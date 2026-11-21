Marcelo Ebrard a través de su cuenta oficial de X. (@m_ebrard)

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard publicó un video donde adelantó su agenda de trabajo en China, tras la finalización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), celebrado en Shenzhen el pasado 18 y 19 de noviembre.

A través de un clip compartido en su cuenta oficial de X, el titular de la Secretaría de Economía (SE) informó que el lunes por la mañana mantendrá una reunión con su contraparte china, donde los temas comerciales serán el eje principal de las conversaciones.

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“Desde Beijing. Ahora estoy por acá. El día lunes tenemos reunión con nuestra contraparte china. Aquí tienen ustedes una vista de algunos puntos en Beijing, una gran civilización. Y bueno, lo que vamos a ver el lunes son temas de carácter comercial”, declaró.

Asimismo, el funcionario indicó que esta mesa de diálogo entra ambas naciones tiene el objetivo de conseguir un comercio más equilibrado, debido a que el país asiático exporta productos nacionales doce veces más de lo que México le exporta a ellos.

“Parte de eso se debe a regulaciones difíciles, pero una parte importante se debe también al esfuerzo que nosotros debemos de hacer”, comentó en su mensaje para redes sociales.

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Marcelo Ebrard destaca la industria manufacturera de China

Ebrard destacó que China del cual se debe aprender, ya que en medio siglo lograron convertirse en la principal potencia manufacturera, y actualmente junto con Estados Unidos, se posicionan para ser los líderes tecnológicos a nivel global.

“Decirles que hay muchas lecciones aquí para aprender, para ver lo que están haciendo. Lograron en un periodo muy corto, en términos históricos, medio siglo, convertirse en la principal potencia manufacturera y muy, muy cerca de ser, junto con Estados Unidos, los líderes tecnológicos del mundo. Y ha sido un esfuerzo exitoso que han logrado, como decía yo, en un periodo muy corto, mucha constancia”, aseguró el funcionario mexicano.

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La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro bilateral con el mandatario Xi Jinping en Shenzhen. (Gobierno de México)

Recordó que estos resultados están relacionados con el mejoramiento de las universidades y la creación de múltiples empresas dedicadas a este sector.

“Vamos seguramente a iniciar una nueva etapa en nuestra relación bilateral”, finalizó diciendo Ebrard en su video.

Claudia Sheinbaum se reúne con Xi Jinping

La mandataria Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro diplomático con el presidente de China, Xi Jinping previo al comienzo de la cumbre APEC el pasado martes 17 de noviembre.

Durante la reunión, la jefa de Estado lo invitó a visitar México cuando el país sea el organizador de este evento internacional. Horas más tarde, por medio de su cuenta oficial de X, la líder mexicana definió el acercamiento con la siguiente frase: “Hablamos de una nueva era de cooperación para el desarrollo en las relaciones México-China”.

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“En esta ocasión estamos interesados en establecer los temas relacionados con la ciencia, la tecnología, con la agricultura, con energías limpias, con recursos hídricos, salud y por supuesto cultura y turismo”, agregó sobre los detalles de su conversación con Xi.

Otro de los temas relevantes, fue que la petición de un nuevo oso panda para el zoológico de Chapultepec, bajo la nueva política de préstamo del Gobierno chino, debido a que el país cuenta con un único ejemplar llamado Xin Xin de 36 años.

Actualmente, el intercambio comercial entre los dos países asciende a más de 100,000 millones de dólares anuales, aunque favorece ampliamente a China, ya que por cada dólar que México le exporta, le compra 13 dólares.

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