uniforme permite fortalecer la identidad compartida y el sentido de pertenencia a la comunidad estudiantil.

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Señaló que el problema comienza cuando la ropa se utiliza como herramienta para etiquetar o como pretexto para determinar quién encaja y quién no, pues lo que realmente lastima es ser señalado, juzgado o excluido por la apariencia.