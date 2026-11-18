GTA 6 muestra cómo será el clima dentro del videojuego. (Foto: Rockstar)

Guardar

GTA 6 llega este 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, pero la expectativa por el estreno también abre espacio para fraudes con descargas infectadas, preventas falsas, accesos anticipados inexistentes y supuestas versiones para PC.

La empresa de ciberseguridad Eset emitió un informe en donde alerta los modus operandi donde los ciberdelincuentes aprovechan la búsqueda de ofertas y filtraciones para robar dinero, datos bancarios y cuentas de videojuegos.

PUBLICIDAD

Los fraudes usan filtraciones, descuentos y accesos anticipados falsos

La primera forma consiste en publicar supuestas copias filtradas del juego. Los delincuentes las presentan como instaladores, versiones de prueba o archivos de acceso previo. En lugar de GTA 6, la descarga puede incluir infostealers, programas diseñados para extraer contraseñas, cookies de sesión, datos bancarios y credenciales de redes sociales.

También circulan archivos que prometen desbloquear una beta, una demo jugable o una versión anticipada. Rockstar Games no anunció una beta oficial, una demo ni un programa de acceso anticipado. Cualquier publicación que prometa entrar a Leonida antes de la fecha oficial debe tratarse como una señal de alerta.

PUBLICIDAD

Promotional displays for the upcoming video game "Grand Theft Auto VI" (GTA 6) ahead of its scheduled release on November 19 inside a Saturn electronics store in Berlin, Germany, November 17, 2026, REUTERS/Nadja Wohlleben

Otro engaño apunta a jugadores de computadora. Rockstar Games no anunció una versión para PC ni compartió requisitos técnicos para esa plataforma. Los sitios que venden claves para Windows, instaladores para laptop o paquetes para dispositivos móviles ofrecen un producto que no está disponible de manera oficial.

También se detectaron tiendas que aparentan ser comercios de videojuegos. Algunas usan diseños cuidados, avances promocionales, imágenes con autos deportivos y colores neón asociados con Vice City. Otras agregan contadores regresivos, mensajes como “últimas copias” o “acceso VIP limitado” para presionar al comprador.

Las copias digitales no se agotan. Un reloj que marca pocos minutos para terminar una promoción no prueba que la oferta sea real. El objetivo es evitar que la persona compare el anuncio con la información oficial antes de pagar.

PUBLICIDAD

Los jugadores esperan el lanzamiento de Grand Theft Auto VI fijado para el 19 de noviembre tras más de una década de desarrollo.

Un tercer método son los precios fuera de mercado. La edición estándar cuesta 79.99 dólares en Estados Unidos y la edición Ultimate tiene un precio de 99.99 dólares, según la información compartida por Rockstar sobre las reservas. Una oferta con un descuento extremo de un vendedor desconocido requiere una revisión previa.

Los delincuentes suelen pedir pagos con criptomonedas, tarjetas de regalo o transferencias que no permiten recuperar el dinero con facilidad. En otros casos, solicitan datos de una tarjeta bancaria y nunca entregan una clave o código de descarga.

La campaña también puede trasladarse a redes sociales, correos electrónicos, buscadores y servicios de mensajería. Un enlace patrocinado o una publicación con miles de reacciones no garantiza que dirija a una tienda confiable. Los atacantes pueden comprar anuncios o crear perfiles que imitan cuentas oficiales.

PUBLICIDAD

Rockstar solo confirma GTA VI para PS5 y Xbox Series X|S

La información disponible establece que GTA VI llega a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La preventa se habilita desde el 25 de junio y la predescarga digital está disponible desde este 10 de noviembre para quienes ya reservaron el juego.

Imagen del album de 'Grand Theft Auto 6'

Ese dato también puede ser utilizado por estafadores. Una persona que no hizo una reserva oficial no necesita descargar un supuesto archivo de preinstalación desde una página externa. La descarga debe gestionarse desde la biblioteca de PlayStation Store o Xbox Store, con la cuenta donde se realizó la compra.

El informe detalla que las estafas podrían adoptar la forma de tarjetas de regalo falsas, paquetes navideños inexistentes, generadores de dinero dentro del juego, menús de mods y nuevas páginas que prometan una supuesta versión para PC tras el estreno.

PUBLICIDAD

Cómo evitar estafas por GTA 6 antes y después del lanzamiento

La primera medida es comprar el juego únicamente en PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store y comercios con trayectoria. En vez de abrir un enlace recibido por correo, redes sociales o mensajes, conviene escribir directamente la dirección de la plataforma en el navegador.

También es necesario revisar qué promete exactamente la oferta. Si incluye una beta, una demo, acceso anticipado, una clave de PC o una versión para celular, contradice los anuncios oficiales de Rockstar. Esa discrepancia basta para detener la compra.

Antes de pagar en una tienda desconocida, el usuario debe buscar datos verificables de la empresa, medios de contacto, términos y condiciones y una política de devolución. Las reseñas alojadas dentro de la propia página no son suficientes para confirmar su legitimidad.

PUBLICIDAD

El método de pago puede marcar la diferencia si surge un problema. Una tarjeta de crédito u otro mecanismo con protección al comprador ofrece más opciones para disputar un cobro. Las criptomonedas y tarjetas de regalo dejan menos margen para recuperar el dinero.

También conviene mantener actualizado el sistema operativo, el navegador y el software de seguridad. Las advertencias de una herramienta de protección sobre un sitio o descarga sospechosa no deben ignorarse por la prisa de jugar.

Si alguien ya ingresó datos bancarios en un sitio dudoso o ejecutó un archivo sospechoso, debe contactar de inmediato al banco, guardar comprobantes y capturas de pantalla, cambiar sus contraseñas desde un dispositivo limpio y cerrar todas las sesiones activas. Después debe analizar el equipo con software de seguridad.

PUBLICIDAD