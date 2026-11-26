El STC Metro confirmó que en octubre aumentó el número de viajes en tres líneas (X/ @MetroCDMX)

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Los desmayos, las crisis convulsivas y los episodios relacionados con la epilepsia encabezan la lista de las emergencias médicas más recurrentes dentro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México. De acuerdo con un balance oficial emitido por el organismo, las brigadas de emergencia brindan atención a un promedio de 861 personas usuarias cada mes por diversos malestares físicos registrados durante sus traslados.

El informe, correspondiente al periodo de enero a octubre de 2026, detalla que en los primeros diez meses del año se contabilizaron más de 8 mil 600 atenciones de primeros auxilios a lo largo de las 12 Líneas que conforman la red de transporte subterráneo y superficial de la capital del país.

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Las emergencias médicas más frecuentes en la red

El reporte institucional identifica los cuadros clínicos que con mayor frecuencia obligan a la intervención inmediata de los cuerpos de auxilio en pasillos, andenes, escaleras y al interior de los convoyes. Además de los desvanecimientos y los cuadros epilépticos, el personal operativo atiende de manera constante emergencias cardiovasculares y obstétricas.

La Línea 1, 2 y 3 presentaron un aumento de viajes durante el mes de octubre (X/ @MetroCDMX)

Según los datos desglosados por la Dirección de Medios del organismo, las principales causas de atención médica son:

Desmayos y pérdida súbita del conocimiento , asociados comúnmente a aglomeraciones, ayunos prolongados o golpes de calor.

Crisis convulsivas de origen diverso.

Episodios vinculados con padecimientos epilépticos preexistentes.

Sospechas de infarto y dolor torácico agudo que requieren valoración urgente.

Asistencia a mujeres embarazadas que presentan malestares o labor de parto en tránsito.

La cobertura de estos servicios abarca a todos los sectores de la población que utilizan diariamente este medio de transporte, incluyendo mujeres, hombres, niñas, niños, bebés y personas adultas mayores.

Más de 600 traslados en ambulancia por complicaciones graves

Si bien la mayoría de los incidentes logran ser estabilizados en las instalaciones de las estaciones mediante maniobras básicas de atención prehospitalaria, un porcentaje significativo de los pacientes presenta cuadros clínicos complejos que exigen intervención hospitalaria especializada.

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El Sistema de Transporte Colectivo precisó que, del universo total de más de 8 mil 600 personas auxiliadas entre enero y octubre, en 640 casos fue indispensable solicitar el arribo de ambulancias. Dichos pacientes fueron trasladados de emergencia a distintas instituciones de salud de la Ciudad de México debido a las complicaciones médicas que manifestaron al momento de ser valorados.

Esto significa que, en promedio, alrededor de 64 usuarios al mes sufren episodios de salud cuya gravedad rebasa la atención primaria en estación y demanda hospitalización inmediata.

Así opera el protocolo de auxilio en las 12 Líneas

Para hacer frente a la incidencia diaria de estas crisis de salud, el organismo mantiene activo un protocolo de respuesta coordinada en el que intervienen áreas operativas, de seguridad ciudadana y de protección civil.

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El despliegue de atención ante una emergencia dentro del Metro de la CDMX sigue una ruta específica:

Detección y primer contacto: Cuando una persona usuaria presenta síntomas de malestar físico o sufre un desvanecimiento, el primer punto de contacto suelen ser los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) asignados a la vigilancia de los andenes y accesos. Activación interna: Al recibir la solicitud de apoyo, los policías se comunican de inmediato con los jefes de estación para reportar la ubicación exacta y la condición aparente de la persona afectada. Intervención especializada: El personal de estación solicita el despliegue de los técnicos en urgencias pertenecientes a las coordinaciones de Seguridad Industrial e Higiene y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del propio Metro. Monitoreo y traslado: De forma paralela, el personal de Seguridad Institucional, a través del Centro Estratégico de Operaciones, da seguimiento puntual a cada incidente y gestiona el envío de ambulancias externas en los casos donde el cuadro clínico compromete la integridad del usuario.

Metro CDMX Línea 12 (@AMRedfield/X)

Llamado a solicitar ayuda oportuna durante los traslados

En el marco de la presentación de estas cifras, el director general del Sistema de Transporte Colectivo, Adrián Rubalcava Suárez, reconoció públicamente el desempeño de los efectivos de la SSC-CDMX y del personal técnico del organismo por su capacidad de reacción ante las contingencias médicas cotidianas.

El funcionario señaló que estas acciones de asistencia forman parte de las directrices establecidas por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, orientadas a salvaguardar la integridad física de los millones de capitalinos que se movilizan en la red bajo la premisa institucional “En el Metro, cuidarte es parte del viaje”.

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Finalmente, las autoridades del transporte capitalino exhortaron a las personas usuarias a no dudar en solicitar asistencia médica al personal policial o de estación ante los primeros síntomas de mareo, debilidad, dolor en el pecho o cualquier otro malestar físico, con el objetivo de recibir valoración oportuna antes de que el cuadro evolucione a una emergencia mayor al interior de los trenes.