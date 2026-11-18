La mañana de este 17 de noviembre, manifestantes realizaron bloqueos en la CDMX. Crédito: Redes Sociales

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que las autoridades recibieron información sobre una manifestación en la zona de Santa Fe, cuyos participantes presuntamente habrían recibido pagos para realizar bloqueos. Al respecto, la funcionaria afirmó que se abrió una investigación y anticipó que se iniciará un proceso contra quienes resulten responsables.

Durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este 18 de noviembre, Rosa Icela Rodríguez fue cuestionada sobre presuntos señalamientos de pagos a manifestantes que mantuvieron cerradas vialidades en Santa Fe el pasado 17 de noviembre. Se trató de una movilización integrada por un contingente de familiares de internos del Penal Federal No.4 de Nayarit, quienes exigían mejoras en las instalaciones.

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Sin embargo, luego de que la movilización ocasionara caos vial en la autopista México-Toluca, rumbo a avenida Constituyentes, se dio a conocer que dichos bloqueos fueron ordenados y pagados por Lenin Canchola, líder criminal fundador de Los Malcriados 3AD y que actualmente está recluido en el CEFERESO número 4, en Nayarit —de donde provenían los familiares que convocaron la manifestación.

Al respecto, la secretaria de Gobernación aseguró que ya se está investigando el caso y que se procederá legalmente contra las personas que resulten responsables.

“No puede ser que estén pagando por hacer bloqueos y, sobre todo, de personas que están totalmente vinculadas a la delincuencia organizada”, declaró la funcionaria desde Palacio Nacional.

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Lenin Canchola fue trasladado durante la madrugada del lunes 5 de diciembre de 2022. (Foto: Twitter/@circulo_depoder)

Gobernación investiga pagos a manifestantes para bloqueos en Santa Fe

Rodríguez explicó que las autoridades detectaron que algunas de las personas que participaron en la movilización recibieron dinero a cambio de protestar. La funcionaria afirmó que este hecho requiere una respuesta institucional por la presunta participación de integrantes de la delincuencia organizada.

“Sí tuvimos la información de que efectivamente, en una manifestación por esa zona, por Santa Fe, había personas que habían recibido un pago por hacer una manifestación”, declaró.

La secretaria de Gobernación indicó que el caso llamó la atención porque quienes habrían entregado los recursos pertenecen a un grupo delictivo relacionado con una persona recluida en un centro penitenciario. “Quien pagaba eran personas pertenecientes a un grupo delictivo, de una persona que se encuentra privada de su libertad”, sostuvo.

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Por tanto, aseguró que el Gobierno procederá tras concluir las investigaciones correspondientes. También señaló que el derecho a manifestarse no puede utilizarse como mecanismo para actividades vinculadas con una falta a la ley.

Rodríguez diferenció entre el ejercicio de la libertad de manifestación y una movilización presuntamente organizada mediante pagos de un grupo criminal. “No es una situación normal o una garantía constitucional, que es el derecho a la manifestación, con una cuestión donde les paga un grupo delictivo para manifestarse”, afirmó.

La funcionaria indicó que las autoridades darán a conocer más información durante el día, aunque reiteró que no revelaría identidades mientras avancen las indagatorias. “Sí se va a investigar y se va a dar con los responsables”, dijo.

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