Los retratos de alias El Pelón e Iván Archivaldo Guzmán figuran junto a las siluetas territoriales de los estados de Jalisco y Sonora sobre un fondo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La detención de César Daniel “N”, alias “El Topo”, presunto líder de una célula de Los Deltas vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), volvió a colocar bajo atención a esta estructura criminal, cuyo nombre también aparece en reportes sobre las operaciones de Los Chapitos en Sonora.

Aunque Los Deltas han sido identificados como brazo armado del CJNG en Jalisco, en Sonora son señalados como una célula que trabaja para Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Su presencia en ambas entidades aparece en investigaciones periodísticas sobre operaciones armadas, tráfico de drogas y disputas territoriales, sin que esté plenamente esclarecido si se trata de una misma organización con diferentes alianzas o de estructuras que comparten denominación.

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El caso más reciente corresponde a Zapopan, donde este 18 de noviembre fuerzas federales detuvieron a El Topo, junto con otras dos personas, durante un operativo que derivó en un enfrentamiento y la muerte de tres presuntos integrantes del grupo. El detenido cuenta con órdenes de aprehensión por su presunta participación en los secuestros del periodista Jaime Barrera y de un empresario inmobiliario, de acuerdo con información del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Los Deltas vinculados al CJNG en Jalisco

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, Los Deltas son identificados como una célula armada del CJNG relacionada con el trasiego de drogas y armas, reclutamiento, extorsión, secuestro y lavado de dinero. Las investigaciones federales ubican a El Topo como uno de sus operadores, presuntamente encargado de mover narcóticos y armamento para la organización.

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Los trabajos de inteligencia que condujeron a su captura comenzaron en abril de 2026 y permitieron localizar tres domicilios en Zapopan que presuntamente funcionaban como casas de seguridad. Como antecedente, en julio pasado se realizaron cateos en las colonias Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol, donde fueron detenidas seis personas y asegurados inmuebles, vehículos, armas, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares.

Un hombre con el rostro parcialmente cubierto y tatuajes en el pecho y cuello permanece bajo custodia en un entorno con vegetación nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reportes también colocan a Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, entre los mandos relacionados con Los Deltas en Jalisco, señalado como hombre de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido en febrero de 2026.

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Los Deltas, brazo armado de Los Chapitos en Sonora

En Sonora, Los Deltas aparecen en investigaciones periodísticas como una célula armada de Los Chapitos, involucrada en la disputa contra Los Rusos, grupo relacionado con La Mayiza. El Financiero reportó en noviembre de 2024 que operaban en nueve municipios: San Luis Río Colorado, Caborca, Carbó, Cajeme, Altar, General Plutarco Elías Calles —Sonoyta—, Sáric, Sásabe y Puerto Peñasco.

En esa región se les atribuyen actividades de tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos, además de la instalación de cámaras de vigilancia para monitorear movimientos de autoridades y el uso de vehículos modificados para enfrentamientos.

Uno de sus mandos identificados fue Omar Félix Loaiza, “El Pelón” o “El 08”, detenido en noviembre de 2024 en Culiacán. Reportes de ese periodo lo señalaron como coordinador de la ofensiva contra Los Mayos en Sonora. La estructura también fue relacionada con Eric Jesús Cabrera Cabrera, “El Duranguillo” o “Delta 1”, mientras que Eleazar Pulido Landeros, “Delta 10”, fue identificado como uno de sus líderes hasta su asesinato en mayo de 2025.

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Dos nombres, un mapa criminal en disputa

La aparición de Los Deltas en ambos estados ocurre en un escenario de alianzas y rupturas entre organizaciones. En junio de 2026, el Gobierno federal reconoció un pacto entre el CJNG y Los Chapitos que contemplaba apoyo financiero y recursos, además de cooperación para ampliar su presencia en el noroeste del país; sin embargo, también se reportó que esa alianza se debilitó y terminó tras la muerte de El Mencho.

Los Deltas: un mismo nombre, dos frentes criminales Haz clic en cada nodo para ver el detalle LOS DELTAS ↙ ↘ Jalisco — brazo del CJNG Zona Metropolitana de Guadalajara César "El Topo" Detenido ▶ Presunto líder de la célula. Detenido el 18 de noviembre en Zapopan junto con otras dos personas; el operativo dejó tres presuntos integrantes del grupo muertos. Tiene órdenes de aprehensión por los secuestros del periodista Jaime Barrera y de un empresario inmobiliario, según García Harfuch. Actividades señaladas ▶ Trasiego de drogas y armas, reclutamiento, extorsión, secuestro y lavado de dinero, de acuerdo con investigaciones federales. Operativos previos ▶ La inteligencia inició en abril de 2026 y ubicó tres casas de seguridad en Zapopan. En julio hubo cateos en Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol: seis detenidos y aseguramiento de inmuebles, vehículos, armas, chalecos balísticos, cartuchos y celulares. Hugo "El Sapo" Mendoza Gaytán ▶ Señalado como mando relacionado con Los Deltas y hombre de confianza de Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, abatido en febrero de 2026. Sonora — célula de Los Chapitos Nueve municipios del corredor fronterizo Disputa contra Los Rusos ▶ El Financiero reportó en noviembre de 2024 que operan en San Luis Río Colorado, Caborca, Carbó, Cajeme, Altar, Sonoyta, Sáric, Sásabe y Puerto Peñasco, en disputa con Los Rusos, grupo ligado a La Mayiza. Actividades señaladas ▶ Tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos; instalación de cámaras para vigilar a las autoridades y uso de vehículos modificados para enfrentamientos. Omar "El Pelón" Félix Loaiza ▶ Detenido en noviembre de 2024 en Culiacán. Fue señalado como coordinador de la ofensiva contra Los Mayos en Sonora. Otros mandos ▶ Eric "El Duranguillo" Cabrera Cabrera, también llamado "Delta 1". Eleazar "Delta 10" Pulido Landeros fue identificado como líder hasta su asesinato en mayo de 2025. ↓ ↓ CJNG y Los Chapitos: pacto roto ▶ En junio de 2026 el Gobierno federal reconoció una alianza entre el CJNG y Los Chapitos con apoyo financiero y cooperación para expandirse en el noroeste del país. Esa alianza se debilitó y terminó tras la muerte de "El Mencho". Los reportes disponibles no confirman si Los Deltas de Jalisco y Sonora son la misma estructura expandida o células distintas que comparten nombre.

Por ello, la identificación de Los Deltas en Jalisco y Sonora no confirma por sí sola que una misma célula se haya expandido de un estado a otro. Los reportes disponibles describen distintas adscripciones y mandos, en un mapa criminal donde las alianzas pueden cambiar y las estructuras regionales mantienen sus propios intereses.

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La detención de El Topo representa un nuevo golpe a la célula señalada en Jalisco, mientras que los antecedentes de Sonora muestran cómo el mismo nombre ha sido relacionado con las disputas de Los Chapitos por corredores fronterizos y territorios estratégicos.