Grabación registrada desde el interior de un automóvil en circulación que muestra un incendio vehicular sobre la estructura de un puente metálico en Veracruz. Video: Redes sociales

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La mañana de este miércoles se reportó la quema de vehículos en distintos puntos carreteros de cuatro municipios al norte del estado de Veracruz, provocando la movilización de elementos de seguridad.

De acuerdo con medios locales, las unidades incendiadas se registraron en varios puntos de la ciudad de Poza Rica, así como en los municipios de Tuxpan, Tihuatlán y Papantla, sin que hasta el momento se conozcan las causas.

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Noreste Veracruz informó que algunos habitantes fueron obligados a descender de sus vehículos para que posteriormente les prendieran fuego. Algunos de los sitios donde se registró la quema de unidades fueron sobre el puente Cazones 1, el de Cazones 2 (en la entrada a Tihuatlán) y en inmediaciones del fraccionamiento La Floresta.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Por su parte, Infobae México consultó con autoridades del estado de Veracruz para conocer la situación, pero no obtuvo respuesta; en tanto, autoridades federales dijeron desconocer sobre algún operativo en la región.

Foto: INFOMC - Redes sociales

En distintos puntos del norte del estado - principalmente en Papantla- también se reportó la presencia de vehículos dañados por ponchallantas, así como al presencia de estos objetos sobre la vialidad.

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Usuarios en redes sociales compartieron videos de las unidades incendiadas, así como de los vehículos que quedaron con daños en los neumáticos a causa de ponchallantas.

*Información en desarrollo...