Presentación informativa que detalla la detención de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", en Guasave, Sinaloa. El material expone su traslado a la Ciudad de México ante la FEMDO junto a otros dos detenidos, los hechos de violencia derivados del operativo, sus antecedentes con la organización de los Beltrán Leyva y la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.

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Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, después de ser detenido durante un operativo de fuerzas especiales en Guasave, Sinaloa, que provocó una serie de hechos violentos en distintos puntos de la entidad.

El presunto líder de la organización criminal de los Beltrán Leyva llegó a la capital del país la mañana de este sábado 21 de noviembre, a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. Posteriormente, un convoy integrado por unidades de seguridad y elementos federales lo condujo bajo custodia hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

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De acuerdo con información disponible, el traslado incluyó a otros dos hombres detenidos durante el mismo despliegue: Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando de la organización, y José “N”, identificado como presunto operador financiero.

Los tres quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con los procedimientos legales correspondientes. Hasta el momento, no se habían detallado las medidas judiciales que se solicitarían contra los detenidos.

La movilización federal en Sinaloa se mantuvo después de la captura, debido a los enfrentamientos y las acciones atribuidas a integrantes de la estructura criminal que presuntamente buscaban impedir el arresto y el traslado de su dirigente.

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El gobierno de Estados Unidos mantenía una recompensa de cinco millones de dólares por Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, presunto líder criminal. (X: Luis Chaparro)

Despliegue militar tras balaceras y bloqueos en Sinaloa

La detención de “El Chapo Isidro” ocurrió alrededor de las 19:50 horas del viernes 20 de noviembre, cuando elementos de Fuerzas Especiales del Ejército y de la Guardia Nacional desplegaron un operativo en Guasave.

Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), las acciones fueron resultado de trabajos de inteligencia coordinados con autoridades de Estados Unidos. En ellas participaron las unidades especiales “Murciélagos”, del Ejército, y “Lobos”, de la Guardia Nacional, además de personal militar comisionado a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

La operación se desarrolló en distintas etapas. Primero, los efectivos ubicaron el área donde se encontraban los objetivos y se aproximaron por diferentes accesos terrestres. Posteriormente, establecieron un cerco de seguridad para evitar que los sospechosos escaparan o recibieran apoyo de otros integrantes del grupo.

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Durante esa fase, los militares fueron agredidos con disparos de arma de fuego y artefactos explosivos, por lo que ingresaron al inmueble para concretar las detenciones.

Después de confirmar las identidades de los tres hombres, las autoridades organizaron su evacuación aérea hacia la Ciudad de México.

FI Fausto Isidro Meza Flores "El Chapo Isidro" Organización Beltrán Leyva / Meza Flores / "Cártel de Guasave" 2008 Ruptura de los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa Tras la separación de ambas estructuras, Meza Flores permanece ligado al grupo encabezado por los hermanos Beltrán Leyva. + Consolidación de su propia organización Con el paso de los años extiende su influencia por Guasave, Ahome y Los Mochis, además de otras zonas del norte de Sinaloa y el sur de Sonora. FBI Investigaciones y recompensa en Estados Unidos Su estructura es vinculada al tráfico de drogas sintéticas hacia ese país. El FBI lo incorpora a la lista de los diez fugitivos más buscados y ofrece hasta 5,000,000 de dólares por información que condujera a su captura. 2024 Disputa interna del Cártel de Sinaloa Aprovecha el enfrentamiento entre las facciones de las familias Guzmán y Zambada, Los Chapitos y Los Mayos, para ampliar su influencia en la región. 2026 Captura en Guasave El 20 de noviembre es detenido por Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades de Estados Unidos. Es trasladado a la FEMDO en la Ciudad de México. Orden en México Delincuencia organizada y delitos contra la salud Orden en EE.UU. Extradición por asociación delictiva para distribuir drogas

Sin embargo, el despliegue estuvo acompañado de una reacción violenta. En Guasave y otros municipios se reportaron balaceras, persecuciones, bloqueos carreteros y quema de vehículos, incluidos camiones de carga y establecimientos.

La violencia también alcanzó actividades cotidianas: un partido de beisbol entre los Venados de Mazatlán y los Algodoneros de Guasave tuvo que ser suspendido ante las detonaciones que se escucharon en las inmediaciones del estadio.

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Ante estos acontecimientos, las autoridades solicitaron a la población mantenerse en resguardo y evitar circular por las zonas donde se desarrollaban las acciones de seguridad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó las tres detenciones y reconoció la participación de las fuerzas militares. También aseguró que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad mantendrían presencia en Sinaloa para proteger a la población.

¿Quién es “El Chapo Isidro” y por qué lo buscaba Estados Unidos?

Fausto Isidro Meza Flores es identificado por las autoridades mexicanas como uno de los principales dirigentes de la organización criminal de los Beltrán Leyva, también conocida como organización Meza Flores o Cártel de Guasave, debido a que su principal bastión se encuentra en el norte de Sinaloa.

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Elementos de fuerzas de seguridad equipados con vestimenta táctica y armamento custodian y trasladan a un hombre esposado a través del interior de un inmueble hacia vehículos en el exterior. Las imágenes corresponden a un operativo de captura llevado a cabo en Guasave, Sinaloa.

Su trayectoria criminal está vinculada con la ruptura de los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa. Después de la separación de ambas estructuras, en 2008, Meza Flores permaneció ligado al grupo encabezado por los hermanos Beltrán Leyva y posteriormente consolidó su propia organización.

Con el paso de los años, su influencia se extendió por municipios como Guasave, Ahome y Los Mochis, además de otras zonas del norte de Sinaloa y el sur de Sonora.

De acuerdo con investigaciones estadounidenses, su estructura está relacionada con el tráfico de drogas hacia ese país, particularmente sustancias sintéticas. El FBI lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados y ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura.

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La Defensa informó que Meza Flores tenía una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una orden de extradición solicitada por Estados Unidos por su presunta participación en una asociación delictiva para distribuir drogas.

Su detención representa un golpe contra una estructura criminal que había mantenido presencia en el norte de Sinaloa y que, de acuerdo con reportes periodísticos, aprovechó el enfrentamiento entre las facciones encabezadas por las familias Guzmán y Zambada para ampliar su influencia.

El Chapo Isidro fue llevado a la FEMDO bajo un fuerte operativo. REUTERS/Luis Cortes

En ese contexto, la captura ocurre mientras Sinaloa atraviesa una etapa de violencia derivada de la disputa interna del Cártel de Sinaloa, que enfrenta a las facciones de Los Chapitos y Los Mayos desde 2024.

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La operación contra Meza Flores abre un nuevo escenario para las organizaciones criminales que mantienen presencia en la entidad, mientras las autoridades federales buscan contener posibles represalias y evitar que los enfrentamientos afecten a la población.