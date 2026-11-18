El Centro Cultural Futurama, dependiente de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), exhibirá La Guerra de las Galaxias con entrada libre este 18 de noviembre. (Lucas Films/Walt Disney Corporation)

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Han pasado casi cinco décadas desde que Star Wars llegó por primera vez a las salas de cine en 1977 y cambió para siempre la manera de hacer películas. La saga creada por George Lucas sigue proyectándose hoy en pantallas de todo el mundo, y esta semana será el turno de un centro cultural en la Ciudad de México.

El Centro Cultural Futurama, dependiente de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), exhibirá La Guerra de las Galaxias con entrada libre este 18 de noviembre. La actividad forma parte de la programación cultural gratuita que ofrece el recinto a la comunidad.

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Fecha y horarios de la función

Una publicación del Centro Cultural Futurama convoca a proyecciones gratuitas de La guerra de las galaxias el 18 de noviembre en la alcaldía Gustavo A. Madero. (Centro Cultural Futurama)

La proyección gratuita de La Guerra de las Galaxias en el Centro Cultural Futurama de la GAM se realizará este 18 de noviembre con dos funciones: a las 12:00 y a las 17:00 horas, con entrada libre y sin necesidad de registro previo, según informó el recinto.

El cartel de difusión del evento únicamente especifica fecha, horarios y gratuidad, sin precisar la sala o auditorio exacto dentro del inmueble donde se realizará la exhibición.

La actividad no requiere registro previo, de acuerdo con la información publicada por el centro cultural, que forma parte de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Video animado en estilo pixel art sobre la trayectoria profesional del actor Mark Hamill. La pieza repasa su salto a la fama internacional en 1977 tras interpretar al personaje de Luke Skywalker, sus dificultades para obtener distintos papeles en el cine comercial y su posterior consolidación en la industria de la actuación de voz.

Detalles de la proyección

La cinta que se proyectará corresponde a la primera entrega de la saga, estrenada originalmente en 1977 bajo el título Star Wars y rebautizada años después como Star Wars: Episodio IV: Una nueva esperanza, tras el estreno de las siguientes películas de la franquicia.

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El evento se enmarca dentro de la programación cultural que impulsa el Centro Cultural Futurama en la alcaldía Gustavo A. Madero, un espacio que ofrece actividades de acceso gratuito para distintos públicos.

La actividad no requiere registro previo, de acuerdo con la información publicada por el recinto, que únicamente detalla el título de la película, la fecha y los dos horarios disponibles para los asistentes.

Resumen de la película

Todo comienza cuando espías rebeldes logran robar los planos de la Estrella de la Muerte, una estación espacial del tamaño de un planeta capaz de destruir mundos enteros con un solo disparo. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)

La trama sigue a Luke Skywalker, un joven granjero del planeta ficticio Tatooine que se ve envuelto en una guerra interplanetaria entre el autoritario Imperio Galáctico y la Alianza Rebelde.

Todo comienza cuando espías rebeldes logran robar los planos de la Estrella de la Muerte, una estación espacial del tamaño de un planeta capaz de destruir mundos enteros con un solo disparo. La princesa Leia Organa, de Alderaan y líder secreta de la rebelión, resguarda esa información cuando su nave es interceptada por fuerzas imperiales bajo el mando de Darth Vader.

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Antes de ser apresada, Leia oculta los planos en el droide R2-D2, que escapa junto a su compañero C-3PO en una cápsula de rescate y termina en el planeta desértico de Tatooine. Allí, ambos droides son capturados por comerciantes conocidos como Jawas, quienes los venden a un granjero de humedad y a su sobrino, Luke.

Mientras Luke revisa a R2-D2, descubre un fragmento de un mensaje holográfico: Leia solicita ayuda a un antiguo aliado llamado Obi-Wan Kenobi. El joven sospecha que se trata de un ermitaño conocido en la región como “Ben” Kenobi.

Luke busca a R2-D2, que había desaparecido en su intento por localizar a Kenobi, y es atacado por los llamados hombres de las arenas. Obi-Wan Kenobi lo rescata y confirma su identidad: fue un caballero Jedi que luchó junto al padre de Luke antes de que el Imperio tomara el control de la galaxia.

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Obi-Wan entrega a Luke el sable de luz de su padre y le revela que Darth Vader, antiguo aprendiz Jedi, lo asesinó tras caer al lado oscuro de la Fuerza. Tras ver el mensaje completo de Leia, en el que se pide llevar los planos a Alderaan, Obi-Wan intenta convencer a Luke de acompañarlo.

Luke se niega inicialmente, pero al regresar a su hogar descubre que su tío y su tía fueron asesinados por tropas imperiales que buscaban a los droides. Sin nada que lo retenga en Tatooine, decide unirse a Obi-Wan en su misión.

Juntos viajan al puerto espacial de Mos Eisley, donde contratan al contrabandista Han Solo y a su copiloto, el wookiee Chewbacca, para que los transporten a bordo de la nave Halcón Milenario. El grupo escapa de una patrulla imperial y pone rumbo a Alderaan.

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Durante el viaje, Obi-Wan comienza a instruir a Luke en el uso de la Fuerza. Sin embargo, al llegar a destino descubren que el planeta ha sido destruido por la Estrella de la Muerte bajo las órdenes del Gran Moff Tarkin. La nave de los protagonistas es entonces capturada por un rayo tractor y arrastrada hacia la estación imperial.

