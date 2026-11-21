Una cámara de vigilancia registra una calle con vehículos estacionados frente a un inmueble durante la noche en Guasave, Sinaloa. Al fondo se observa el paso de vehículos y actividad en la vía pública, en un contexto marcado por reportes ciudadanos sobre balaceras y operativos de las fuerzas de seguridad en la región.

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Es relativamente común para la población de Sinaloa ver a sicarios con armas rondando las calles y a balaceras, sin embargo la noche de este viernes 20 de noviembre fue algo inusual ya que los habitantes de Guasave vivieron un escenario de guerra debido a la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.

En enfrentamiento entre la Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y otros elementos de seguridad fuertemente armados pudieron repeler los ataques de los sicarios que querían evitar la detención del heredero de Los Beltrán Leyva, incluso tuvieron el atrevimiento de disparar a helicóperos con posible armamento lanzacohetes ruso RPG-7 o fusiles Barrett calibre .50, sin embargo no lo lograron y los federales contestaron al ataque neutralizando a los atacantes.

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Video grabado durante la noche que muestra la perspectiva desde una edificación hacia un estacionamiento con vehículos y estructuras urbanas en Guasave, Sinaloa. En el cielo oscuro se aprecian destellos vinculados al uso de armamento desde una aeronave oficial en medio de un despliegue de seguridad.

En varios videos tomados por civiles se ven a pobladores refugiándose en sus domicilios o donde pudieran, incluso en tiendas o donde los tiomara por sorpresa el ataque militar.

El enfrentamiento recordó la primera detención de Ovidio Guzmán López alias “El Ratón”, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, evento conocido como “El Culiacanazo”ocurrido el 17 de octubre de 2017 en Cualiacán, en el que sus hermanos movieron a sicarios para aterrorizar a la población, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ordenó que dejaran en libertad para evitar muertes de civiles. Posteriormente fue reeaprendido en 2023 y extraditado posteriormente a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2023.

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Grabación nocturna captada por habitantes en una vialidad de Guasave, Sinaloa, durante un enfrentamiento armado atribuido a presuntos grupos del crimen organizado y fuerzas federales. En las imágenes se registran detonaciones continuas, destellos y una fuerte explosión a mitad de la calle cerca de vehículos tras la detención de El Chapo Isidro.

La captura de “El Chapo” Isidro, hombre identificado como líder del Cártel de Guasave, y uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, desató balaceras, bloqueos carreteros, vehículos incendiados y el despliegue de helicópteros artillados en distintos puntos del municipio.

El Registro Nacional de Detenciones asentó el arresto de Meza Flores y mantuvo su estatus como “EN TRASLADO” durante la consulta realizada a las 03:41 horas del sábado 21 de noviembre. El documento indicó que permanecía bajo custodia mientras las autoridades lo movilizaban.

El registro oficial describió al detenido como un hombre de aproximadamente 1.75 metros de estatura, complexión media, tez moreno claro, cabello negro corto y barba cerrada. Al momento de su captura vestía playera, pantalón y calzado negros.

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Grabación nocturna en una vialidad de Guasave, Sinaloa, donde se observa una explosión en la vía pública. Posteriormente, la cámara registra el movimiento a nivel de suelo junto a estructuras de concreto mientras a lo lejos circulan vehículos, entre ellos una camioneta roja, en medio de destellos de luces, humo y polvo. El video documenta incidentes armados relacionados con operativos de seguridad en el municipio.

La movilización federal se concentró en Guasave, señalado como bastión de la organización encabezada por “El Chapo Isidro”. Los primeros enfrentamientos se reportaron cerca de los callejones de Guasavito y después alcanzaron los sectores Centro y Malecón.

Los enfrentamientos se extendieron a carreteras y municipios cercanos

Las detonaciones también fueron reportadas en la salida sur de la carretera Internacional México 15, rumbo a Las Brisas, así como en la autopista Benito Juárez, conocida como La Costera. Angostura y Salvador Alvarado figuraron entre los municipios donde también hubo alertas por hechos de violencia.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó a las 21:07 horas que se había registrado una agresión contra personal federal, aunque no precisó qué institución fue atacada. La dependencia informó que el Grupo Interinstitucional desplegó un dispositivo para restablecer el orden.

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La autoridad estatal pidió a la población no transitar por las vialidades afectadas y mantenerse en resguardo mientras continuaba el operativo. También solicitó utilizar el 9-1-1 para emergencias y el 089 para denuncias anónimas.

En redes sociales circularon fotografías y grabaciones de narcobloqueos en el malecón de Guasave, incluida una imagen de un vehículo en llamas sobre una vialidad. El material no permitió establecer la hora exacta en que fueron realizadas las grabaciones.

Helicópteros artillados y vehículos blindados fueron captados durante la noche

Usuarios difundieron videos en los que se escucharon detonaciones y se observaron destellos atribuidos a disparos desde helicópteros artillados. Las grabaciones mostraron ráfagas que habrían sido efectuadas desde aeronaves federales contra presuntos integrantes de grupos delictivos.

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También hubo reportes sobre la presencia de vehículos blindados artesanales en la zona de los enfrentamientos. Estas unidades habrían sido utilizadas por células criminales durante los ataques contra las fuerzas federales.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa no precisó la cantidad de elementos desplegados ni informó sobre personas detenidas, lesionadas o fallecidas durante las acciones. Tampoco confirmó oficialmente que el operativo hubiera sido encabezado por la Secretaría de Marina.

El Ayuntamiento de Guasave y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable del municipio replicaron el comunicado estatal sin añadir información sobre el origen de las agresiones. Hasta ese momento, las autoridades no habían confirmado qué grupo delictivo participó en los enfrentamientos.

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La violencia suspendió el juego entre Algodoneros y Venados

La jornada violenta obligó a suspender el duelo entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán, correspondiente a la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico. El encuentro se disputaba en el Kuroda Park, sobre el bulevar Paseo Miguel Leyson Pérez, en la colonia Ejidal.

Un video tomado desde las gradas mostró a asistentes que gritaban para que las personas se agacharan ante el estruendo de las detonaciones. En las imágenes se observó a niños correr y llorar, mientras jugadores y aficionados buscaban resguardo dentro del estadio.

No había información confirmada sobre una posible reprogramación del partido ni sobre las medidas para los siguientes juegos de la serie. Los reportes de vehículos incendiados en tramos de la carretera Internacional México 15 también incrementaron la preocupación entre habitantes y automovilistas.

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Guasave ha sido identificado como zona de influencia del Cártel de Guasave, también llamado Cártel de los Beltrán Leyva, encabezado por Meza Flores y Óscar Manuel Gastélum Iribe, alias “El Músico”. Uno de los golpes previos contra esa estructura ocurrió el 31 de diciembre de 2025, cuando Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario”, señalado como segundo al mando, fue detenido en Culiacán.

Al cierre de los reportes, los enfrentamientos seguían activos en varios puntos de Guasave. El Grupo Interinstitucional que encabezaba el operativo estaba integrado por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la FGR y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

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