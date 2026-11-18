Llegada de Claudia Sheinbaum a China para su participación en el APEC. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

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El viaje de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a China para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) generó diversas reacciones en las redes sociales del país asiático.

Su decisión de trasladarse en un vuelo comercial, el encuentro espontáneo con turistas chinos y el saludo que realizó durante su llegada a Shenzhen despertaron comentarios entre los usuarios.

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La mandataria arribó el lunes a bordo de un avión regular de China Southern Airlines, de acuerdo con el medio especializado en aviación CARNOC. En Weibo, plataforma china similar a X, algunos internautas destacaron que hubiera viajado en clase turista y consideraron esta decisión como una muestra de cercanía.

Otro momento que llamó la atención fue la fotografía que la mandataria mexicana se tomó con un grupo de visitantes chinos antes de abordar el avión en la Ciudad de México. Este encuentro quedó registrado en un video compartido por la propia presidenta y posteriormente se difundió en la plataforma asiática.

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Claudia Sheinbaum en el APEC. REUTERS/Joyce Zhou

El saludo de Sheinbaum y su visita a un hospital en Shenzhen

La forma en que la jefa de Estado saludó durante la ceremonia de bienvenida también provocó comentarios, ya que al llegar a Shenzhen, juntó los brazos sobre el pecho, un gesto cuyo significado fue interpretado como una expresión de afecto y respaldo, según China News Service, siendo motivo de conversación entre los usuarios.

Además, circularon fotografías de la agente china que acompañó a la presidenta durante su recepción en el aeropuerto, donde varios menores le entregaron flores.

Esta visita representa el primer viaje de Sheinbaum a China desde que asumió la Presidencia en 2024. Durante su estancia, presentó el Plan México ante el foro empresarial de la APEC y sostuvo un encuentro con su homólogo chino Xi Jinping el pasado martes 17 de noviembre.

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Como parte de su agenda, este miércoles recorrió un hospital en Shenzhen, donde manifestó su interés en establecer mecanismos de colaboración con el país asiático para incorporar herramientas tecnológicas en México. Entre las posibilidades mencionó el uso de inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

El mandatario chino recibe a la presidenta mexicana en el Centro Internacional de Intercambio, acompañado de Peng Liyuan, antes del banquete de bienvenida de la cumbre regional anual

México es recibido con “Cielito Lindo” en la cena de líderes de la APEC

La presidenta de México tuvo una bienvenida musical durante su llegada a la cena de líderes de la APEC 2026, organizada por el mandatario Xi Jinping, en China. Una orquesta de cámara interpretó la canción mexicana “Cielito Lindo” en el Centro Internacional de Intercambio de Shenzhen, donde la líder mexicana fue recibida por su homólogo, quien estuvo acompañado de su esposa, Peng Liyuan.

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Claudia Sheinbaum compartió en sus redes sociales imágenes del momento, en las que se observa a los músicos detrás de ella durante el recibimiento.

Asimismo, otro de los acontecimientos que llamó la atención dentro del evento, fue su posición en la fotografía oficial de la cumbre, en la que apareció en primera fila junto a otros dirigentes internacionales. En el centro se ubicaron Xi Jinping y Peng Liyuan, mientras que a su izquierda estuvieron Donald Trump, Lee Jae Myung, Prabowo Subianto, Sheinbaum y Ferdinand Marcos Jr. A la derecha figuraron Vladimir Putin, Tô Lâm, Hassanal Bolkiah y Keiko Fujimori. Después de la fotografía, el mandatario chino ofreció un discurso durante el banquete de bienvenida.

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