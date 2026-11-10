En la Cámara de Diputados aún no existe consenso sobre la elección de la nueva presidencia del INE, advierte Raúl Bolaños

Raúl Bolaños Cacho-Cué, presidente de la Cámara de Diputados, reconoció que aún no hay consenso para designar a la nueva presidencia del INE. Crédito: X/ @RaulBCCue

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Este martes, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué reconoció que todavía no existe un consenso entre los grupos parlamentarios para designar al relevo de Guadalupe Taddei, en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

En ese sentido, Cacho-Cué se pronunció por seguir privilegiando los acuerdos en torno a la convocatoria para la elección de la nueva consejera presidenta del órgano electoral, incluso si eso les lleva más tiempo.

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Presidente de la Cámara de Diputados reconoce que no existen acuerdos para la designación de la consejera presidenta del INE

Ante medios de comunicación, en la sede de la Cámara Baja, indicó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no ha podido llegar a un consenso, aún cuando una de las previsiones es que la convocatoria se someta a votación después del Presupuesto de Egresos 2027.

“No sé si esta semana (se logre un acuerdo), yo esperaría que sí, y yo esperaría que sí realmente se logre el consenso, porque si no sería una muy mala noticia que no fuera por consenso”, dijo a los reporteros.

El Consejo General del INE tiene previsto aprobar un plan de acción que considera auditorías externas. Crédito: Alfredo Domínguez

Convocatoria debe salir por un acuerdo: Raúl Bolaños

Quien es legislador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reiteró que la convocatoria debe salir por consenso para que el proceso de elección del nuevo titular del INE no quede en medio de cuestionamientos desde el inicio.

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“Para mí lo importante es el consenso, más allá del tiempo que tome. Si nosotros nombráramos de manera atropellada a una presidenta sustituta que no tuviera el aval de todos los grupos políticos y que llegara a conocer la vida interna del INE en este preciso momento, estaríamos ante un árbitro que sería cuestionado desde el inicio por quienes no estuvieron de acuerdo desde su nacimiento y llegaría a conocer la problemática del INE de manera cuestionada”, agregó el presidente de San Lázaro.

No descarta que presidenta interina del INE quede a cargo de las elecciones 2027

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la presidenta interina del INE, Blanca Yassahara Cruz García, se mantenga en el cargo para realizar las elecciones de 2027, explicó que la ley no establece un plazo perentorio para que la Cámara de Diputados lleve a cabo la designación de la nueva presidencia.

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“La ley no establece un plazo perentorio para que la Cámara de Diputados nombre una presidenta sustituta. Hasta en tanto la Cámara no nombre sustituta, quien está como presidenta interina puede seguir ejerciendo sus funciones. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo creo que ahora está garantizado el trabajo del INE”, explicó.

Una grabación del 16 de febrero muestra a la expresidenta del INE y a su contratista revisando en una libreta los montos que les tocarían de un contrato de 71 millones de dólares, vigente hasta 2031. (Cuartoscuro/Redes sociales)

El acuerdo es vital en la designación: presidenta de San Lázaro

Dada la crisis que actualmente vive el INE –por los escándalos de presunta corrupción y conflictos de interés de Guadalupe Taddei con contratistas–, el legislador consideró necesario tomar previsiones en todos los escenarios posibles, pero poniendo como prioridad el consenso.

“Sin consenso no hay certeza de neutralidad y de imparcialidad. Tenemos que lograr que quien sea el árbitro electoral tenga el aval de todas y de todos para que no haya ninguna duda después de quién está a cargo de las elecciones”, comentó.

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Cabe recordar que Guadalupe Taddei dejó su lugar en el INE como consejera presidenta desde el pasado 26 de octubre, después de que diversos trabajos periodísticos exhibieron presuntos actos de corrupción en contratos del organismo.

Secretaría Anticorrupción se desvincula de la revisión al INE

Este martes, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, reveló que su dependencia no intervendrá en la revisión al Instituto Nacional Electoral, por tratarse de un órgano autónomo.

Claudia Sheinbaum

Al ser cuestionada por reporteros tras su participación en el Alacero Summit 2026, la funcionaria descartó la colaboración de su secretaría en las indagatorias que rodean al INE por los casos de presunta corrupción y conflicto de interés durante la presidencia de Guadalupe Taddei.

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“El INE es un órgano autónomo, no está dentro de la competencia de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, lo ha dicho muchas veces la presidenta. Todo eso corresponde a la Auditoría Superior de la Federación”, dijo la funcionaria.

Ya lo había dicho el coordinador de Morena Ricardo Monreal, y, hoy, el presidenta de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños reconoció que aún no existe un consenso entre las bancadas para designar al relevo de Guadalupe Taddei en el INE.