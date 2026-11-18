Los hechos ocurrieron en instalaciones de la CFE localizadas en las inmediaciones de la avenida Rodrigo Gómez, en el municipio de Benito Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un operativo de la Guardia Nacional (GN) permitió el aseguramiento de 37 mil 649 litros de hidrocarburo y la detención de un hombre en instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en Cancún, Quintana Roo. La intervención derivó en una investigación federal por la probable comisión del delito de sustracción ilícita de combustible.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el detenido, identificado como Jesús “N”, fue vinculado a proceso luego de que el Ministerio Público Federal presentara los datos de prueba correspondientes ante un juez de control. La persona señalada no pudo acreditar la legal extracción del combustible que tenía en su poder.

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De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron en instalaciones de la CFE localizadas en las inmediaciones de la avenida Rodrigo Gómez, en el municipio de Benito Juárez. Tras su detención, el hombre quedó a disposición de las autoridades ministeriales para el seguimiento de las investigaciones.

FGR obtiene vinculación a proceso contra un detenido

A través de un comunicado del 17 de noviembre, la Fiscalía General de la República detalló que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) inició las indagatorias después de recibir un Informe Policial Homologado (IPH), elaborado por elementos de la Guardia Nacional.

En el documento se estableció que los agentes federales pusieron a disposición de la Fiscalía Federal a Jesús “N”, quien fue detenido cuando presuntamente extraía hidrocarburo de manera ilícita en las instalaciones de la empresa eléctrica.

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Durante la intervención, las autoridades aseguraron 37 mil 649 litros de combustible, cuya extracción legal no pudo ser acreditada por el detenido.

Posteriormente, el agente del Ministerio Público de la Federación presentó los elementos de prueba ante un juez de control, quien determinó que existían condiciones para iniciar un proceso penal contra el señalado por su probable participación en el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo.

Como parte de las medidas cautelares, la autoridad judicial ordenó:

Vinculación a proceso por su probable participación en la sustracción ilícita de hidrocarburo.

Prisión preventiva oficiosa mientras continúa el procedimiento penal.

Un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante este periodo, el Ministerio Público Federal deberá continuar con las diligencias correspondientes para reunir los elementos necesarios que permitan esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales.

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La FGR también recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, Jesús “N” debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Otros aseguramientos de hidrocarburos en Cancún durante 2026

El aseguramiento de más de 37 mil litros de combustible se suma a otras intervenciones realizadas por autoridades federales en Quintana Roo durante 2026, relacionadas con la posesión y presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.

Uno de los antecedentes ocurrió en mayo, cuando dos hombres fueron sentenciados a 12 años de prisión por el delito de posesión ilícita de hidrocarburos, luego de que policías municipales de Benito Juárez los localizaran en las inmediaciones de Alfredo V. Bonfil.

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En aquella intervención, las autoridades aseguraron 12 mil 557 litros de diésel, cuyo origen no pudo ser acreditado legalmente.

Otro caso se registró en abril, cuando la Fiscalía obtuvo una sentencia de nueve años y cuatro meses de prisión contra José “N”, quien había sido detenido en la Central Turbo Gas Cancún, también sobre la avenida Rodrigo Gómez.

En ese expediente se documentó el aseguramiento de 14 mil 665 litros de diésel, almacenados en un tanque acoplado a un tractocamión.

Asimismo, en septiembre, la FGR informó sobre la detención de Julio “N” durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia Alfredo V. Bonfil. En el inmueble fueron localizados más de 352 litros de hidrocarburo que presuntamente se comercializaban de manera ilegal.

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El hombre fue vinculado a proceso y quedó sujeto a prisión preventiva.

Estos expedientes muestran distintos procedimientos judiciales relacionados con hidrocarburos en el municipio de Benito Juárez, aunque cada uno corresponde a investigaciones independientes y con circunstancias particulares.

Detienen a cinco personas en Tamaulipas y Tabasco por huachicol

El aseguramiento registrado en Cancún se suma a otros operativos federales realizados en noviembre contra posibles delitos relacionados con el almacenamiento, manejo y comercialización ilegal de combustibles en el país.

El pasado 7 de noviembre, la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre dos intervenciones en Tamaulipas y Tabasco que dejaron como resultado el aseguramiento de más de 104 mil litros de hidrocarburos y gas LP, así como la detención de cinco personas.

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De acuerdo con el comunicado 790/26, uno de los operativos se desarrolló en la localidad de El Capote, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la SSPC realizaron diligencias por la posible comisión de delitos en materia de hidrocarburos.

Durante la intervención fueron detenidos en flagrancia cuatro personas identificadas como Yolanda “N”, Guadalupe “N”, Juan “N” y Julio “N”.

En el sitio, las autoridades aseguraron alrededor de 100 mil litros de hidrocarburo, además de tractocamiones, plataformas e isotanques que quedaron bajo resguardo ministerial.

La segunda acción se llevó a cabo en Tenosique, Tabasco, donde elementos de la FGR y la SSPC, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), ejecutaron una orden de cateo en un inmueble.

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En ese lugar fue detenido Sami “N” y se aseguraron 4 mil 350 litros de gas licuado de petróleo (LP), dinero en efectivo, una máquina despachadora, tanques de almacenamiento, vehículos, garrafas y una lancha. El inmueble también quedó bajo resguardo de las autoridades.

Las cinco personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, a través de las Fiscalías Federales de Tamaulipas y Tabasco, que quedaron a cargo de las investigaciones.

Ambos operativos forman parte de las acciones de coordinación entre instituciones federales para combatir los delitos relacionados con hidrocarburos, que comprenden conductas como la extracción, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización ilegal de combustibles.

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La FGR señaló que las personas mencionadas en sus comunicados se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.