Elementos de las fuerzas armadas custodian a El Chapo Isidro tras su detención en el municipio de Guasave, Sinaloa. (X: DSefensa de México)

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La detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, vuelve a poner bajo la lupa los corridos que durante años lo presentan como jefe criminal con control en Guasave, alianzas en Sinaloa y cercanía con los hermanos Beltrán Leyva.

Las canciones construyen una versión celebratoria de un personaje acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas y delincuencia organizada.

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El presunto líder del Cártel de Guasave fue detenido el viernes 20 de noviembre de 2026 durante un operativo federal en Sinaloa.

Defensa confirmó que la acción contó con intercambio de información con organismos de inteligencia de Estados Unidos y derivó también en la captura de dos supuestos integrantes de su estructura: Germán “N”, alias “Serafín”, y José “N”, señalado como operador financiero.

La figura de El Chapo Isidro aparece en canciones de Los Tucanes de Tijuana, Novillos de la Sierra, Edgardo Núñez y Los Favoritos de Sinaloa, La Receta, Panchito Arredondo y Remmy Valenzuela.

Las letras atribuidas a esos intérpretes mezclan referencias territoriales, armas, disputas por plazas, lealtades y bienes de lujo.

El gobierno de Estados Unidos mantenía una recompensa de cinco millones de dólares por Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, presunto líder criminal. (X: Luis Chaparro)

Los Tucanes de Tijuana y otros artistas retratan a “El Chapo Isidro” como jefe de Guasave

En El Chapo Isidro, Los Tucanes de Tijuana ubican el poder del personaje en Los Mochis y Guasave. La canción habla de dominio territorial y de una organización que “sigue creciendo”, además de presentar las alianzas como una fórmula para ampliar influencia en Sinaloa.

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La composición también menciona a Culiacán, el Triángulo Dorado y una “vieja escuela” dentro del crimen organizado. El relato musical sostiene que la coordinación entre grupos armados resulta más conveniente que el enfrentamiento.

(Instagram/@lostucanesdetijuana)

El Chapito, de Novillos de la Sierra, identifica de forma directa a Fausto Isidro Meza Flores y lo sitúa en Guasave. La letra refiere a Bamoa, sindicatura de ese municipio, y lo describe como un hombre al que las autoridades no habían logrado capturar.

El corrido también lo presenta como una persona que ayuda a habitantes de la región y que recibe respaldo local. Es una fórmula recurrente en el género: el personaje criminal aparece como protector comunitario.

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Edgardo Núñez y Los Favoritos de Sinaloa llevan ese retrato a un plano más explícito en Chapo Isidro Mentado. La canción alude a una recompensa de 5,000,000 de dólares, grupos armados distribuidos en ranchos, convoyes y disputas con el gobierno.

La letra también menciona el “producto colombiano”, una referencia que puede aludir al tráfico de cocaína, y coloca al personaje dentro de la estructura criminal vinculada con los Beltrán Leyva. La composición sostiene que El Chapo Isidro comenzó su carrera como hombre armado y después ganó posición dentro de esa organización.

En El Chapo Isidro, Panchito Arredondo presenta a un personaje que asegura haber cuidado a jefes en la sierra y haber obedecido órdenes de Arturo Beltrán Leyva y de Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”. El corrido menciona episodios en la carretera México 15, armas y escoltas.

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Él es el cantante que estuvo recientemente en Michoacán CRÉDITO: (Instagram/@panchitoarredond0)

La letra atribuye al personaje una identidad ligada a los Flores y a Guasave. También recurre a marcas de ropa, bebidas alcohólicas, música norteña y símbolos religiosos para construir un perfil de poder económico, protección armada y arraigo regional.

La Receta también tiene una canción titulada Isidro El Chapo. El tema forma parte de la lista de interpretaciones que han usado el alias del presunto líder criminal como centro de un corrido, aunque la letra no fue proporcionada para este reporte.

Remmy Valenzuela alude a Bamoa, Guasave, armas y la disputa por el territorio

Remmy Valenzuela aparece en esta lista con “Chapo Flores” y “Chapo Isidro Aquí Estamos 5-7”. Ambas canciones usan códigos que se repiten en los narcocorridos: puntos de vigilancia, armas de alto calibre, vehículos blindados, enfrentamientos y control de una plaza.

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Chapo Flores no revela de manera directa el nombre completo del personaje. Aun así, refiere que figura en listas del gobierno, que se mueve entre carreteras y ciudades, y que cuenta con una empresa, avionetas y hombres armados. La canción menciona de forma expresa a Bamoa y Guasave.

Foto: Instagram/@remmyvalenzuela

En Aquí Estamos 5-7, la letra describe una respuesta armada ante la disputa por un territorio. Habla de granadas, ráfagas, vehículos blindados y hombres que protegen una zona. El título usa el “5-7”, una clave que ha sido relacionada en otros corridos con grupos armados del norte de Sinaloa.

Estas canciones no deben leerse como expedientes judiciales ni como versiones verificadas de los hechos. Funcionan como relatos musicales que exaltan prestigio, violencia, lealtad y capacidad de mando de figuras asociadas con el crimen organizado.

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Defensa confirma la captura de Fausto Isidro Meza Flores tras un operativo en Guasave

La operación contra Meza Flores ocurrió en Guasave, uno de los municipios donde los corridos lo colocan como figura de mando.

Defensa ubicó al objetivo mediante recursos tecnológicos antes de desplegar a elementos del Ejército, Guardia Nacional y autoridades estatales.

Elementos de fuerzas de seguridad equipados con vestimenta táctica y armamento custodian y trasladan a un hombre esposado a través del interior de un inmueble hacia vehículos en el exterior. Las imágenes corresponden a un operativo de captura llevado a cabo en Guasave, Sinaloa.

El operativo provocó bloqueos carreteros, vehículos incendiados y agresiones contra fuerzas de seguridad en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato. La violencia también obligó a suspender el juego entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán en el Kuroda Park.

La captura quedó asentada en el Registro Nacional de Detenciones con fecha del viernes 20 de noviembre.

Meza Flores nació el 19 de junio de 1982 en Guasave. Autoridades estadounidenses lo identifican como presunto dirigente de la Organización Criminal Transnacional Meza-Flores, también conocida como Cártel de Guasave y Los Mazatlecos.

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El FBI lo integró a su lista de los diez fugitivos más buscados el 4 de febrero de 2025 y Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5,000,000 de dólares por información que llevara a su arresto o condena.

Las autoridades de Estados Unidos lo acusan de encabezar una organización dedicada a producir, transportar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo. En México enfrentaba una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una solicitud de extradición.