El ibérico muestra el detrás de cámaras más ambicioso de su carrera.

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Después de una prolongada espera por parte de sus seguidores en América Latina, el aclamado documental Esta ambición desmedida, producción original de Little Spain que retrata el detrás de cámaras de la gira más compleja en la trayectoria de C. Tangana, ya se encuentra disponible para el público en México.

El lanzamiento en streaming de la cinta —nominada al Premio Goya a Mejor Película Documental y ganadora del Premio ALMA a Mejor Guion de Largometraje Documental— coincide estratégicamente con el regreso musical de Antón Álvarez, nombre de pila del artista madrileño, quien acaba de presentar su nuevo sencillo titulado Milko Freestyle.

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De esta forma, la audiencia mexicana tiene por primera vez la oportunidad de acceder desde sus hogares a la pieza audiovisual que documenta la metamorfosis creativa y personal del músico español durante más de cuatro años de trabajo.

Fotografías de C. Tangana en un 'collage' realizado por Pere Ortín. (Libros del Kultrum)

Del fenómeno de <i>El Madrileño</i> al regreso a sus raíces en el rap

Para comprender la dimensión de Esta ambición desmedida, resulta indispensable observar el momento artístico que atravesaba C. Tangana tras el lanzamiento de El Madrileño, un álbum que redefinió los límites de la música popular en español al entrelazar géneros tradicionales con sonidos urbanos contemporáneos. Impulsado por el éxito de aquella obra, Antón se propuso llevar esa misma revolución estética a los escenarios mediante la gira Sin cantar ni afinar, un espectáculo conceptual que desafiaba los formatos convencionales de los conciertos en vivo.

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Sin embargo, lo que nació como una ambiciosa visión artística pronto se transformó en un reto logístico, financiero y emocional de enormes proporciones. A lo largo de más de cuatro años de seguimiento, las cámaras acompañaron al intérprete en el epicentro de la tormenta: desde los extenuantes ensayos y las negociaciones contractuales más complejas, hasta las tensiones internas con su equipo de trabajo y los instantes de euforia tras cada presentación, exponiendo sin filtros todo aquello que permaneció oculto detrás del telón.

La llegada del documental a México adquiere un simbolismo especial al enmarcarse en el inicio de una nueva etapa profesional para el artista. Con Milko Freestyle, su más reciente lanzamiento musical, C. Tangana marca su retorno formal a la industria y vuelve al rap, el terreno sonoro que lo vio nacer.

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En las líricas de este tema, el madrileño reflexiona sobre la huella que dejó El Madrileño en la escena urbana iberoamericana, un proyecto que, si bien lo catapultó al reconocimiento global, también le valió el rechazo de un sector purista de la comunidad hip hop que llegó a darlo por perdido para el género. Así, la película funciona como el testimonio íntimo de la etapa que hoy el propio creador revisita.

C. Tangana posa durante la presentación del documental "Esta ambición desmedida" en Madrid. (EFE/ Mariscal)

El vínculo con México y el reconocimiento de la crítica internacional

La historia de Esta ambición desmedida guarda una estrecha relación con México tanto fuera como dentro de la pantalla. El país fue elegido como sede para uno de los momentos más importantes en el recorrido festivalero de la cinta: su estreno latinoamericano durante la gala inaugural del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) en 2024, evento que contó con la presencia del propio C. Tangana y de los directores del proyecto.

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Asimismo, el lazo cultural con territorio mexicano quedó plasmado en el metraje final a través de una secuencia en la que el guitarrista Yerai Cortés convive con músicos locales e improvisa acompañándolos con palmas, tendiendo un puente orgánico entre el flamenco y la música callejera.

Antes de su aterrizaje digital en el continente americano, el largometraje cosechó un sólido respaldo por parte de la crítica especializada. Tras su presentación oficial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 2023, la obra obtuvo una nominación a los Premios Goya y fue galardonada por la calidad de su narrativa en los Premios ALMA de 2024. Más allá de registrar la monumentalidad de un espectáculo musical, la cinta ofrece un retrato humano de Antón Álvarez, profundizando en la delgada frontera que separa al personaje público de la persona, así como en los costos personales que conlleva defender una visión artística innegociable.

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Al respecto, Cristina Trenas, productora ejecutiva y fundadora de Little Spain, subrayó la relevancia de este modelo de exhibición independiente para la región:

“A partir de este año, los largometrajes de Little Spain se podrán ver, sin intermediarios, online (TVOD) en todo el mundo. Es la primera vez que ‘Esta ambición desmedida’ podrá verse en LATAM desde su lanzamiento en 2023”.

C Tangana, 'Esta ambición desmedida' poster. (Eco Live)

En dónde ver, cuánto cuesta y cómo comprar la película en México

La productora anunció este miércoles 18 de noviembre de 2026 el estreno digital del largometraje en territorio nacional, apostando por un modelo de distribución directa y sin intermediarios a través de su propio portal oficial.

A diferencia de otros estrenos que se integran al catálogo de plataformas tradicionales de suscripción, Little Spain optó por distribuir el documental bajo el esquema de video bajo demanda transaccional (TVOD) directamente en su página web oficial. Los espectadores en México pueden acceder al filme siguiendo estos pasos y considerando las tarifas vigentes:

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Plataforma oficial: El documental está disponible exclusivamente en el sitio web estaambiciondesmedida.com , sin necesidad de contratar membresías mensuales ni intermediarios externos.

Modalidades y precios en pesos mexicanos: La plataforma ofrece dos opciones de acceso tarifadas originalmente en dólares estadounidenses. Tomando como referencia el tipo de cambio de este miércoles 18 de noviembre de 2026 ($18.68 pesos por dólar), los costos aproximados en moneda nacional son los siguientes:

Renta por 48 horas: Tiene un costo de US$3.99 , lo que equivale aproximadamente a $74.54 pesos mexicanos . Una vez iniciada la reproducción, el usuario dispone de dos días completos para ver la película las veces que desee.

Compra con acceso ilimitado: Tiene un precio de US$10.99, equivalente a cerca de $205.32 pesos mexicanos. Esta modalidad otorga acceso permanente e ilimitado al largometraje desde la cuenta del usuario.

Para completar la transacción en el portal oficial, el sistema solicita el pago mediante tarjeta de crédito (el cargo final en el estado de cuenta puede variar ligeramente dependiendo de la tasa de cambio aplicada por la institución bancaria emisora al momento de procesar la operación).