A la izquierda el "R1" y de lado derecho su hermano, el "R2". Crédito: FGR / Semar

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Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, enfrentó una audiencia virtual desde el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, luego de que un juez federal lo vinculó a proceso por delitos contra la salud, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Su estado de salud impidió su traslado inmediato a un penal tras resultar herido durante su detención en Guadalajara.

La audiencia se reanudó el miércoles después de que había sido aplazada debido a que el presunto líder de Los R’s permanecía sedado por la gravedad de las lesiones sufridas en el enfrentamiento armado con fuerzas federales. Su mejoría permitió que participara a distancia en las diligencias judiciales.

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Un juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, Jalisco, determinó el martes vincularlo a proceso junto con cuatro de sus presuntos colaboradores. Los cinco permanecerían sujetos a prisión preventiva, aunque el traslado de Álvarez Ayala dependía de que recibiera el alta médica definitiva.

Durante el mismo procedimiento, 15 detenidos fueron vinculados a proceso por posesión simple de droga, pero continuaron su proceso fuera de prisión bajo las condiciones impuestas por el juez. Entre ellos había integrantes de la agrupación musical Los Arras, trabajadores del restaurante Sabea y personas que se encontraban en el lugar durante el operativo.

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Una grabación muestra la movilización de fuerzas de seguridad en una avenida comercial del municipio de Zapopan, Jalisco. En las imágenes se observa el tránsito vehicular y a elementos uniformados desplazándose a pie por la vía pública. El despliegue formó parte de un operativo federal para capturar a Rafael Álvarez Ayala, alias "R2", presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, hecho que dejó un saldo de personas heridas.

La defensa obtuvo una suspensión contra el traslado de “El R2”

La defensa de Álvarez Ayala promovió el juicio de amparo 1504/2026 ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en Jalisco. El recurso derivó en una suspensión de oficio y de plano para impedir que fuera trasladado a Puente Grande o a un centro federal de readaptación social antes de concluir su recuperación.

La medida judicial estableció que el imputado no podría ser llevado a un penal mientras no contara con el alta médica definitiva. Álvarez Ayala permaneció internado bajo vigilancia de elementos federales desde su captura.

La FGR formuló imputaciones contra el señalado por la probable comisión de delitos contra la salud, portación de armas de fuego y posesión de cartuchos reservados para las Fuerzas Armadas. La vinculación a proceso no representó una sentencia condenatoria, sino la continuación de las investigaciones judiciales al existir elementos para mantener abierto el procedimiento penal.

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El R2 y sus grupo llegaron al bar Sabea en la tarde del sábado y se quedaron toda la noche hasta que cerca de las 12 hrs del domingo comenzó el operativo para su captura, cerca de las 18 hrs fue sacado del lugar y llevado a un hospital tras enfrentarse a balazos con los policías Foto: Facebook Vecinos Zapopan

La situación jurídica de los detenidos quedó dividida entre quienes enfrentarían el juicio en libertad y quienes continuarían privados de ella. Una persona que inicialmente estaba bajo prisión preventiva justificada obtuvo la modificación de sus medidas cautelares y pudo seguir el proceso fuera de prisión.

Cuatro coimputados fueron enviados a penales federales

Los cuatro coimputados que permanecieron bajo prisión preventiva justificada enfrentaron acusaciones distintas. Dos fueron señalados por posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, mientras que los otros dos fueron investigados por delitos contra la salud en la modalidad de venta y por posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

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Dos de esos imputados serían trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México. Los otros dos serían enviados al Centro Federal de Readaptación Social número 13, ubicado en Oaxaca.

Imágenes captadas en Zapopan, Jalisco, registran el despliegue de unidades tácticas blindadas de la Policía Estatal y el traslado en camilla de una persona lesionada bajo resguardo de elementos de seguridad, tras un enfrentamiento armado contra presuntos integrantes del crimen organizado.

Rafael Álvarez Ayala fue detenido el domingo 8 de noviembre durante un despliegue de fuerzas federales en el restaurante Sabea, localizado en la zona metropolitana de Guadalajara. Elementos de la Secretaría de Marina ingresaron al establecimiento después de obtener información de inteligencia sobre la presencia del presunto mando criminal.

Durante la intervención se registró un enfrentamiento armado en el que “El R2” resultó herido. Un Ministerio Público expuso ante el juez que el detenido quedó en el suelo y habría ofrecido vehículos y dinero a elementos de la Marina para evitar su captura.

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Los R’s fueron relacionados con delitos en Jalisco y Michoacán

Las autoridades identificaron a Álvarez Ayala como presunto dirigente de Los R’s, una célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación que operaba en Jalisco y Michoacán. De acuerdo con las investigaciones del Gabinete de Seguridad, la estructura era encabezada por los hermanos Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, y Rafael Álvarez Ayala, conocido como “R2”.

Mexican marines keep watch outside the Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, where Rafael “N,” alias “R2,” an alleged leader of the Jalisco New Generation Cartel’s “Los Rs” faction, is hospitalized after being wounded in an operation aided by intelligence shared by the US Drug Enforcement Administration (DEA) that led to his arrest, in Guadalajara, Jalisco state, Mexico, November 9, 2026. REUTERS/Michelle Freyria

A la célula se le atribuyeron actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, homicidios, secuestros y ataques contra corporaciones de seguridad. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que integrantes de Los R’s estarían relacionados con el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán.

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La detención de Álvarez Ayala formó parte de las investigaciones para identificar a los responsables materiales e intelectuales del homicidio de Manzo, ocurrido en noviembre de 2025. García Harfuch sostuvo que “R1” y “R2” habían sido detenidos y eran investigados por su probable participación en ese crimen.

El 14 de noviembre, fuerzas federales capturaron en Atotonilco el Alto, Jalisco, a Miguel Ángel “N”, alias “El Mike” o “El Diego”, señalado como presunto integrante de Los R’s. El detenido y otro hombre viajaban en una camioneta cuando fueron interceptados; los ocupantes dispararon contra los agentes, quienes repelieron la agresión. Uno de los presuntos agresores murió durante el enfrentamiento y Miguel Ángel “N” fue detenido seis días después del operativo en el restaurante Sabea.

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Mexican marines keep watch outside the Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, where Rafael “N,” alias “R2,” an alleged leader of the Jalisco New Generation Cartel’s “Los Rs” faction, is hospitalized after being wounded in an operation aided by intelligence shared by the US Drug Enforcement Administration (DEA) that led to his arrest, in Guadalajara, Jalisco state, Mexico, November 9, 2026. REUTERS/Michelle Freyria