Dentro de la Estrella de la Muerte, el grupo localiza a la princesa Leia, condenada a ejecución tras negarse a revelar la ubicación de la base rebelde. Mientras Obi-Wan se encarga de desactivar el rayo tractor que mantiene atrapada la nave, Luke convence a Han y Chewbacca de participar en el rescate de la prisionera.

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Tras liberar a Leia y escapar entre disparos, Obi-Wan se enfrenta a Vader en un duelo de sables de luz que termina con la muerte del maestro Jedi, lo que permite que el resto del grupo huya a bordo del Halcón Milenario rumbo a la base rebelde instalada en la luna de Yavin 4.

Sin que los protagonistas lo sepan, el Imperio ha colocado un dispositivo de rastreo en la nave para localizar el refugio de la Alianza. Con los planos de la Estrella de la Muerte ya en poder de los rebeldes, los ingenieros del bando insurgente identifican un punto débil en la estructura de la estación: un conducto de escape térmico de apenas dos metros de ancho.

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Sin que los protagonistas lo sepan, el Imperio ha colocado un dispositivo de rastreo en la nave para localizar el refugio de la Alianza. (Heritage Auctions vía AP)

La batalla final se desata cuando la Estrella de la Muerte se aproxima a Yavin 4 dispuesta a destruir la base rebelde. Vader lidera un escuadrón de cazas TIE que derriba a varias naves de la Alianza mientras Tarkin se prepara para disparar el arma letal.

En el momento decisivo, Han Solo y Chewbacca regresan de forma inesperada a bordo del Halcón Milenario y desvían la nave de Vader, impidiendo que este derribe a Luke. Guiado por la voz de Obi-Wan, ahora convertido en espíritu, Luke apaga la computadora de su nave y confía en la Fuerza para disparar sus torpedos hacia el conducto de escape.

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La Estrella de la Muerte explota instantes antes de alcanzar su objetivo, lo que restablece, al menos temporalmente, el equilibrio en la galaxia. La historia concluye con una ceremonia en la que Leia condecora a Luke y Han por su heroísmo frente al resto de la Alianza Rebelde.

El impacto cultural de la saga

Varios representantes de la asociación Avaaz disfrazados de personajes de Star Wars durante un acto de Greenpeace para aumentar la conciencia sobre el cambio climático en la Conferencia del clima COP21 en Le Bourget, al norte de París, Francia. Archivo/EFE/Ian Langsdon

Star Wars se convirtió en un fenómeno de la cultura popular desde su estreno en 1977 y transformó de manera definitiva la industria cinematográfica. La película generó una industria completa de productos derivados que incluye novelas, cómics, videojuegos, atracciones de parques temáticos y mercancía de todo tipo.

En 1989, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incluyó la cinta entre las primeras seleccionadas para su preservación en el Registro Nacional de Cine, al considerarla cultural, histórica y estéticamente significativa. En ese momento era la producción más reciente en recibir esa distinción y la única de la década de 1970 elegida para el registro.

El filme recibió seis premios Óscar, dos premios BAFTA y 13 premios Saturn, entre otros reconocimientos. Se le considera, de manera habitual, una de las películas más influyentes de la historia del cine.

El crítico Roger Ebert describió la cinta en su libro The Great Movies como “un parteaguas técnico que influyó en muchas de las películas que vinieron después”. La producción impulsó una nueva generación de efectos especiales y películas de alta intensidad, además de ser de las primeras en combinar distintos géneros narrativos: ciencia ficción, western, cine bélico y aventura épica.

La película, estrenada junto con Tiburón en la misma década, dio origen a la tradición del estreno de verano a gran escala en la industria del entretenimiento, un modelo de distribución en el que los filmes se abren simultáneamente en cientos o miles de pantallas. Este formato se consolidó como estándar para las franquicias más rentables del cine comercial.

Star Wars estableció también el modelo narrativo de la trilogía cinematográfica y demostró que los derechos de mercancía de una película podían generar más ingresos que la propia cinta en taquilla. Esta lógica comercial se convirtió en un pilar de la industria del entretenimiento en las décadas siguientes.

El filme impulsó, además, un salto en el desarrollo de los efectos especiales, un terreno que no había avanzado de manera significativa desde la década de 1950. Ese auge llevó a la creación de compañías especializadas como Industrial Light & Magic, fundada para dar soporte a las necesidades visuales de la producción.

Para la industria de Twentieth Century Fox, estudio responsable del lanzamiento original, el éxito de la película representó un cambio radical: la empresa, que atravesaba dificultades financieras, vio cómo el valor de sus acciones se duplicó en apenas tres semanas tras el estreno del filme.

Frases surgidas de la película, como “que la Fuerza te acompañe”, se integraron al lenguaje cotidiano en los países de habla inglesa. Personajes como Darth Vader, Han Solo y Yoda figuran entre los 20 mejores personajes de ciencia ficción de todos los tiempos, según una lista elaborada por el Instituto Británico de Cine.

Con una recaudación acumulada superior a los 10 mil millones de dólares a lo largo de toda la franquicia, Star Wars se ubica entre las sagas cinematográficas más rentables jamás producidas. La historia original, concebida por George Lucas, continúa proyectándose en salas y centros culturales de todo el mundo casi cinco décadas después de su estreno.