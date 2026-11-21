El el juego entre Venados y Algodoneros fue interrumpido ante los hechos de violencia registrados este 20 de noviembre de 2026. (RS)

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Un enfrentamiento armado registrado en Guasave, Sinaloa, interrumpió un partido de la Liga Mexicana del Pacífico la noche de este viernes 20 de noviembre. Las detonaciones sorprendieron a jugadores y aficionados que se encontraban en el estadio Kuroda Park, donde las personas buscaron refugio y el encuentro tuvo que ser suspendido.

El partido entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán transcurría con normalidad hasta que, durante la parte alta de la tercera entrada, comenzaron a escucharse disparos en las inmediaciones del inmueble.

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La transmisión televisiva captó el momento en que el pitcher Víctor Buelna se preparaba para realizar un lanzamiento cuando las detonaciones interrumpieron el juego. El lanzador hizo una señal a su receptor y, segundos después, los peloteros abandonaron el diamante para ponerse a salvo.

(Captura de pantalla)

La situación también provocó escenas de angustia en las gradas, donde se encontraban familias con mujeres y niños. Videos difundidos en redes sociales mostraron a los asistentes agachándose y buscando protección mientras se escuchaban aparentes ráfagas de armas de fuego.

Ante el riesgo, las autoridades y los responsables del encuentro determinaron suspender el partido. Los asistentes permanecieron atentos a las indicaciones para resguardarse y abandonar el estadio de manera segura.

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Defensa confirma detención de “Chapo Isidro” y explica operativo en Guasave

La Secretaría de la Defensa Nacional explicó que el despliegue de fuerzas especiales en Guasave, Sinaloa, tuvo como objetivo detener a Fausto Isidro N, alias “Chapo Isidro”, identificado como jefe de la organización delictiva Beltrán Leyva y aliado del Cártel del Pacífico, facción “Mayos”.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la dependencia informó que la operación se realizó el 20 de noviembre de 2026, como resultado de la coordinación entre organismos de inteligencia de México y Estados Unidos, en el marco de la cooperación bilateral.

En el operativo participaron Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, identificadas como “Lobos”, y del Ejército, conocidas como “Murciélagos”, en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

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Además de “Chapo Isidro”, fueron detenidos Germán N, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando de la organización, y José N, identificado como operador financiero del grupo delictivo.

La Defensa detalló que la intervención se desarrolló en tres fases: el arribo al área del objetivo por distintas vías terrestres, el establecimiento de un dispositivo de seguridad para concretar las capturas y la evacuación de los detenidos a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana.

Durante la fase de captura, los elementos de seguridad fueron agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que ingresaron a una casa habitación para detener a las personas señaladas.

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¿Por qué se registraron bloqueos en Guasave y otros municipios de Sinaloa?

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, después de las detenciones se registraron bloqueos en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato.

Ante estos hechos, las autoridades activaron el plan antibloqueo en coordinación con corporaciones locales, con el objetivo de restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población.

La dependencia también informó que “Chapo Isidro” cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir drogas en ese país. También figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

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Balacera en Guasave recuerda tiroteo durante partido de futbol en Torreón

Las escenas de temor registradas en el estadio Kuroda Park evocaron el episodio ocurrido el 20 de agosto de 2011, cuando un tiroteo en las inmediaciones del Territorio Santos Modelo interrumpió un partido de Primera División entre Santos Laguna y Morelia, en Torreón, Coahuila.

En aquella ocasión, las detonaciones provocaron que los futbolistas corrieran hacia los vestidores, mientras los aficionados buscaban protección dentro del inmueble. La transmisión televisiva mostró cómo el encuentro quedó detenido ante la emergencia.

El incidente dejó a un policía municipal lesionado fuera del estadio, aunque no se reportaron personas fallecidas ni heridos dentro del recinto deportivo.