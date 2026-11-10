México

“No lo merece”, Lilly Téllez fue la única que votó en contra de que se inscribiera el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas en el Senado

Gerardo Fernández Noroña reaccionó a la decisión de la senadora de oponerse al reconocimiento del ingeniero en el recinto legislativo

Lilly Téllez acusó a Marina de Pilar Ávila de traición a la patria. | PAN
Lilly Téllez emitió el único voto en contra de inscribir el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas en el muro de honor del Senado. (PAN)
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Lilly Téllez emitió el único voto contra la inscripción del nombre de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el muro de honor del Senado, una decisión que ocurre mientras el Gobierno de la Ciudad de México espera la autorización de la Segob para que los restos del ingeniero sean inhumados en la Rotonda de las Personas Ilustres.

“Solo un voto en contra de que el nombre de C. Cárdenas se inscriba en el muro de honor. Yo voté en contra, no lo merece, escribió Lilly Téllez este 10 de noviembre en su cuenta de X.

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Gerardo Fernández Noroña cuestionó la postura y señaló que no le sorprendía que Téllez fuera la única persona en oponerse al reconocimiento al ingeniero . “La pinta de cuerpo completo”, publicó en sus redes sociales este 10 de noviembre sobre el voto contra la inscripción del nombre del ingeniero en el Senado.

Dirigentes de oposición lamentan la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas y destacan su legado democrático

Cuauhtémoc cárdenas
Dirigentes de la oposición lamentan el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y destacan su papel en la apertura democrática.

Vicente Fox Quesada y dirigentes de oposición lamentaron el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y reconocieron su contribución a la democracia mexicana. Los mensajes destacaron la trayectoria política del ingeniero y su papel en la apertura política del país.

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, relacionó el legado de Lázaro y Cuauhtémoc Cárdenas con la igualdad económica, la igualdad política y la democracia. También afirmó que ser cardenista significa estar “del lado correcto de la historia.

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El panista Jorge Triana recordó que en 1988, Cárdenas marchó junto a Manuel Clouthier contra el fraude electoral que habría operado Manuel Bartlett. Jorge Romero Herrera, presidente del PAN, describió al ingeniero como un hombre que marcó la historia de México y contribuyó a la lucha democrática.

Fox, quien fue rival de Cárdenas en las elecciones de 2000, lo identificó como un político de convicciones firmes, digno en sus posiciones y comprometido con el país. El expresidente expresó solidaridad con la familia y los seres queridos del ingeniero.

Alejandro “Alito” Moreno, presidente del PRI, lamentó el fallecimiento de Cárdenas Solórzano y lo reconoció como una figura destacada de la vida política de México. El dirigente envió condolencias a sus familiares, amigos y allegados, a quienes deseó fortaleza ante la pérdida.

Clara Brugada afirma que hay espacio en la Rotonda de las Personas Ilustres

Rotonda de las personas ilustres
El Gobierno de la Ciudad de México alista un espacio en la Rotonda de las Personas Ilustres a la espera del aval de la Segob. (Archivo Infobae)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la administración capitalina está preparada para recibir los restos de Cárdenas en la Rotonda de las Personas Ilustres, siempre que el Consejo Consultivo del recinto avale la propuesta planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta definición corresponde al órgano presidido por la Secretaría de Gobernación (Segob). Brugada sostuvo que la ciudad cuenta con disponibilidad física y que su gobierno realizará las adecuaciones logísticas necesarias para habilitar el lugar.

“Estamos listos para cualquier definición que tome en su momento el comité responsable de la decisión de que allí se aloje al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, afirmó la jefa de Gobierno después del homenaje de cuerpo presente que recibió el político el pasado 30 de octubre en el Palacio de Bellas Artes.

La mandataria capitalina añadió: “Considero que tenemos los espacios suficientes y lo que se tenga que adecuar logísticamente, lo haremos.

Cuauhtémoc Cárdenas recibió un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes el pasado 30 de octubre. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)
Cuauhtémoc Cárdenas recibió un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes el pasado 30 de octubre. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Brugada respaldó el planteamiento de Sheinbaum y describió a Cárdenas como una figura del proceso democrático que modificó la vida política nacional y de la capital. Recordó su ruptura con el partido donde inició su trayectoria y su participación posterior junto a un movimiento popular.

La jefa de Gobierno también aludió a la elección presidencial de 1988. Sostuvo que la población enfrentó un fraude contra su voluntad y que, a partir de ese episodio, continuó la lucha por reformas políticas que abrieron paso a cambios institucionales.

Cárdenas fue el primer jefe de Gobierno electo por voto popular

Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección de 1997 como el primer jefe de Gobierno electo por voto popular en el Distrito Federal. (REUTERS/Paola Garcia)
Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección de 1997 como el primer jefe de Gobierno electo por voto popular en el Distrito Federal. (REUTERS/Paola Garcia)

Brugada destacó que en 1997 la ciudadanía de la capital del país eligió por primera vez mediante voto a la persona que encabezaría su gobierno. Cuauhtémoc Cárdenas ganó aquella elección y se convirtió en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

“Era la primera vez que esta ciudad podía elegir a sus gobernantes y, segundo, que eligiera al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas”, dijo.

La mandataria consideró que la Ciudad de México mantiene una deuda política con el ingeniero por ese proceso electoral y por su contribución a la transformación democrática de la capital. Calculó que han transcurrido 29 años desde la primera elección de jefe de Gobierno por voto popular.

Brugada reconoció que ese recorrido tuvo “algunos baches por ahí”, aunque sostuvo que la ciudad ha mantenido una ruta de cambios desde entonces.

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