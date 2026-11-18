La protesta en Santa Fe provocó bloqueos durante alrededor de cinco horas en vialidades como Vasco de Quiroga, Carlos Echanove y avenida Constituyentes. (Crédito: @OVIALCDMX, FGJ)

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Desde las siete de la mañana del martes 17 de noviembre, cientos de personas bloquearon accesos a Santa Fe y avenidas de Cuajimalpa, en la Ciudad de México. Los manifestantes, varios de ellos encapuchados y con cubrebocas, llegaron en vehículos tipo van y colocaron pancartas para denunciar presuntas torturas, malos tratos y falta de medicamentos en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 4, ubicado en Tepic, Nayarit.

La movilización se concentró inicialmente en Vasco de Quiroga y Carlos Echanove, en la colonia La Rosita, y después se extendió a otros puntos de Santa Fe y avenida Constituyentes. También hubo afectaciones en Juan Salvador Agraz, Mario Pani, Prolongación Vista Hermosa y Prolongación Reforma. Los cierres se prolongaron por más de cinco horas y obligaron a automovilistas y usuarios del transporte público a modificar sus recorridos.

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Aunque las pancartas denunciaban presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, la convocatoria también planteaba una exigencia particular: liberar a Lenin Canchola, fundador de Los Malcriados 3AD. “La convocatoria de mañana es para la liberación de Lenin Canchola, mañana y no es para ir con algún partido”, decía uno de los mensajes que circularon en redes sociales antes de la protesta.

Otro texto invitaba a participar en una marcha en Santa Fe y ofrecía 250 pesos por persona. La convocatoria indicaba como punto de reunión Jalalpa, dos cuadras arriba de la iglesia, a las seis de la mañana. La Jornada reprodujo ambos mensajes y reportó que autoridades capitalinas detectaron que personas cercanas a Canchola habrían convocado a los participantes.

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Los manifestantes denunciaron presuntas agresiones contra internos, falta de atención médica y medicamentos, además de restricciones y revisiones a las visitas. También exigieron la intervención de las autoridades federales y la destitución del director del centro penitenciario.

Tras la movilización, la SSPC informó que verificaba los señalamientos sobre posibles irregularidades en las condiciones de internamiento. La dependencia sostuvo que el CEFERESO número 4 cuenta con los insumos necesarios para funcionar y mantiene sus actividades conforme a los protocolos establecidos.

A través de un comunicado, la SSPC aseguró que el centro penitenciario cuenta con los insumos necesarios para su operación. (Crédito: SSPC)

Mike y Bombón, los hermanos señalados por organizar la protesta

Dos personas identificadas como Mike y Bombón Canchola fueron señaladas como presuntos organizadores y financiadores de los bloqueos. El diario La Prensa publicó que ambos serían hermanos de Lenin y que habrían movilizado a los participantes para presionar a las autoridades penitenciarias en busca de mejores condiciones y beneficios para el interno.

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La versión también apunta a que los organizadores habrían ofrecido dinero a quienes acudieran a cerrar las vialidades. Sin embargo, la existencia de una convocatoria con una oferta de 250 pesos no demuestra que todos los asistentes recibieran ese pago ni permite establecer quién entregó los recursos.

Los señalamientos sobre los hermanos tienen un antecedente en las investigaciones policiales sobre Los Malcriados 3AD. En julio de 2022, El Universal publicó un organigrama de la organización en el que aparecían varios integrantes de la familia Canchola, entre ellos Miguel Ángel, Simón y Ezequiel Canchola Martínez.

De acuerdo con ese reporte, algunos familiares eran investigados por su presunta participación en actividades de la estructura criminal y desempeñaban funciones como vigilancia. La información también mencionaba antecedentes penales de algunos de ellos.

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La posible intervención de familiares de Canchola en la protesta abre preguntas sobre quién organizó los traslados, de dónde salió el dinero ofrecido y si existió alguna comunicación con el interno. Hasta ahora, las versiones periodísticas no demuestran que Lenin haya ordenado los bloqueos desde el penal federal.

A más de 700 kilómetros de Santa Fe se encuentra el CEFERESO 4, en Tepic, Nayarit, donde está recluido Lenin Canchola. (Crédito redes sociales)

Lenin Canchola, de Los Claudios a Los Malcriados 3AD

Lenin Jonathan Canchola Martínez, también conocido como El Lenin, El Carnal, El Señor de la L y El General, fue identificado por las autoridades capitalinas como uno de los principales generadores de violencia en el poniente de la Ciudad de México.

Antes de encabezar su propia organización, fue relacionado con Los Claudios, grupo señalado por invasiones de predios y extorsiones contra comerciantes y locatarios. Posteriormente formó Los Malcriados 3AD, nombre asociado con la expresión Tercera Acción Destructiva.

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La organización extendió sus actividades principalmente por Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, además de municipios del Estado de México como Huixquilucan y Naucalpan. Las investigaciones policiales le atribuyeron actividades de narcomenudeo, venta y distribución de drogas, extorsión, cobro de piso, despojo, secuestro y homicidio.

Lenin Canchola fue detenido en Monterrey, Nuevo León, el 1 de julio de 2022, durante un operativo coordinado entre autoridades estatales y de la Ciudad de México. (Foto: X|@circulo_depoder)

En julio de 2022, El Universal publicó un organigrama policial que describía la estructura de Los Malcriados 3AD y señalaba una alianza o afinidad operativa con La Unión Tepito. El reporte también mencionaba disputas territoriales con grupos conocidos como Los Chacales y Los Cuervos.

Durante ese periodo, Canchola fue considerado un objetivo prioritario para las autoridades de la Ciudad de México. Su captura ocurrió la madrugada del 1 de julio de 2022 en Monterrey, Nuevo León, durante un operativo coordinado entre corporaciones de esa entidad y autoridades capitalinas.

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La condena de 50 años por secuestro agravado y asociación delictuosa

Después de su detención, Canchola fue trasladado a la Ciudad de México y enfrentó un proceso penal. En agosto de 2022 fue vinculado a proceso por su probable participación en los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa.

El 19 de junio de 2025, un Tribunal de Enjuiciamiento le impuso una pena de 50 años de prisión al encontrarlo culpable de esos dos delitos. La resolución también contempló una multa de 347 mil 520 pesos y una reparación del daño moral de 25 mil 820 pesos destinada al tratamiento psicológico de la víctima.

La condena corresponde a los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa. Las actividades de narcomenudeo, extorsión, despojo y homicidio que aparecen en los antecedentes policiales de Los Malcriados 3AD deben distinguirse de los delitos por los que recibió esa sentencia.

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Tras su captura, Canchola fue recluido inicialmente en el penal de Santa Martha Acatitla. A finales de 2022 fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México, y posteriormente enviado al CEFERESO número 4, en Nayarit, donde permanece.

La protesta del 17 de noviembre volvió a colocar a la familia Canchola en los reportes de seguridad de la capital. Mientras los manifestantes denunciaron presuntas irregularidades en el penal, las versiones sobre la participación de sus hermanos y la convocatoria que exigía su liberación plantearon otra cuestión: si personas cercanas al líder de Los Malcriados 3AD intentaron utilizar los bloqueos como una forma de presión sobre las autoridades penitenciarias.

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