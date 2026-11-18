Manuel de Jesús Clouthier Maquío (Foto: Cuartoscuro)

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Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para incluir a Manuel J. Clouthier del Rincón en el Muro de Honor de la Cámara Alta, a una semana de que la legisladora fue la única en votar en contra de integrar a Cuauhtémoc Cárdenas.

En su cuenta de X, la panista informó que hoy presentó la propuesta de escribir con letras de oro el nombre de Maquío, como también era conocido el político panista, acompañado de la palabra “Demócrata”.

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“El “Maquío” es un referente esencial de la lucha democrática. Presento iniciativa para inscribir con letras doradas su nombre en el Muro de Honor del Senado: “Manuel J. Clouthier, Demócrata”“, puntualizó en la red social.

Lilly Téllez propuso incluir a Maquío en el Muro de Honor del Senado. | X- Lilly Téllez

El proyecto plantea que el reconocimiento se otorgue por la trayectoria de Clouthier y su contribución a la defensa de las libertades políticas, la voluntad popular, la participación ciudadana y la apertura democrática en México.

En el mismo documento, recordó que el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad, en enero de 2020, inscribir el nombre de Clouthier en letras doradas en el Muro de Honor de su recinto legislativo.

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La develación se realizó el 27 de febrero de ese año con la presencia de familiares y representantes de los poderes públicos. Para la senadora, ese antecedente representa un reconocimiento institucional a su trayectoria desde distintas fuerzas políticas.

La iniciativa se sustenta en disposiciones constitucionales y del Reglamento del Senado que facultan a los legisladores a presentar proyectos de ley o decreto, y cita el decreto que creó el Muro de Honor del Senado y estableció los criterios para las inscripciones.

Conforme a esas reglas, los reconocimientos deben evaluarse bajo principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, mediante la valoración de méritos, virtudes, aportaciones y servicios a la patria.

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Para concretarse, la propuesta requeriría un dictamen fundado y motivado, así como la aprobación mediante votación nominal por mayoría absoluta de las senadoras y los senadores presentes.

De aprobarse, el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; la Mesa Directiva del Senado definiría la fecha, las condiciones de la inscripción y la organización de una sesión solemne.

Quién fue Manuel Jesús Clouthier, “Maquío”

Manuel Jesús Clouthier del Rincón nació el 13 de junio de 1934 en Culiacán, Sinaloa. Ingeniero agrónomo fitotecnista, empresario y dirigente del sector productivo, presidió la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, la Coparmex entre 1978 y 1980, y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de 1981 a 1983.

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Ingresó al Partido Acción Nacional en 1984. Dos años después fue candidato a gobernador de Sinaloa y en 1988 contendió por la Presidencia de la República. De acuerdo con la exposición de motivos, su candidatura presidencial representó una expresión de la competencia política y de las exigencias de apertura democrática en una etapa en la que, según el documento, existían obstáculos para la pluralidad política y la competencia electoral.

Clouthier denunció irregularidades electorales e impulsó acciones de resistencia civil y movilización ciudadana para exigir respeto al sufragio y reconocimiento de la voluntad popular, según la iniciativa. En 1989 encabezó el llamado gabinete alternativo, definido en el texto como un mecanismo de vigilancia y seguimiento de las acciones gubernamentales desde la oposición. Murió el 1 de octubre de ese año en un accidente automovilístico, cuando se trasladaba de Culiacán a Mazatlán.

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Por qué la iniciativa lo propone como “Demócrata”

La propuesta de Lilly Téllez sostiene que el calificativo se relaciona con la defensa que Clouthier hizo del voto libre, las libertades políticas, el respeto a la voluntad ciudadana y la exigencia de transparencia electoral.

El documento argumenta que su aportación histórica consistió en colocar en la discusión nacional temas como las elecciones libres, la pluralidad política, los límites al ejercicio del poder y la rendición de cuentas.

La iniciativa precisa que el reconocimiento no busca atribuirle de manera individual los avances de la democratización del país, que atribuye al esfuerzo de diversas personas, organizaciones y fuerzas políticas, sino reconocer una aportación particular a ese proceso.

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El texto también plantea que su participación representa la intervención de la sociedad civil en los asuntos públicos y el papel de la oposición dentro de un sistema democrático, y considera que la posibilidad de disentir, competir electoralmente y denunciar irregularidades forma parte de las condiciones de un Estado democrático de derecho.