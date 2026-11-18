Fuente: Shenzhen Evening News

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, practicó Baduanjin, una disciplina tradicional china conocida como “Ocho Piezas de Brocado”, durante más de una hora en Shenzhen. Lo hizo junto con un especialista local, en el marco de su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La información fue difundida por el diario chino Shenzhen Evening News el 18 de noviembre. No se localizó, hasta el momento de esta redacción, una confirmación de la Presidencia de México sobre la sesión.

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Una petición hecha al llegar al hotel

Sheinbaum llegó a Shenzhen el 16 de noviembre para asistir a la 33.ª Reunión de Líderes Económicos de APEC. Según el medio chino, tras registrarse en su hotel comentó que acostumbra practicar Baduanjin y pidió un instructor local.

La respuesta llegó al día siguiente. El 17 de noviembre, de 19:00 a 20:30 horas, Niu Aijun acompañó a la mandataria en la práctica.

¿Quién es el instructor?

(Contenido de IA)

Niu Aijun es vicedecano de la Facultad de Deportes y Educación Física del Instituto Politécnico de Tecnología de la Información de Shenzhen. De acuerdo con el reporte:

Practica Baduanjin desde hace más de 20 años .

Ha publicado varios libros de texto y monografías sobre el tema.

Asegura que estos deportes tradicionales tienen una sólida base popular en Shenzhen, “tan arraigada como el baile cuadrado”.

Lo que dijo el experto sobre la presidenta

Niu Aijun describió los movimientos de Sheinbaum como muy precisos y destacó su resistencia y su concentración. A su juicio, se la puede considerar una “experta” entre los aficionados y es evidente que lleva tiempo practicando.

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Durante la conversación, el instructor supo que el método de ejercicio previo de la mandataria era correr, y que cambió al Baduanjin tras asumir la presidencia, según su versión.

Además de pulir detalles técnicos, Niu Aijun explicó la teoría de la medicina tradicional china detrás de la disciplina. Según dijo, cada movimiento refleja una visión de la vida y comprender sus principios es clave para mejorar.

Al terminar, Sheinbaum le agradeció y, de acuerdo con el medio, le dijo que sintió haber aprendido más en esa hora que en todo un año de práctica.

Un lugar improvisado y un regalo hecho a mano

El entrenador Niu Aijun, describió los movimientos de la presidenta de México como muy precisos y destacó su resistencia y su concentración

La sesión fue informal. El instructor relató que el sitio se definió con poca anticipación, en el ascensor del propio hotel donde se hospeda la mandataria. Aunque dijo no sentirse nervioso, consideró que, como anfitrión, no podía llegar con las manos vacías.

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Tras pensarlo toda la noche, llevó un par de plantillas bordadas a mano por su madre, con motivos folclóricos tradicionales chinos. Afirmó que a la presidenta le gustaron mucho.

¿Qué es el Baduanjin?

Es una práctica de qigong con ocho ejercicios suaves que coordinan movimiento, respiración y atención mental. Se asocia con la salud y el bienestar, y es habitual entre personas de distintas edades en China. Su base conceptual proviene de la medicina tradicional china, que fue el eje de la explicación del instructor a la presidenta.

El contexto: una agenda cargada en Shenzhen

La práctica ocurrió el mismo día en que Sheinbaum se reunió con el presidente chino Xi Jinping, en una gira marcada por la presentación del Plan México y por encuentros con otros líderes. Medios mexicanos reportaron también una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el marco del APEC. México será sede de la cumbre del foro en 2028.

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Una relación comercial en expansión

El medio chino recordó que México es el segundo socio comercial de China en América Latina, con un intercambio bilateral que superó los 100 mil millones de dólares durante tres años consecutivos desde 2023. Los lazos culturales también se han ampliado:

La Embajada de China en México organizó el evento “Día de la Cultura China: Artes Marciales Chinas”.

En enero de 2026, la Universidad Mexicana de Medicina Tradicional China inició su primer programa de licenciatura en esa área.