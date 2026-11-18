Caravana de migrantes. REUTERS/Damian Sanchez

Guardar

Rosa Icela Rodríguez dio a conocer que se tiene contemplada una cumbre migratoria tras la reunión con el embajador de EEUU en México, Ronald Douglas Johnson, en un contexto donde el presidente Donald Trump amenazó con aumentar los aranceles si las autoridades mexicanas no ponían un alto a las caravanas migrantes que tienen como destino final territorio estadounidense.

Durante la mañanera del pueblo de este 18 de noviembre en Palacio Nacional, la titular de Segob catalogó que el encuentro protocolario con el funcionario de Estados Unidos “fue cordial”, asegurando que se revisaron diversos avances en la cooperación bilateral para gestionar los flujos migratorios.

PUBLICIDAD

México niega que existan caravanas migrantes hacia EEUU

La secretaria de Gobernación reveló que en la mesa de diálogo se abordó el tema de las caravanas migrantes, pero recordó que por el momento no se tienen registros de que estas movilizaciones estén cruzando por el país hacía EEUU.

“De las veinticuatro que han sido en esta administración, ninguna caravana ha llegado a la frontera norte. Nosotros siempre buscamos el diálogo, la persuasión, para decir, que no hay condiciones para este tipo de flujos migratorios hacia la frontera norte”, señaló.

Siguiendo con su discurso, afirmó que ha disminuido la cifra de centroamericanos que cruzan por México a la frontera norte, y destacó que el país ha implementado en los últimos años vacantes de trabajo en diversos estados para que estas personas puedan brindar su mano de obra a las empresas que lo requieran.

PUBLICIDAD

Otro de los temas que destacó en su plática con el embajador de EEUU fue la repatriación de connacionales a través del programa ‘México te abraza’, reconociendo los alcances y la coordinación bilateral.

“Digamos que no hubo ningún debate, ninguna discusión en la mesa. También se puso la lámina donde se ha bajado el 96% de la migración, y de los encuentros de las autoridades norteamericanas con respecto a los flujos migratorios, no solamente de México, sino de Centroamérica. Eso fue lo que hablamos”, comentó Rosa Icela Rodríguez.