Susana Zabaleta y Elisabetta Gruener, madre e hija ante los celos por un novio: la historia que harán en Mujeres Asesinas

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Susana Zabaleta y Elisabetta Gruener protagonizan el episodio “Luz” de la cuarta temporada de Mujeres Asesinas, que llega este 20 de noviembre a ViX Digital y retrata los celos de una madre hacia su hija.

En entrevista exclusiva con Infobae México, ambas actrices explican cómo su vínculo familiar les permitió abordar una historia sobre el miedo a envejecer, la presión sobre la belleza femenina y la desconfianza dentro del hogar.

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La producción forma parte de una antología de thriller psicológico que presenta historias de mujeres llevadas a actos extremos. En “Luz”, el personaje de Zabaleta sospecha que Mónica, interpretada por Gruener, mantiene una cercanía con Pablo, su pareja.

La historia coloca a Luz frente a una tensión que crece dentro de su propia casa. La protagonista observa a su hija como una posible amenaza para su relación y también como el reflejo de una juventud que siente perdida.

Susana Zabaleta aborda el temor a envejecer en “Luz”

Zabaleta sostiene que Luz vive con un temor que muchas mujeres conocen, aunque no siempre expresan. La actriz plantea que la obsesión del personaje por conservar su apariencia surge del pánico ante el paso del tiempo.

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“El miedo a envejecer. Creo que Luz tiene un pánico a envejecer. Por eso quiere hacer lo que sea para que su piel, su cuerpo y todo, menos su mente, quede igual”, dijo Zabaleta a Infobae México.

La intérprete señala que Luz se compara con Mónica, una joven que representa aquello que su personaje ya no puede recuperar. Esa confrontación abre paso a una envidia que la madre no quiere aceptar.

“Se ve reflejada en su hija y su hija es joven, bella. Quieras o no, se siente una envidia de esa juventud que ya no vas a recuperar nunca”, expuso Zabaleta durante la conversación.

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El episodio no presenta a Luz como una figura aislada de su entorno. La sospecha sobre Mónica y Pablo se mezcla con sus inseguridades, con la percepción de su cuerpo y con la idea de que la juventud determina el valor de una mujer.

Susana Zabaleta aborda el temor a envejecer en “Luz”

Elisabetta Gruener evita presentar a Mónica como una víctima

Gruener explica que uno de los retos de interpretar a Mónica fue evitar una lectura plana del personaje. La actriz considera que la hija de Luz también guarda enojo, dudas y decisiones que la alejan de una condición pasiva.

“Creo que no hacerla como víctima. Es muy fácil sentirse como: ‘Pobrecita Mónica, es que ella es la víctima de todo esto’”, dijo Elisabetta Gruener a Infobae México.

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La actriz cuenta que trabajó con la posibilidad de que Mónica también rechazara a su madre. Esa búsqueda le permitió explorar una relación marcada por el resentimiento, la sospecha y una convivencia que se deteriora conforme avanza el episodio.

“¿Qué tal que ella también odia a su mamá? Pensar en todas las posibilidades de este personaje”, señaló Gruener, quien atribuye al director Javier Solar la apertura para construir esas ambigüedades.

Para la actriz, Mónica puede pasar de ser víctima a convertirse en victimaria. Esa condición evita que el conflicto se limite a la confrontación entre una madre celosa y una hija señalada por una presunta traición.

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Madre e hija trasladan su confianza familiar al set

Zabaleta y Gruener coinciden en que su relación fuera de cámara facilitó el trabajo actoral. La madre y la hija ya habían colaborado antes, aunque la participación en Mujeres Asesinas les permitió observar una faceta profesional que no conocían con la misma cercanía.

Gruener dice que compartir el proyecto les dio la oportunidad de construir los personajes desde su propia experiencia familiar. También le permitió redescubrir a Zabaleta como compañera de trabajo.

“Fue como redescubrir un lado de ella como colaboradora y compañera que no conocía”, afirmó Gruener a Infobae México.

Zabaleta refiere que ver a su hija en escenas de mayor tensión fue una experiencia distinta a escuchar sobre su formación actoral. Gruener estudió durante cuatro años en Inglaterra, pero la actriz asegura que fue en el set donde pudo dimensionar el trabajo de su hija.

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“Una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es verlo físicamente”, dijo Zabaleta. La actriz añade que algunas secuencias reproducían dinámicas naturales entre madre e hija, mientras otras exigían una carga emocional y física mayor.

Javier Solar cuidó las escenas de mayor tensión física

Las actrices aseguran que no establecieron acuerdos previos específicos para separar su vínculo familiar de las escenas más intensas. Gruener explica que decidieron no anticipar cómo se sentirían durante el rodaje y atender las necesidades de cada momento.

El ambiente en el set les dio confianza para llevar las escenas hasta donde requería el guion. Zabaleta recuerda que había inquietud por una secuencia físicamente demandante.

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“Nos sentimos muy seguras siempre en cada momento”, sostuvo Zabaleta. La actriz indica que Javier Solar les explicó cómo se cuidaría la filmación y cumplió con las condiciones que planteó antes de grabar.

Gruener coincide en que la seguridad del equipo les permitió trabajar sin convertir el vínculo familiar en un límite. Ambas separaron su identidad personal de los personajes para concentrarse en lo que Luz y Mónica necesitaban expresar.

Elisabetta Gruener evita presentar a Mónica como una víctima

“Luz” cuestiona la belleza, los celos y la violencia en casa

Zabaleta espera que el capítulo genere identificación entre el público, sobre todo por los sentimientos que suelen ocultarse dentro de las familias. La actriz considera que la envidia hacia alguien cercano puede surgir incluso entre personas que se quieren.

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“Todos sentimos cosas, pero no las decimos”, expresó Zabaleta. Para la protagonista de “Luz”, el episodio muestra emociones que pueden provocar culpa, como los celos de una madre hacia su hija.

Gruener espera que la audiencia vaya más allá del entretenimiento y cuestione las exigencias que recaen sobre las mujeres. También menciona los conflictos que aparecen cuando el hogar deja de ser un espacio seguro.

La actriz señala que el episodio aborda entornos donde las parejas de las madres “se sienten con derecho de tomar posesión de todo y de todos”. Mujeres Asesinas estrena su cuarta temporada en ViX Digital este 20 de noviembre de 2026.