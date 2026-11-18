CIUDAD DE MEXICO, 09JULIO2020.- Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que el próximo 20 de julio las guarderías retomarán actividades, así mismo el personal se irá sumando de manera gradual para realizar actividades de limpia en distintas áreas. En imagen, aspectos de las guarderías número 33 y 6 ubicadas al sur de la ciudad. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

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Al menos 35 guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California podrían dejar de operar al finalizar 2026, ante las dificultades económicas que enfrentan para mantener el servicio bajo las condiciones de contratación planteadas por el organismo.

De acuerdo con Semanario ZETA, los prestadores de servicios señalaron que la renovación de contratos y las cuotas que contempla el instituto no responden al incremento de los gastos operativos, particularmente los relacionados con los salarios del personal, por lo que varios centros consideran que continuar con sus actividades resulta financieramente inviable.

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La advertencia fue planteada por Elías Dájer Fadel, presidente del Grupo Nacional de Trabajo de Guarderías Subrogadas del IMSS, quien alertó sobre el impacto que tendría la interrupción de actividades en la entidad, tanto para las familias que dependen de estos espacios como para quienes trabajan en ellos.

35 guarderías y 5 mil 300 menores, en riesgo en Baja California

De acuerdo con el representante del Grupo Nacional de Trabajo de Guarderías Subrogadas del IMSS, 35 de las 51 estancias que operan en Baja California podrían verse afectadas por las condiciones establecidas en el proceso de contratación para los siguientes años.

El eventual cierre de estos establecimientos tendría consecuencias para las familias que utilizan el servicio y para el personal que trabaja en los centros. Las estimaciones de los prestadores contemplan:

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5 mil 300 niñas y niños podrían perder su espacio de cuidado infantil.

Mil 600 trabajadoras estarían en riesgo de perder su empleo, principalmente educadoras y personal dedicado a la atención infantil.

35 guarderías de las 51 que operan en Baja California estarían en riesgo de no continuar con el servicio.

Los contratos vigentes vencen el próximo 31 de diciembre de 2026, por lo que los operadores deben definir si aceptan las condiciones planteadas por el instituto para continuar con la prestación indirecta del servicio durante el periodo siguiente.

¿Cuánto paga el IMSS por cada niño en las guarderías subrogadas?

Uno de los principales argumentos de los prestadores es que las cuotas que reciben por cada menor no han aumentado al mismo ritmo que los costos de operación, especialmente los relacionados con el salario de las trabajadoras.

Elías Dájer Fadel explicó que desde 2018 el instituto no ha actualizado los pagos tomando en cuenta el incremento acumulado al salario mínimo, que, según sus declaraciones, ha sido superior al 257% durante ese periodo.

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El representante sostuvo que el gasto laboral constituye aproximadamente 70% de los costos de operación de las guarderías, por lo que el aumento salarial repercute directamente en la viabilidad financiera de los establecimientos.

En Baja California, la cuota que el IMSS plantea pagar por cada menor es de aproximadamente 6 mil 660 pesos mensuales, mientras que, según Dájer Fadel, el instituto destina alrededor de 16 mil pesos mensuales por niño en los centros que administra directamente.

La diferencia entre ambos montos es uno de los puntos centrales del reclamo de los operadores, quienes consideran que los recursos ofrecidos no permiten cubrir adecuadamente los gastos y los requerimientos de seguridad que deben cumplir.

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Además, el representante cuestionó las condiciones de la nueva licitación, pues afirmó que el incremento propuesto es inferior al 2%, insuficiente para compensar la inflación y los gastos que enfrentan los establecimientos.

Guarderías subrogadas anuncian paro nacional el 30 de noviembre

Ante la falta de acuerdos con el IMSS, los prestadores del servicio anunciaron un paro nacional el próximo 30 de noviembre, con el objetivo de exigir una revisión de las cuotas y las condiciones de contratación.

La movilización contempla recibir a los menores durante la mañana y solicitar a las familias que los recojan antes de la hora habitual, para que el personal pueda participar en las protestas convocadas en las delegaciones del instituto en distintas entidades.

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Los representantes del sector buscan que las autoridades revisen los montos de la contratación y establezcan condiciones que permitan mantener la operación de los centros de cuidado infantil.

El problema, de acuerdo con las estimaciones expuestas por el grupo, no se limita a Baja California. A nivel nacional, alrededor de 650 guarderías podrían enfrentar dificultades para continuar con el servicio, lo que afectaría a más de 100 mil niñas y niños, además de poner en riesgo aproximadamente 22 mil puestos de trabajo.

Por ahora, el cierre de las 35 guarderías subrogadas en Baja California no está confirmado. La continuidad de los centros dependerá de las condiciones de contratación, de la decisión de los operadores y de los acuerdos que puedan alcanzarse con el Instituto Mexicano del Seguro Social antes del vencimiento de los contratos.

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