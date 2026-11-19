Un tutorial de manualidades muestra el procedimiento para armar una corona decorativa navideña. En una mesa de trabajo, se disponen rollos de cartón forrados en papel rojo organizados de forma circular y fijados mediante una pistola de silicona termofusible. El proceso incluye la preparación de adornos adicionales con hojas verdes recortadas, cuentas rojas a modo de bayas y un lazo elaborado con cinta de raso verde. (@@bricolaje-w5x)

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La navidad esta a la vuelta de la esquina y es por ello que muchas personas ya preparan su hogar con hermosas decoraciones navideñas que son parte importante de la magia de esta temporada.

Y aunque podría parecer que para tener tu casa decorada es necesario un gran presupuesto, lo cierto es que basta con materiales que todos tenemos en casa, y un poco de creatividad, para obtener una decoración que llene tu hogar de todo el espíritu navideño.

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En esta ocasión los rollos de papel higiénico serán nuestros mejores aliados, ya que con ellos es posible realizar una hermosa corona navideña que podrás usar para decorar la entrad de tu hogar u otras áreas de tu casa. Es por eso que aquí te contamos cómo hacerlo de forma fácil y rápida.

Una persona acomoda tubos de cartón sobre una mesa junto a papeles de colores, adornos de acebo y una pistola de silicona para elaborar decoraciones navideñas. (captura pantalla) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Material

-8 rollos de papel higiénico

-Listón de color rojo y de color verde

-Silicón

-Hojas o cartulina de color verde para las hojitas

-Bolitas rojas para pegar en el centro de las hojas verdes.

Instrucciones

-Pinta los rollos de papel de color rojo o fórralos con papel rojo.

-Una vez pintados córtalos por la mitad hasta que tengas 16 piezas.

-Pega uno rollo tras otro hasta tener la forma de la corona

-Coloca un listón rojo en la parte trasera de la corona que funcione como colgante

-Corta el papel o la cartulina verde en forma de hojitas para decorarla. Pon bolitas rojas en el centro para que se vean como hojas navideñas

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-Haz un moño con el listón verde y coloca en el centro, en la parte inferior, para decorar también.

Una infografía de Infobae detalla el procedimiento en seis pasos para fabricar una corona navideña decorativa a partir de dieciséis piezas de cartón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La corona debe queda así:

Una corona navideña elaborada con rollos de papel rojo reposa sobre una mesa de madera junto a tijeras, cintas y una pistola de silicona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De dónde surgió la tradición de las coronas navideñas en la puerta de las casas

La tradición de colgar coronas navideñas en las puertas reúne costumbres antiguas y símbolos cristianos.

Las coronas circulares ya se usaban en la antigua Roma como emblemas de triunfo, honor y continuidad. Con el tiempo, en el norte de Europa se incorporaron ramas de árboles perennes durante el invierno.

El follaje que no pierde su color se asociaba con la vida y la esperanza en los meses más fríos.

El cristianismo retomó esa forma circular para la corona de Adviento, vinculada con la preparación para Navidad.

El círculo, sin principio ni final, suele interpretarse como símbolo de eternidad; las ramas verdes, como señal de vida, y las velas como representación de la luz que antecede al nacimiento de Jesús.

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La corona de Adviento se relaciona con tradiciones luteranas alemanas desde el siglo XVI, aunque su versión moderna se consolidó después. La costumbre de ponerla específicamente en la puerta se popularizó durante el siglo XIX.

Relatan la conexión de las coronas navideñas con valores de salud, amor y prosperidad en las costumbres de la época decembrina (Freepik)

Además de su significado religioso, funcionaba como una señal de bienvenida para visitantes y vecinos durante las fiestas. Hoy se conserva sobre todo como decoración navideña, incluso en hogares sin una práctica religiosa.