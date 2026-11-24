Adán Augusto niega controlar al INE a través de Montaño. (@gemonroy)

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El senador Adán Augusto López Hernández rechazó haber intervenido en la designación de Guadalupe Taddei como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) o haber impulsado a Jorge Montaño Ventura para ocupar una consejería en el organismo, luego de los señalamientos sobre su presunta influencia en la integración de la estructura electoral.

Cuestionado por periodistas sobre las versiones que lo relacionan con Montaño y con la presencia de funcionarios originarios de Tabasco en distintas áreas del Instituto, el legislador negó tener control sobre el consejero electoral.

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López Hernández sostuvo que Montaño forma parte del Consejo General porque fue elegido mediante un procedimiento establecido en la Constitución, también rechazó haber promovido su nombramiento.

Ante las preguntas sobre Guadalupe Taddei, el senador aseguró que conoció a la entonces presidenta del INE después de que la Cámara de Diputados concretó su designación.

Los nombramientos de funcionarios originarios de Tabasco. (Senado)

De esta manera, negó haber intervenido para que llegara a la titularidad del organismo.

Adán Augusto rechaza tener influencia sobre Jorge Montaño

Durante el intercambio con los reporteros, el senador también fue cuestionado sobre las versiones que señalan que tendría influencia en el INE a través de Jorge Montaño, debido a que ambos son originarios de Tabasco.

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En respuesta, López Hernández negó controlar al consejero y explicó que su incorporación al Consejo General ocurrió mediante el mecanismo constitucional correspondiente.

Los periodistas también le preguntaron si había impulsado a Montaño para ocupar el cargo, a lo que respondió negativamente, asimismo, rechazó haber promovido la llegada de Taddei a la presidencia del Instituto.

Jorge Montaño, señalado por su presunta cercanía con Adán Augusto. (Twitter/@Jannet_LP)

Las preguntas incluyeron señalamientos sobre la posible incorporación de otras personas vinculadas con Tabasco a puestos estratégicos del organismo. Sin embargo, el senador negó haber intervenido en esos nombramientos.

En 2023, Adán Augusto respaldó la designación de Taddei

Las declaraciones del legislador ocurren después de que se recordara su posicionamiento público de marzo de 2023, cuando todavía se desempeñaba como secretario de Gobernación y se desarrollaba el proceso para renovar cuatro espacios del Consejo General del INE.

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En aquella ocasión, López Hernández defendió el trabajo del Comité Técnico de Evaluación, encargado de revisar los perfiles de las personas aspirantes a las consejerías. Consideró que sus integrantes habían realizado una labor profesional e imparcial durante el procedimiento.

También respaldó la decisión de la Cámara de Diputados de recurrir a la insaculación, luego de que las fuerzas políticas no alcanzaron acuerdos para definir los nombramientos.

Adán Augusto niega haber impulsado a Guadalupe Taddei para presidir el INE. Crédito: INE

El sorteo determinó la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto, así como la incorporación de Jorge Montaño, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo al Consejo General.

Funcionarios vinculados con Tabasco ocuparon cargos en el INE

Los señalamientos sobre la presunta influencia del senador también se relacionan con los nombramientos realizados durante la gestión de Taddei.

Entre los funcionarios que ocuparon posiciones relevantes estuvieron Mario Alberto Alejo García, quien encabezó la Unidad Técnica de Fiscalización, y Anahí Silva Tosca, quien estuvo al frente de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

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Ambos son originarios de Tabasco y fueron nombrados por Taddei en abril de 2026. Alejo García había trabajado como asesor del consejero Jorge Montaño, mientras que Silva Tosca se desempeñó como subconsejera jurídica durante el gobierno de Adán Augusto López en esa entidad.

Personas vinculadas con Tabasco llegaron a áreas estratégicas del INE. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Los dos presentaron su renuncia el 17 de noviembre, en medio de los cambios dentro de la estructura del Instituto tras la salida de Taddei.

La salida de Taddei abrió cuestionamientos sobre los nombramientos

La renuncia de la entonces consejera presidenta estuvo acompañada de cuestionamientos sobre la integración de distintas áreas administrativas y los vínculos de algunos funcionarios con personas relacionadas con el llamado Grupo Tabasco.

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En ese contexto, la presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, informó que el organismo acumulaba 35 renuncias y 18 bajas por conclusión de contrato.

También señaló que las consejerías revisarían la estructura ejecutiva para definir quiénes quedarían al frente de las áreas.

La renuncia de Taddei puso bajo revisión los nombramientos de su administración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Morena se deslindó de la responsabilidad por las presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de Taddei.

Su dirigencia nacional, encabezada por Ariadna Montiel, sostuvo que la designación de la exconsejera presidenta se realizó mediante insaculación en la Cámara de Diputados.

Mientras continúan los cuestionamientos sobre los nombramientos y la administración del Instituto, Adán Augusto López mantiene su negativa de haber intervenido en la llegada de Taddei o Montaño al Consejo General del INE.

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