El líder criminal cuenta con órdenes de aprehensión por el secuestro del periodista y un empresario inmobiliario. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

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César Daniel “N”, alias “El Topo”, detenido esta mañana en Zapopan, Jalisco, es investigado por el secuestro del periodista Jaime Barrera, ocurrido el 11 de marzo de 2024 en Guadalajara, Jalisco. Las autoridades lo identifican como uno de los líderes de una célula de Los Deltas, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su captura se realizó por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), y agentes federales, durante un operativo en Zapopan que desató un enfrentamiento, dejando como saldo tres de sus presuntos sicarios abatidos.

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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que César Daniel “N” también es señalado como presunto encargado del trasiego de drogas y armamento para el cártel, además de estar vinculado con lavado de dinero, extorsión y secuestro.

Jaime Barrera permaneció más de 24 horas cautivo, pero luego fue liberado. (Foto: Fiscalía de Jalisco)

El secretario explicó que el operativo donde se logró la captura de “El Topo”, así como de dos personas más, derivó de una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en abril de 2026, lo que permitió ubicar tres domicilios en Zapopan que la célula usaba presuntamente como casas de seguridad y donde pernoctaban tanto el líder criminal como otros miembros del grupo.

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Además del secuestro de Jaime Barrera, el líder criminal cuenta con otra orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de Jalisco por su presunta participación en la privación de la libertad de un empresario inmobiliario.

Así fue el secuestro de Jaime Barrera: recibió tablazos durante el tiempo que estuvo cautivo

Jaime Barrera asegura que fue liberado por sus captores tras haber sido privado de su libertad por más de un día Credito: Especial / @jbarrera X

El comunicador fue privado de la libertad por un comando armado que lo interceptó luego de salir de la estación de radio donde colaborada, quienes lo obligaron a subir a un vehículo.

Jaime Barrera permaneció cautivo durante más de 24 horas, pero luego fue liberado en el municipio de Magdalena, Jalisco, donde pidió ayuda a los trabajadores de una tienda para hacer una llamada y alertar sobre su paradero.

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Luego de ser rescatado, el periodista relató que al momento de su captura le vendaron los ojos y le ataron las manos. Durante el trayecto en el coche, dijo que fue cuestionado sobre la razón por la que escribía y por orden de quién lo hacía.

“Yo les decía: ‘yo no escribo por parte de nadie ni por consigna de nadie, yo escribo lo que creo que es periodístico’. Yo creo que era un poco de intimidación”, explicó en entrevista con Azucena Uresti dos días después de su secuestro.

Manifestación para exigir la aparición con vida de Jaime Barrera. (ULISES RUIZ / AFP)

De acuerdo con el comunicador, fue llevado a una bodega donde lo mantuvieron en el suelo esposado, y antes de su liberación, dijo que sus captores lo tablearon: “En realidad ahí unos tablazos, pero en realidad no tengo más de qué que quejarme”, explicó.

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Luego, Barrera relató que lo subieron a un vehículo en donde lo trasladaron hasta el municipio de Magdalena, Jalisco, donde lo liberaron aún esposado.

“Me subieron a otro vehículo y es donde me abandonan y yo ahí empiezo a pedir ayuda por mis medios porque no había ninguna policía por ahí. Esposado llegué a una tienda, me hicieron favor de hacer llamadas, pero sí fue una experiencia terrible”, contó.

Dijo que pese al secuestro permanecería en Guadalajara

(ULISES RUIZ / AFP)

Aunque las autoridades refirieron en un primer momento que la familia del periodista negó tener conocimiento de que Barrera tuviera alguna amenaza previa o problema por las publicaciones que realizaba, el comunicador explicó en la misma entrevista que sus captores le advirtieron que “le baje” al contenido que escribía.

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“Si no cumplía cosas o no le bajaba, ya sabían dónde vivo, quiénes son mis hijos, por dónde me muevo. En fin, es algo que tiene que decir y seguramente no les está gustando, pero hay que decirlo, y hay que exigir más protección”, explicó, al tiempo que negó abandonar Guadalajara.