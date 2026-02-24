Conoce la historia de Barbara Estrada, la mexicana Fan Internacional del Año de los Raiders

(Jovani Pérez / Infobae México)

Barbara Estrada, aficionada mexicana, fue reconocida como la Fan Internacional del Año 2025 por los Raiders, tras más de cinco décadas de seguir al equipo.

La maestra bilingüe jubilada de la Ciudad de México recibirá la experiencia completa del Draft de la NFL este abril, que incluye acceso al Inner Circle, la caminata por la alfombra roja y la oportunidad de anunciar una de las selecciones del equipo.

Estrada comenzó a seguir a los Raiders en la década de 1970, atraída por figuras como Ken Stabler, Ray Guy y Fred Biletnikoff, pese a que su padre era fanático de los Pittsburgh Steelers.

Su primer partido en vivo con el equipo ocurrió en 2016, cuando el equipo de Las Vegas enfrentaron a los Houston Texans en el Estadio Azteca, en un encuentro que terminó 27-20 con un pase de touchdown de Derek Carr a Amari Cooper ante casi 77,000 aficionados.

Trayectoria y conexión con los Raiders

(raiders)

Tras jubilarse, Estrada encontró en la creación de contenido una forma de mantenerse cercana a la comunidad del equipo.

Conocida como “Raiders Baibis” en TikTok, acumula más de 4 mil seguidores y casi 33 mil “me gusta”. La aficionada solicitó ser la Fan Internacional del Año en noviembre de 2025 y fue seleccionada durante lo que inicialmente creyó sería una entrevista rutinaria.

“Después de la pregunta, ‘¿Qué significa Just Win Baby para ti?’, seguida de: ‘¿Cómo se siente ser anunciada como la Fan Internacional del Año?’”, Estrada recordó estar: “muy emocionada en ese momento… Nunca esperé ganar en el primer intento.”

Experiencia en el Draft y orgullo mexicano

(raiders)

Como ganadora, Estrada asistirá al Draft de la NFL con su hermana como invitada y vivirá experiencias exclusivas, incluyendo un preguntas y respuestas con el Comisionado, un recorrido por el Teatro del Draft y la Sala de Selección, y la oportunidad de anunciar una de las selecciones de los Raiders.

Para Estrada, esta oportunidad tiene un valor especial: representa a su padre fallecido y a México, país con un vínculo histórico con los Raiders gracias a figuras como el entrenador Tom Flores y el mariscal de campo Jim Plunkett.

“Poder representar al equipo que más he admirado durante los últimos 50 años es un honor. Me hace sentir realmente orgullosa y emocionada por ello”, expresó Estrada para el portal oficial del conjunto de Nevada.