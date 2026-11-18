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Karla Souza expresó su admiración por Sasha Sokol y se pronunció sobre el proceso que la cantante mantiene contra el productor Luis de Llano. Durante un encuentro con los medios de comunicación, la actriz mexicana destacó la importancia de respaldar a quienes deciden hablar de experiencias de abuso y evitar que la sociedad termine responsabilizando nuevamente a las víctimas.

“Yo a Sasha la admiro profundamente”, afirmó Souza al referirse a la intérprete de Timbiriche. La actriz recordó que su propia experiencia al hablar públicamente de violencia estuvo marcada por cuestionamientos que consideró injustos. Incluso contó que, cuando decidió pronunciarse, estaba embarazada de ocho meses y tuvo que enfrentar la presencia de reporteros afuera de su casa.

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Para Karla, el caso de Sasha representa una oportunidad para reflexionar sobre los cambios que todavía necesita la sociedad mexicana. “Creo que es responsabilidad de nosotros poder apoyar y no dejar que el sistema vuelva a revictimizar a Sasha”, expresó. También pidió reconocer su valentía y mantener el trabajo colectivo para combatir el abuso de poder, una problemática que, aseguró, continúa presente en distintos ámbitos.

Karla Souza recuerda su experiencia y pide no revictimizar a Sasha Sokol

La actriz mexicana protagonizará el nuevo spin-off de Gray's Anatomy (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recordó que su participación en las conversaciones sobre violencia y abuso coincidió con una etapa de transformación social. Al mencionar el movimiento Time’s Up, señaló que el próximo año se cumplirán diez años de aquel momento que marcó un antes y un después en su trayectoria. Para ella, hablar públicamente de estas experiencias implicó enfrentar situaciones que hoy considera revictimizantes.

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“Yo estaba embarazada de ocho meses y estaban llegando los medios a mi casa, ahora sí a cuestionar el porqué yo no me ponía a limpiar el nombre de un hombre”, relató. Souza consideró que las preguntas debieron dirigirse hacia otros aspectos de la situación, en lugar de exigirle que defendiera a alguien más. “La pregunta debería de ser muy distinta”, reflexionó al recordar aquella etapa.

La actriz también insistió en que el cambio no debe quedarse únicamente en las conversaciones públicas. “Estamos apenas empezando a cambiar sistemáticamente lo que tenemos que hacer para que ya no suceda”, señaló. Además, adelantó que prepara un proyecto cinematográfico relacionado con un caso legal en el que una mujer se defiende de su agresor. Según explicó, busca abordar cómo una víctima puede terminar enfrentando consecuencias judiciales por haber herido a quien la violentó. “A través del cine podemos justamente llegar al corazón del problema”, sostuvo.

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¿Qué pasó entre Sasha Sokol y Luis de Llano? El conflicto que llegó hasta la Suprema Corte

En marzo de 2022, la cantante decidió hablar públicamente de aquella relación después de que el productor se refiriera a ella en una entrevista. Sasha rechazó que se tratara de un romance convencional y denunció una relación marcada por una profunda desigualdad de edad y poder. Posteriormente, emprendió acciones legales por daño moral.

En mayo de 2023, un juzgado civil falló a favor de la cantante y estableció medidas de reparación contra De Llano. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en junio de 2025 confirmó la condena y negó el amparo solicitado por el productor. Entre las obligaciones se encontraban ofrecer una disculpa pública, reparar el daño y abstenerse de volver a mencionar a Sasha fuera de los términos establecidos judicialmente.

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La controversia tuvo un nuevo capítulo en septiembre de 2026, cuando Luis de Llano fue detenido por incumplir la sentencia y permaneció aproximadamente 24 horas bajo arresto administrativo. En noviembre publicó un video en el que ofreció una disculpa, pero Sasha la rechazó porque, según explicó, no correspondía al texto ordenado por el tribunal. “Nada de eso aparece en el video que publicó”, señaló al referirse a la omisión de reconocer que a sus 14 años no podía consentir aquella relación y que el productor actuó desde una posición de poder. Además, anunció que incorporaría un equipo de abogados en materia penal.

Karla Souza habla del incendio en su casa y de su nuevo protagónico en Grey’s Anatomy

Un anuncio promocional presenta la incorporación de la actriz Karla Souza a la serie derivada de Grey's Anatomy en el papel de Carolina Lina Hall. (shondaland)

Durante el encuentro con la prensa, Souza también compartió detalles sobre las consecuencias del incendio que afectó su hogar. Aunque la vivienda logró salvarse de las llamas, explicó que el interior quedó contaminado y tuvieron que desechar prácticamente todas sus pertenencias. “Todo lo que estaba dentro de mi casa lo tuvimos que tirar”, contó. La actriz explicó que recientemente reunió a un equipo mexicano para realizar la limpieza y retirar los objetos que ya no podían recuperarse.

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Entre las pocas cosas que decidió conservar mencionó fotografías de su hermano Adrián y de su padre, que guardó como recuerdos. Aunque aseguró que emocionalmente pudo despedirse de aquel hogar, aclaró que el asunto todavía no está resuelto por completo. “Seguimos en peleas con el seguro”, explicó. También manifestó su inconformidad por la demora en los avances y contó que tuvo que buscar asesoría legal porque el procedimiento no estaba avanzando como esperaba.

En el terreno profesional, la mexicana se mostró emocionada por su incorporación al nuevo spin-off de Grey’s Anatomy, producido por Shonda Rhimes. Souza interpretará a Carolina «Lina» Hall, una doctora que dirige un centro médico en una pequeña comunidad del oeste de Texas. “Muy emocionada de poner el nombre de México en alto, ser la primera mexicana en ser la protagonista de una serie de Shonda Rhimes”, expresó. También explicó que uno de sus objetivos es abrir oportunidades para otros intérpretes mexicanos y abordar temas relacionados con la migración. La producción tiene previsto estrenarse durante la temporada televisiva 2027-2028.

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