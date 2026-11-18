El encuentro al margen de la foto oficial en Shenzhen se produce en un momento en que la relación México-Rusia acumula señales de tensión y de acercamiento simultáneo, en un foro dominado por la reunión trilateral entre Putin, Trump y Xi Jinping. (Captura de video)

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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se acercó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la saludó de mano este miércoles 18 de noviembre, al terminar la foto oficial de los líderes de la cumbre de la APEC 2026 en Shenzhen, China.

Según las imágenes del momento, los asistentes se retiraban tras posar juntos cuando Putin se aproximó a Sheinbaum para estrecharle la mano. Después de ese breve saludo, ambos continuaron caminando.

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¿Qué se sabe del saludo entre Putin y Sheinbaum?

Los reportes consultados señalan que los mandatarios conversaron brevemente, pero no detallan qué se dijeron ni si el acercamiento estaba contemplado en el protocolo del evento. Tampoco mencionan una reunión bilateral programada entre ambos.

El momento ocurrió en la 33ª Reunión de Líderes Económicos de la APEC, que se celebra los días 18 y 19 de noviembre de 2026.

Putin acude a la APEC en una cumbre de alta atención

La cita trilateral está prevista para el 19 de noviembre en Shenzhen y abordará la reducción de armas nucleares, mientras el líder ruso vuelve presencialmente al encuentro de líderes desde 2017

De acuerdo con el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, Putin visitaría Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre para participar en la cumbre. Bloomberg había informado que sería su primera asistencia en persona a una reunión de líderes de la APEC desde 2017.

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En paralelo, el Kremlin confirmó, según EFE, que Putin, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Xi Jinping sostendrán una reunión trilateral el 19 de noviembre en Shenzhen. Una portavoz de la Casa Blanca indicó que el encuentro se centrará en la reducción de armas nucleares.

Rusia es economía miembro de la APEC desde 1998, año en que también fueron aceptados Perú y Vietnam, de acuerdo con una publicación de la SRE. El foro agrupa a 21 economías y, según EFE, las presencias de Putin, Trump y Xi concentrarán la atención de la cumbre.

El contexto de la relación entre México y Rusia

Claudia Sheinbaum viajó a Shenzhen para presentar el Plan México, sostener un encuentro bilateral con Xi Jinping y reunirse con representantes de Singapur y del FMI durante su participación en el foro. (Captura de pantalla)

En 2024, Putin declinó la invitación a la toma de posesión de Sheinbaum, según informó el Ministerio de Exteriores ruso, aunque la felicitó por su triunfo electoral y destacó la amistad y la condición de socios entre ambos países.

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Los antecedentes de contacto directo entre mandatarios son escasos: Putin se reunió en junio de 2004 con el entonces presidente Vicente Fox, en lo que se reportó como la primera visita de un presidente ruso a México en más de un siglo.

Más recientemente, los cancilleres de ambos países se reunieron en septiembre durante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, donde reafirmaron su compromiso de cooperación.

En julio, Sheinbaum pidió a la SRE un informe sobre los señalamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que en un reporte afirmó que agentes de inteligencia rusos operan en México bajo cobertura diplomática. La presidenta sostuvo que la presencia de personal de seguridad extranjero acreditado sigue un procedimiento diplomático que aplica a cualquier país.

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El embajador de Rusia en México, Nikolay Sofinskiy, ha señalado que, ante los aranceles globales impuestos por Estados Unidos, ambos países buscan fortalecer y ampliar sus relaciones comerciales, empresariales y diplomáticas.

Un análisis publicado por Ejecentral plantea que la geopolítica es un factor adicional de tensión entre México y Estados Unidos, junto con migración, fentanilo y aranceles. Se trata de una lectura de ese medio, no de una postura oficial.

La agenda de Sheinbaum en la APEC

La presidenta presentó en Shenzhen su principal proyecto económico ante líderes de las economías más influyentes del planeta, en un contexto marcado por la creciente tensión entre Washington y Beijing. REUTERS/Joyce Zhou

Sheinbaum llegó a Shenzhen el 16 de noviembre para participar en la cumbre y presentar el Plan México, el principal proyecto económico de su administración para atraer inversiones. Entre sus compromisos figuran una reunión bilateral con Xi Jinping, y encuentros con Singapur y con Kristalina Georgieva, del FMI.

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Antes del viaje, la presidenta afirmó que su política exterior es soberana y le permite mantener un diálogo constructivo con las potencias globales. También señaló que la rivalidad entre Estados Unidos y China genera incertidumbre global.

México, además, recibirá la estafeta para organizar la cumbre en 2028.