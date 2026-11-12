México envió 22 cartas a fiscalías de EEUU por mexicanos muertos o heridos en operativos de ICE

La Cancillería informó el 12 de noviembre que las gestiones buscan dar seguimiento a fallecimientos y personas lesionadas bajo custodia migratoria o durante operativos, en el marco de la protección consular. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo)

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este jueves 12 de noviembre de 2026, mediante la Nota Informativa No. 017/2026, que el Gobierno de México envió 22 cartas a fiscalías de Estados Unidos por los fallecimientos y lesiones de personas mexicanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o durante sus operativos.

La dependencia explicó que las acciones se enmarcan en la protección consular y en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que contempla la asistencia a connacionales en el extranjero.

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Once respuestas y reuniones pendientes con fiscalías

La fiscalía del condado informó que el hombre de 48 años sufrió fractura en una pierna y otras lesiones el 10 de octubre; la dependencia federal niega que hubiera intención deliberada.

De las 22 misivas, 8 fueron dirigidas a fiscalías generales estatales y 14 a fiscalías de condado. Hasta la fecha se han recibido 11 respuestas y el diálogo continúa con las demás.

Según la SRE, varias fiscalías han mostrado disposición a sostener reuniones adicionales con la red consular y con la Embajada de México en Estados Unidos para dar seguimiento a los casos.

La sede diplomática también ha estado en comunicación en varias ocasiones con los fiscales de los condados de Harris y Webb, en Texas, y de Ventura, en California, para conocer el avance de las investigaciones y ofrecer la colaboración de México.

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Acusación formal contra un agente de ICE en Houston

La fiscalía del condado informó que el hombre de 48 años sufrió fractura en una pierna y otras lesiones el 10 de octubre; la dependencia federal niega que hubiera intención deliberada

En el caso reciente de la persona mexicana herida en Houston, la Fiscalía del Condado de Harris dio a conocer la acusación formal que un gran jurado emitió contra el agente involucrado. La SRE indicó que dará seguimiento puntual al proceso judicial, con pleno respeto a las autoridades judiciales competentes.

El comunicado no menciona nombres. De acuerdo con medios, el agente es Mario Alberto Morales, de 33 años, acusado de agresión agravada con un arma mortal por el incidente del 10 de octubre, en el que Miguel Parra Hernández, de 48 años, fue embestido por una camioneta. El hombre sufrió una fractura en una pierna y otras lesiones.

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El fiscal de distrito, Sean Teare, sostiene que el atropellamiento fue deliberado, mientras que la agencia federal lo niega. Un portavoz de ICE calificó el proceso como una maniobra política y el agente ha afirmado que no tuvo intención de atropellar al migrante. Teare afirmó que, en el condado de Harris, quien viole derechos constitucionales enfrentará consecuencias, sin importar si porta una placa de ICE u otra.

Una acusación formal no constituye una declaración de culpabilidad; corresponderá al proceso judicial determinar los hechos. Según reportes, el agente quedó en libertad bajo fianza.

Otro caso en Harris: Lorenzo Salgado Araujo

Ronaldo and Lorenzo Salgado, sons of Lorenzo Salgado Araujo who was fatally shot in Houston, talk about their father's death as Democrats hold a forum to hear testimony from family members of people killed as a result of fatal shootings by federal immigration agents, on Capitol Hill in Washington, D.C., US, September 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

En el mismo condado se investiga la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años que falleció el 7 de julio tras recibir un disparo de un agente de ICE durante una persecución. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que el disparo ocurrió en legítima defensa. Testigos, entre ellos su hermano, han contradicho esa versión, según medios.

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En septiembre, The Texas Tribune identificó al agente como Gregory Feathers, quien hasta entonces no había sido acusado de ningún delito, y la Fiscalía de Harris mantenía abierta su investigación. La nota de la SRE no precisa novedades sobre este expediente.

¿Cómo avanzan las acciones legales de las familias?

La mandataria indicó que el connacional, arrestado en junio, padecía diabetes e hipertensión y posiblemente no contaba con todos sus medicamentos, según la versión de sus familiares durante su conferencia en Palacio Nacional

La red consular acompaña a las familias en sus decisiones sobre acciones legales. De los 18 casos de personas fallecidas, la SRE reportó que:

cuatro cuentan con representación del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas (PALE), que brinda asesoría mediante despachos externos;

siete tienen representación privada;

dos familias buscan representación legal, con acompañamiento consular;

cinco familias optaron por no emprender acciones legales.

Además, se han presentado demandas civiles en tres casos: dos con representación del PALE y uno con representación privada. En los demás, las familias preparan las acciones con sus representantes legales.

Contexto: 18 casos desde enero de 2025

La Cancillería contabiliza 18 mexicanos fallecidos bajo custodia o durante operativos migratorios desde el 20 de enero de 2025. La cifra se elevó en octubre, tras la muerte de un connacional en un centro de detención de Laredo, Texas, por la que la SRE anunció una denuncia ante el fiscal del condado de Webb.

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En julio, el canciller Roberto Velasco informó de 17 casos, 14 bajo custodia y tres en operativos, y se anunciaron denuncias ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia. Según medios, Estados Unidos devolvió cartas previas de México y recomendó canalizar las preocupaciones por vías diplomáticas. La SRE ha indicado que mantendrá la coordinación con las autoridades estadounidenses.

Algunos medios han difundido, además, un fallecimiento posterior, que elevaría la cifra a 19. La nota de la SRE se refiere únicamente a 18 casos.