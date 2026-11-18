Éber “N”, presunto líder del Cártel Chiapas-Guatemala, fue detenido en la zona fronteriza de La Mesilla. (FGE Chiapas)

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Éber “N”, señalado como presunto cabecilla del Cártel Chiapas-Guatemala, fue detenido en la zona fronteriza de La Mesilla, entre México y Guatemala, durante un operativo coordinado entre autoridades de ambos países, luego de que presuntamente se refugiara en territorio centroamericano y continuara con sus actividades criminales desde esa región.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que el detenido está relacionado con al menos cinco carpetas de investigación por homicidio calificado y desaparición de personas, además de contar con otras órdenes de aprehensión. Una de ellas corresponde al asesinato de Délmar Méndez Escobar y Martín Gutiérrez Méndez, ocurrido en julio de 2025 en el ejido Verapaz, municipio de Frontera Comalapa.

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De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Éber “N” habría participado junto con otras personas en la doble ejecución, en la que ambas víctimas murieron por heridas de arma de fuego. Tras su captura, quedó a disposición de un órgano jurisdiccional y la Fiscalía estatal adelantó que buscará una pena de hasta 50 años de prisión por este caso.

La detención fue realizada en coordinación con autoridades guatemaltecas, en una región donde las organizaciones criminales han aprovechado los límites internacionales para mantener operaciones, evadir a las corporaciones de seguridad y disputar rutas de tráfico de drogas, armas y personas.

El Cártel Chiapas-Guatemala y su vínculo con el CJNG

El Cártel Chiapas-Guatemala (CCyG) ha sido identificado en reportes de seguridad y periodísticos como una estructura criminal que surgió en la frontera sur y estableció vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su presencia se intensificó en la región Sierra y Frontera de Chiapas, particularmente en municipios como Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla y Amatenango de la Frontera.

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El Cártel Chiapas-Guatemala ha sido vinculado con el CJNG y las disputas por rutas criminales en la frontera sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización fue relacionada con el control de caminos y cruces clandestinos entre México y Guatemala, así como con el cobro de cuotas a transportistas, comerciantes y personas que transitaban por territorios bajo su influencia. Las disputas por estos corredores provocaron enfrentamientos contra células del Cártel de Sinaloa, desplazamientos forzados y restricciones a la movilidad de habitantes.

Uno de los principales personajes asociados con el grupo fue Baldemar Calderón Carrillo, alias “Tío Balde” o “Don Balde”, señalado como operador de una estructura criminal binacional vinculada con el CJNG. Murió en junio de 2025 durante un enfrentamiento con fuerzas de seguridad en la zona de Las Champas, en Frontera Comalapa.

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Disputa por rutas y violencia en la frontera sur

La confrontación entre el CJNG, el Cártel de Sinaloa y organizaciones locales transformó la dinámica de seguridad en municipios de la Sierra chiapaneca, donde habitantes han denunciado amenazas, extorsiones, desapariciones y reclutamiento.

En junio de 2024, La Jornada reportó que la disputa por rutas de trasiego de drogas y tráfico de migrantes entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa había provocado violencia en al menos 14 municipios de Chiapas, con enfrentamientos y desplazamientos de población. La ruptura de alianzas de grupos guatemaltecos también contribuyó a la aparición de nuevas estructuras criminales en ambos lados de la frontera.

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El corredor entre La Mesilla, Guatemala, y Frontera Comalapa, Chiapas, es considerado estratégico por su conexión con caminos clandestinos utilizados para mover mercancías ilícitas y por el tránsito de personas entre ambos países. En esa región, los grupos criminales han buscado controlar comunidades, caminos rurales y puntos de entrada para fortalecer sus operaciones.

El detenido enfrenta investigaciones por homicidio calificado y desaparición de personas, según la Fiscalía de Chiapas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La captura de Éber “N” representa un nuevo golpe contra el Cártel Chiapas-Guatemala, aunque las autoridades no han detallado si el arresto modificará el control territorial de la organización ni quién podría asumir las funciones que presuntamente desempeñaba el detenido.

En una acción paralela, la Fiscalía de Chiapas informó sobre la detención de Emerson Adín, de 26 años, cerca de Ciudad Cuauhtémoc, en Frontera Comalapa, por posesión de presuntas sustancias ilícitas. El joven también es investigado por otros hechos delictivos.

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Ambas detenciones se suman a las acciones de seguridad desplegadas en la frontera sur, una región donde la cooperación entre México y Guatemala busca contener a grupos criminales que mantienen operaciones transnacionales y disputas por corredores estratégicos.