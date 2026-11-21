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La Fiscalía CDMX afirma que la carpeta abierta contra Vadhir Derbez incluye “datos de prueba sólidos” que, desde su perspectiva, sustentan la existencia del hecho investigado por violación.

La institución señala que el actor no ha comparecido ante el Ministerio Público, pese a las gestiones de citación realizadas en más de 10 domicilios y lugares, incluido el despacho de sus abogados.

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En una tarjeta informativa difundida este 20 de noviembre de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sostiene que la investigación continúa abierta, aunque la orden de aprehensión librada por un juez de control quedó sin efectos por la resolución de un juicio de amparo.

La dependencia precisa que conserva la facultad de presentar el caso ante un juez mediante citatorio. La información se publica tras los señalamientos y declaraciones difundidos por Derbez y su equipo legal en medios de comunicación y redes sociales.

Fiscalía CDMX afirma que la carpeta incluye datos de prueba sólidos

La Fiscalía capitalina informa que la carpeta por violación contiene elementos que, según su valoración, sustentan la existencia del hecho que investiga.

“La carpeta de investigación incluye datos de prueba sólidos que sustentan la existencia del hecho investigado”, señala la institución en su comunicado.

La dependencia afirma que está dispuesta a recibir y valorar los elementos que Vadhir Derbez y su defensa decidan entregar. El comunicado indica que esos datos podrían contribuir, en su caso, a deslindar la responsabilidad del actor.

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La Fiscalía no detalla cuáles son los elementos de prueba incluidos en el expediente ni adelanta una conclusión sobre la responsabilidad penal de Derbez. La existencia de una investigación no constituye una sentencia y la presunción de inocencia debe prevalecer mientras no haya una resolución judicial firme.

Vadhir Derbez no ha comparecido ante el Ministerio Público, según la Fiscalía

La institución asegura que ha realizado gestiones para citar al actor y a su defensa. Según el documento, personal de la Fiscalía acudió a más de 10 domicilios y lugares, incluido el despacho de los representantes legales de Derbez.

“Hasta el momento, Vadhir ‘N’ no ha comparecido ante el Ministerio Público”, sostiene la Fiscalía CDMX.

El comunicado añade que la defensa del actor tampoco ha incorporado al expediente los dictámenes y otros elementos que ha mencionado públicamente. Derbez y su abogado, Enrique González Casanova, han afirmado en entrevistas que cuentan con videos, peritajes y testimonios para controvertir la acusación.

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La Fiscalía sostiene que mantiene la disposición de analizar los datos que presente la defensa. El actor ha rechazado las acusaciones en su contra y ha señalado que busca que los hechos se esclarezcan por las vías judiciales.

El amparo dejó sin efectos la orden de aprehensión, pero no cerró la investigación

La Fiscalía CDMX señala que un juez de control libró una orden de aprehensión dentro de la carpeta por violación. Esa medida quedó sin efectos por un juicio de amparo promovido por la defensa de Derbez.

La institución sostiene que la resolución no impide que el Ministerio Público continúe con la indagatoria ni que busque presentar el caso ante un juez por citatorio.

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“La investigación continúa y la Fiscalía conserva la facultad de presentar el caso ante un juez mediante citatorio”, expone la tarjeta informativa.

La defensa de Derbez ha planteado una interpretación distinta del amparo. González Casanova sostiene que la resolución fue de fondo y cuestiona los elementos que dieron origen a la orden de aprehensión. La Fiscalía, por su parte, afirma que el expediente sigue abierto y que conserva atribuciones para judicializarlo.

La carpeta por presunta extorsión solo tiene la denuncia inicial, afirma la Fiscalía

La Fiscalía capitalina también se refiere a la denuncia de posible extorsión presentada por Derbez. El actor ha asegurado que recibió solicitudes de dinero para evitar que el caso se hiciera público.

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De acuerdo con el comunicado, la carpeta fue remitida por la Fiscalía General de la República a la Fiscalía CDMX. La dependencia afirma que, hasta ahora, el expediente cuenta únicamente con la denuncia inicial.

“Vadhir ‘N’ y su representación jurídica no han comparecido ante el Ministerio Público ni han aportado los mensajes, registros de llamadas u otros elementos que han mencionado”, señala la institución.

La Fiscalía sostiene que esos datos podrían ayudar a esclarecer si los hechos denunciados ocurrieron. Añade que continuará ambas investigaciones con objetividad e imparcialidad, con respeto a los derechos de las personas involucradas y a la presunción de inocencia.

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