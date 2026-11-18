México encabeza el registro de boxeadores profesionales activos en el mundo con 5,381 peleadores (REUTERS)

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México encabeza el registro de boxeadores profesionales activos en el mundo con 5,381 peleadores. El país reúne 4,919 hombres y 462 mujeres, una diferencia de 1,644 registros frente a Estados Unidos, que ocupa el segundo lugar.

La cifra coloca a México por encima de potencias con tradición en los cuadriláteros. Estados Unidos suma 3,737 profesionales activos; Japón aparece tercero con 1,362, Reino Unido cuarto con 1,128 e India quinto con 891.

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Argentina ocupa el sexto sitio con 823 boxeadores y boxeadoras activos. Filipinas registra 777, Venezuela 694, Tailandia 667 y Colombia 636. Los 10 países concentran parte de la actividad profesional que mantiene actualizado el registro.

El listado refleja la amplitud de la base profesional mexicana, desde funciones locales hasta carteleras internacionales. También coincide con la presencia de campeones mexicanos en organismos de los principales organismos mundiales: CMB, AMB y OMB.

Canelo, Munguía y Espinoza mantienen tres cinturones mundiales para México

Además de encabezar la lista de boxeadores profesionales, México cuenta con múltiples campeones mundiales destacados como Saúl “Canelo” Álvarez, quien recuperó el campeonato mundial supermediano del CMB el pasado 31 de octubre al vencer por decisión unánime al francés Christian Mbilli en la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita. Los jueces entregaron tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110.

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Álvarez volvió a ser campeón mundial en las 168 libras después de perder el campeonato indiscutido ante Terence Crawford en septiembre de 2025. El tapatío llegó a 64 victorias, tres derrotas, dos empates y 39 nocauts.

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La victoria permitió a Canelo recuperar uno de los cinturones que perdió ante Crawford. El supermediano queda dividido entre Álvarez, campeón del CMB; Jaime Munguía, monarca de la AMB, y el cubano Osleys Iglesias, dueño del cetro de la FIB.

Por su parte, Munguía defendió el título supermediano de la AMB en la misma función de Riad. El tijuanense venció por decisión unánime al ruso Nikita Zon, con puntuaciones de 117-111, 117-111 y 116-112, después de superar un sexto asalto en el que su rival lo puso en aprietos.

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El boxeador Saúl Canelo Álvarez posa en posición de combate (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peleador tijuanense conservó el cinturón en su primera defensa desde que lo ganó ante Armando Reséndiz en mayo. Munguía mejoró su marca a 47 triunfos y dos derrotas, con 35 nocauts.

Además, Rafael “Divino” Espinoza completó la jornada con la defensa del campeonato pluma de la OMB. El peleador mexicano derrotó por nocaut técnico en el tercer round al nicaragüense Ricardo Blandón, quien aceptó el combate como sustituto de Lorenzo Parra.

Espinoza abrió una cortada sobre el ojo izquierdo de Blandón con una derecha recta. El médico de ring revisó la lesión y recomendó detener el combate a los 1:22 minutos del tercer episodio, por lo que el réferi decretó el triunfo del campeón mexicano.

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El Divino llegó a 29 victorias sin derrota y 25 nocauts. La pelea ante Blandón representó su quinta defensa exitosa del cinturón pluma de la OMB.

El boxeador Saúl Canelo Álvarez viste una sudadera con el nombre Santos en homenaje a su padre durante una aparición pública ante los medios de comunicación. (IG/ @Canelo)

México: cuna de campeones mundiales

A lo largo de la historia, el boxeo ha ocupado un lugar central en la historia deportiva de México. El país convirtió el ring en una de sus mayores fuentes de identidad y reconocimiento internacional, con figuras que han trascendido generaciones y conectado con públicos de todo el territorio.

México destaca por su tradición de campeones mundiales y por el estilo ofensivo que caracteriza a muchos de sus peleadores. Nombres como Julio César Chávez, Salvador Sánchez, Rubén Olivares, Marco Antonio Barrera, Erik Morales, Juan Manuel Márquez y Saúl “Canelo” Álvarez consolidan una escuela que mantiene presencia en las principales funciones del mundo.

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Una de las dudas que ha cobrado fuerza en el boxeo en los últimos tiempos es quién asumirá el papel de máxima figura del deporte cuando Canelo Álvarez decida retirarse (Foto: AP)

La pasión por el boxeo se extiende desde los gimnasios de barrio hasta las grandes arenas. Cada nueva pelea de un mexicano por un título mundial reaviva una tradición que coloca al país entre las potencias históricas de este deporte.