La creatividad de los mexicanos volvió a hacerse presente en redes sociales, esta vez gracias a una promoción de palomitas de Cinépolis que motivó a tres mujeres a acudir a una sucursal con un objeto que nadie esperaba encontrar en la dulcería: una lavadora. Las clientas pretendían aprovechar la dinámica que permite llevar recipientes de casa para llenarlos de palomitas de maíz por un precio fijo.
La iniciativa, denominada “Trae tu Canasta”, fue anunciada por la cadena mexicana para los días 25, 26 y 27 de noviembre, con la intención de que los consumidores pudieran acudir a sus establecimientos con cualquier contenedor y recibir palomitas, siempre que respetaran las condiciones establecidas para la promoción.
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La propuesta rápidamente despertó el ingenio de los usuarios, quienes comenzaron a imaginar qué objetos podrían utilizar para llevarse una mayor cantidad de producto. Sin embargo, tres mujeres decidieron pasar de las ocurrencias a los hechos y aparecieron en un cine con una lavadora que utilizaron como recipiente.
Llegaron con una lavadora y sorprendieron al personal del cine
En una grabación difundida en Facebook quedó documentado el momento en que las mujeres se presentaron en la dulcería de Cinépolis con el electrodoméstico. En las imágenes se observa cómo interactúan con una empleada, a quien aparentemente le muestran desde un teléfono celular las condiciones de la oferta para justificar su petición.
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Posteriormente, las clientas se aproximaron al mostrador y comenzaron a conversar con otra trabajadora del área, mientras la lavadora permanecía como protagonista de la escena, llamando la atención de quienes se encontraban en el establecimiento.
No se aprecia con claridad si finalmente consiguieron que el recipiente fuera llenado con palomitas, por lo que el desenlace de su visita permanece sin confirmarse. Aun así, la situación provocó sorpresa por la dimensión del objeto que eligieron para participar.
La promoción contemplaba llenar los recipientes hasta su capacidad, aunque establecía un límite equivalente a dos canastas de palomitas “Para Llevar”, con un máximo de 512 onzas por compra de 169 pesos.
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Por ello, aunque la lavadora parecía una alternativa para conseguir una cantidad considerable de producto, la dinámica no significaba que las participantes pudieran recibir palomitas ilimitadas por el tamaño del recipiente.
Lejos de mostrarse molestas por la situación, las mujeres parecían divertirse con lo ocurrido. Incluso aprovecharon el momento para tomarse una fotografía juntas, convirtiendo su visita al cine en una anécdota que posteriormente comenzó a circular entre usuarios de distintas plataformas.
La ocurrencia dividió opiniones entre usuarios de redes sociales
El video generó reacciones de todo tipo. Mientras algunas personas criticaron la actitud de las clientas y consideraron exagerado llevar un electrodoméstico para aprovechar la promoción, otras celebraron su imaginación y bromearon con la posibilidad de que Cinépolis premiara a quienes utilizaran los recipientes más extravagantes.
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Entre los comentarios que aparecieron en redes sociales destacaron las siguientes reacciones:
- “Sabía que tenía que salir una con una pende**** Pensaron que tenían que llevar un recipiente de acuerdo con el volumen de la persona”.
- “Estaría genial que dieran un premio a la persona que lleve su contenedor más loco”.
- “México superando a la IA, yo creo que iba a ver la película de los juegos del hambre”.
La peculiar visita se sumó a las diferentes ocurrencias que surgieron alrededor de la promoción, en la que los clientes encontraron una oportunidad para experimentar con recipientes poco convencionales y compartir sus ideas en internet.
Así, una oferta pensada para disfrutar palomitas de una manera diferente terminó convirtiéndose en una competencia de creatividad, donde una lavadora consiguió llamar la atención y generar risas entre quienes se encontraron con las imágenes.
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