Varios aguacates reposan sobre una tabla de madera ante el paisaje del santuario de Nuestra Señora de los Remedios en Cholula y el volcán Popocatépetl. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Feria del Aguacate llegará el próximo 6 de diciembre a la junta auxiliar de San Pedro Benito Juárez, en el municipio de Atlixco, Puebla. Se trata de la cuarta edición de un evento que busca impulsar a los productores locales y fortalecer la economía de las familias de la región.

El Gobierno Municipal de Atlixco, encabezado por la presidenta Ariadna Ayala, coordina la jornada en conjunto con el programa federal Sembrando Vida. Ambas instancias reunirán a agricultores, artesanos y comerciantes con el objetivo de proyectar la identidad agrícola y culinaria de la comunidad.

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La Feria es un evento anual organizado por el municipio de Atlixco y el programa Sembrando Vida que reúne a productores de aguacate de San Pedro Benito Juárez para la venta directa del fruto, exposición de artesanías y oferta gastronómica, con el fin de fortalecer la economía de las comunidades agrícolas de la región.

Campaña institucional del Ayuntamiento de Atlixco para promover la cuarta edición de la Feria del Aguacate en Puebla. El video muestra a productoras agrícolas en el campo sosteniendo ejemplares cosechados, tomas de los frutos en las ramas de los árboles y el cartel oficial del evento con una ilustración representativa del fruto junto al volcán Popocatépetl.

Producción y participación de los agricultores

Los organizadores proyectan la asistencia de 280 productores de aguacate para esta edición. Estos agricultores cultivan aproximadamente 150 hectáreas y alcanzan una cosecha calculada en 450 toneladas del fruto.

La fecha del evento coincide con el inicio de la temporada de corte. Esta circunstancia permitirá a los agricultores comercializar sus cosechas frescas sin intermediarios y abrir nuevos canales de venta directa con el público asistente.

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Las variedades que se exhibirán y comercializarán durante la feria son Hass, Fuerte y Criollo, de acuerdo con la información difundida sobre el evento.

El Gobierno Municipal de Atlixco, encabezado por la presidenta Ariadna Ayala, coordina la jornada en conjunto con el programa federal Sembrando Vida Crédito: Gobierno de México.

Áreas de exhibición y oferta para los visitantes

Durante la jornada se instalarán 45 mesas de exposición con productos elaborados y cosechados por beneficiarios del programa Sembrando Vida. A esto se suman 60 puestos gastronómicos distribuidos en el área del evento.

También habrá un corredor especial dedicado a la exhibición y venta de aguacate y de plantas, pensado para que los visitantes puedan adquirir el fruto directamente de los productores de la zona.

Secretaría de Turismo

Cómo fue la edición anterior de la feria

La tercera edición de la Feria del Aguacate se realizó el 7 de diciembre de 2025, también en San Pedro Benito Juárez, con el respaldo del Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el mandatario Alejandro Armenta. En esa ocasión participaron más de 100 productores, con venta directa de aguacate, gastronomía elaborada con el fruto, bailes regionales, música en vivo y recorridos guiados a plantíos.

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El evento y sus actividades comenzaron desde las 10:00 horas y los expositores permanecieron hasta las 19:00 horas, según se informó en esa edición.

De acuerdo con los datos difundidos entonces, Atlixco cuenta con un total de 222 hectáreas dedicadas al cultivo de aguacate, lo que coloca al municipio en el quinto lugar a nivel nacional en producción del fruto.

En representación de la entonces secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, la directora de Promoción y Relaciones Públicas, María Fernanda Cruz, destacó en esa ocasión que Atlixco posee una identidad sustentada en su cultura, su gastronomía y su riqueza natural.

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Por su parte, el regidor Francisco Torres Montiel señaló que el programa de la feria contempla presentaciones artísticas y recorridos por los plantíos de la región, con el fin de que los visitantes conozcan el proceso de cultivo y cosecha del aguacate.

El respaldo de Sembrando Vida en la región

El programa Sembrando Vida, coordinado por la Secretaría de Bienestar federal, otorga apoyos para la reconstrucción del tejido social en zonas agrícolas de 19 entidades del país, entre ellas Puebla.

De acuerdo con la información del programa, las personas inscritas reciben un apoyo económico de 5.000 pesos mensuales, de los cuales 500 pesos se destinan a una cuenta de ahorro y 50 pesos al Fondo de Bienestar. El programa también otorga apoyos en especie para la producción agroforestal, como plantas, insumos y herramientas, además de acompañamiento técnico.

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En representación de las y los productores de Guadalupe Huexocuapan, en la región de Atlixco, Minerva García destacó que la producción de aguacate proveniente de comunidades ubicadas en las faldas del volcán Popocatépetl, como San Pedro Benito Juárez, Coyula y San Miguel, es resultado del esfuerzo constante del campo y del impulso de programas como Sembrando Vida.

García agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Armenta, aunque subrayó que el campo requiere inversión y esfuerzo permanente. “Si el campesino no produce, la ciudad no come”, expresó.

CIUDAD DE MÉXICO, 14OCTUBRE2026.- Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, encabezó la Conferencia del Pueblo en tema del programa Sembrando Vida en Palacio Nacional. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Inversión estatal en la microrregión de Atlixco

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del estado, Ana Laura Altamirano Pérez, informó que Atlixco supera los 1.300 millones de pesos en valor de producción agropecuaria.

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Según la funcionaria, en 2025 se invirtieron más de 30 millones de pesos en beneficio de 2.752 familias de la zona, monto que se duplicará a 60 millones de pesos en 2026 para tecnificación, productividad y fortalecimiento del campo.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo del estado, Víctor Gabriel Chedraui, señaló que en Atlixco se realizaron 859 acciones entre 2025 y el primer trimestre de 2026, con programas de empleo, capacitación y apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

Chedraui destacó que, de acuerdo con las cifras del gobierno estatal, por cada 100 pesos de inversión pública se genera un impacto de 521 pesos en ingresos familiares, lo que fortalece la economía regional.

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Proyección de la cuarta edición

Con esta cuarta entrega, el municipio de Atlixco busca consolidar a San Pedro Benito Juárez como un referente productor de aguacate en Puebla y dinamizar la economía de las localidades vecinas.

La feria se mantiene como un espacio de promoción del trabajo de los productores locales, en una región donde el cultivo del aguacate se ha convertido en uno de los principales motores económicos de las comunidades asentadas en las faldas del Popocatépetl.