Este fin de semana la Liga MX se reanudará cuando se dispute la jornada número 17 del Apertura 2026 luego de la semana de pausa que tuvo por la Fecha FIFA (X@LigaBBVAMX)

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Este fin de semana la Liga MX se reanudará cuando se dispute la jornada número 17 del Apertura 2026 luego de la semana de pausa que tuvo por la Fecha FIFA.

En esta última fecha del campeonato se conocerán los ocho primeros clasificados que disputarán el título y los cruces de los Cuartos de Final.

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Horarios y transmisiones de la jornada 17 del Apertura 2026

La programación de los partidos del 20 al 22 de noviembre incluye nueve encuentros con transmisiones repartidas entre televisión abierta, canales deportivos y plataformas digitales.

La jornada comenzará el 20 de noviembre con Puebla ante San Luis a las 19:00 por ESPN y Disney+ Premium. Esa misma noche, FC Juárez recibirá a Atlas a las 21:00, con emisión por Azteca 7, FOX y FOX One.

El calendario también contempla el cruce entre Tijuana y Atlante, previsto para las 21:00 del 20 de noviembre. FOX One será la señal encargada de transmitir ese partido.

El 21 de noviembre abrirá con Pachuca frente a Toluca a las 16:50 por FOX One. Diez minutos después, Santos jugará contra León a las 17:00, con opciones en ESPN, Disney+ Premium y VIX Premium.

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La jornada continuará con Pumas ante Monterrey a las 19:00. El encuentro podrá verse por Canal 5, TUDN y VIX Premium.

Puebla vs. San Luis : 20 de noviembre 19:00 hrs | ESPN, Disney+ Premium

FC Juárez vs. Atlas : 20 de noviembre 21:00 hrs | Azteca 7, FOX, FOX One

Tijuana vs. Atlante : 20 de noviembre 21:00 hrs | FOX One

Pachuca vs. Toluca : 21 de noviembre 16:50 hrs | FOX One

Santos vs. León : 21 de noviembre 17:00 hrs | ESPN, Disney+ Premium, VIX Premium

Pumas vs. Monterrey : 21 de noviembre 19:00 hrs | Canal 5, TUDN, VIX Premium

Tigres vs. América : 21 de noviembre 21:00 hrs | Azteca 7, FOX, FOX One

Chivas vs. Cruz Azul : 22 de noviembre 17:07 hrs | Amazon Prime Video

Querétaro vs. Necaxa: 22 de noviembre 19:10 hrs | FOX, FOX One

El cierre de ese día estará a cargo de Tigres y América, que se medirán a las 21:00. Azteca 7, FOX y FOX One transmitirán el partido.

El 22 de noviembre tendrá dos compromisos. Chivas recibirá a Cruz Azul a las 17:07, con transmisión exclusiva de Amazon Prime Video.

Más tarde, Querétaro enfrentará a Necaxa a las 19:10. FOX y FOX One emitirán el último duelo de la programación.

¿Cómo va el Apertura 2026?

Cruz Azul llega a la última jornada del torneo como líder con 32 puntos y depende de una victoria ante Guadalajara, para asegurar el primer sitio de la clasificación.

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América y Chivas persiguen a La Máquina con 30 unidades. Las Águilas visitan a Tigres este 21 de noviembre, mientras el Guadalajara recibe al conjunto celeste en el Estadio Akron.

Por su parte, Monterrey subió al séptimo puesto tras vencer a Querétaro en un encuentro pendiente de la jornada 7. El equipo dirigido por Matías Almeyda alcanzó 24 puntos y se colocó, por ahora, en zona de clasificación.

Toluca y Atlas comparten 27 unidades en el cuarto y quinto lugar; Santos Laguna suma 25 y León ocupa el octavo sitio con 23. En el fondo de la tabla, Juárez registra 11 puntos, Necaxa tiene 13 y Atlante acumula 14.

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