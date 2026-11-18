Miss Universo México logra “la paz mundial” entre sus ganadoras: Lupita Jones y Fátima Bosch terminan peleas (Captura)

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Miss Universo México difundió el pasado martes 17 de noviembre una imagen creada con inteligencia artificial que reúne a Lupita Jones, Ximena Navarrete, Andrea Meza y Fátima Bosch, las cuatro mexicanas que han ganado el certamen.

La publicación ocurre después de reclamos por la ausencia de la más reciente ganadora en una foto compartida por la priemra vencedora el pasado domingo 15 de noviembre y abre un intercambio de mensajes conciliadores entre las exreinas.

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La cuenta oficial de Miss Universo México publicó una recreación de las cuatro ganadoras con los vestidos rojos que usaron en los momentos en que recibieron la corona internacional. La imagen no corresponde a un encuentro presencial entre ellas.

La publicación aparece a seis días de la final de Miss Universo 2026, prevista para el próximo 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. México busca entonces una quinta corona con María Guadalupe Vargas Naranjo, representante nacional en la competencia.

La descripción del post enumera los triunfos mexicanos: Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010, Andrea Meza en la edición 2020 y Fátima Bosch en 2025.

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“Una vez Miss Universo, siempre Miss Universo”, escribe la cuenta junto a los nombres de las cuatro ganadoras y sus estados de origen: Baja California, Jalisco, Chihuahua y Tabasco.

Fátima Bosch lamenta no aparecer junto a las otras tres ganadoras de Miss Universo

Fátima Bosch reacciona en los comentarios de la publicación y expresa que no ha podido retratarse con las otras mexicanas que obtuvieron el título internacional.

“Me hubiera encantado poderme retratar con ellas, pero bueno, no todos los sueños se hacen realidad. Ellas siempre tendrán mi respeto y admiración”, escribe Fátima Bosch.

El mensaje llega luego de que usuarios cuestionaran la ausencia de la tabasqueña en una fotografía publicada por Lupita Jones. La imagen reunió a Jones, Navarrete y Meza bajo el mensaje: “La historia no se puede borrar”.

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Fátima Bosch lamenta no aparecer junto a las otras tres ganadoras de Miss Universo (Captura)

La publicación de Jones se difundió en medio de reportes sobre el supuesto retiro del seguimiento de la cuenta oficial de Miss Universo a las tres exganadoras mexicanas. Bosch habría sido la única de las cuatro reinas nacionales que conservó el seguimiento del perfil del certamen.

La organización internacional no publica una explicación sobre los cambios en su lista de cuentas seguidas. Tampoco precisa si se trató de una modificación administrativa o de una decisión vinculada con sus relaciones con las exreinas mexicanas.

Ximena Navarrete responde por la falta de invitación

Ximena Navarrete responde a Bosch y señala que ella, Lupita Jones y Andrea Meza no recibieron invitación ni acercamiento de la actual administración de Miss Universo para participar en la imagen o en algún encuentro.

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“Fátima, quién mejor que tú para saber que tus sueños sí se han hecho realidad, porque todos lo hemos visto”, escribe Ximena Navarrete.

La ganadora de Miss Universo 2010 también asegura que la nueva administración no mantiene una buena relación con las exreinas mexicanas. Navarrete sostiene que las tres comparten un sentimiento que Bosch podría comprender al terminar su etapa como titular de la corona.

“En esta edición de MU nunca tuvimos ninguna invitación ni acercamiento y, como bien tú sabes, la ahora nueva administración no nos quiere mucho a las Miss Universos mexicanas”, afirma Navarrete.

La jalisciense agrega que las cuatro mantienen un vínculo con la etapa que vivieron al representar al país. “Siempre amaremos el pedacito de historia que nos tocó vivir en este puesto de trabajo que tanto nos esforzamos por tener”, señala.

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Navarrete obtuvo la segunda corona de México en 2010, 19 años después del triunfo de Jones. Su mensaje coloca el reclamo hacia la administración del certamen fuera de una confrontación directa con Bosch.

Lupita Jones envía un mensaje a la Miss Universo 2025

Fátima Bosch

Lupita Jones también responde a la publicación de Bosch con un mensaje de respaldo. La exreina evita referirse de forma directa a la controversia por la fotografía que compartió el 15 de noviembre.

“Dios tiene formas maravillosas de manifestarse, y estoy segura de que Él irá mostrando el camino para que las cosas sucedan cuando tengan que pasar”, escribe Lupita Jones.

La ganadora de Miss Universo 1991 afirma que Bosch inicia una nueva etapa, con retos distintos después de su reinado. También le desea que sus siguientes decisiones estén acompañadas de amor y felicidad.

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El mensaje contrasta con las críticas que recibió Jones tras difundir la foto con Navarrete y Meza. Varios usuarios señalaron que México tiene cuatro ganadoras de Miss Universo y cuestionaron que Bosch no apareciera en la publicación.

Jones ganó la primera corona para México en 1991. Después desarrolla una carrera como organizadora y preparadora de concursantes, además de mantener presencia en los debates públicos sobre la administración de los certámenes de belleza.

Andrea Meza aún no reacciona a la presunta paz entre reinas mexicanas

Andrea Meza no publica una reacción a la imagen de Miss Universo México ni a los mensajes de Bosch, Navarrete y Jones hasta este miércoles 18 de noviembre de 2026.

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La chihuahuense recibió la tercera corona mexicana en la edición 2020. La final se realizó el 16 de mayo de 2021, luego de los cambios de calendario provocados por la pandemia de COVID-19.

La recreación compartida por Miss Universo México muestra a las cuatro reinas en el instante en que recibieron la corona internacional. La publicación funciona como un gesto de unidad después de los cuestionamientos por la exclusión de Bosch en la fotografía difundida por Jones.

María Guadalupe Vargas Naranjo representa a México en la final de Miss Universo 2026. La originaria de Copalita, Zapopan, Jalisco, obtuvo el título nacional el 29 de agosto de 2026 en Los Cabos y competirá este 24 de noviembre en Puerto Rico.

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