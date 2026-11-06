Habrá concierto de ánime gratis en el Centro Histórico de la CDMX: cuándo y dónde será

El grupo, que se define como una “anime rock band”, anunció en sus redes sociales que interpretará canciones vinculadas a series de animación japonesa. (Bakemonomx/Instagram)

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La Ciudad de México vivirá un noviembre marcado por la cultura japonesa, con una decena de actividades que van desde conciertos de rock hasta ceremonias del té. La primera cita llega este sábado, cuando la banda Bakemono suba al escenario del Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El grupo, que se define como una “anime rock band”, anunció en sus redes sociales que interpretará canciones vinculadas a series de animación japonesa. La presentación forma parte del programa “Hacienda es Patrimonio Cultural”.

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Bakemono y su regreso a un recinto cultural de la capital

En septiembre pasado, la banda celebró su tercer aniversario con un concierto en el Foro 28, acompañada por el grupo Los Shinigamis del Norte, originario de Monterrey (Naruto: Ultimate Ninja Storm, de CyberConnect2.)

El concierto será el sábado 7 de noviembre a las 12:00 horas, en la sede ubicada en calle Moneda 4, Centro Histórico. El acceso es libre, según la convocatoria difundida por Bakemono.

Bakemono se trata de una banda mexicana de rock formada en 2022 que interpreta canciones de anime en español y japonés. Este sábado 7 de noviembre ofrecerá un concierto gratuito a las 12:00 horas en el Museo de Arte de la SHCP, en Moneda 4, Centro Histórico, como parte del programa “Hacienda es Patrimonio Cultural”.

Bakemono está integrada por Víctor en la batería, Ludvik y Joel en las guitarras, Argenis en el bajo y Luisa Díaz en la voz. La agrupación se especializa en interpretar openings y endings de series como Dragon Ball, Naruto, Digimon, Pokémon y Ranma ½.

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No es la primera vez que el grupo se presenta en un recinto cultural de la capital. En junio de 2025 ya había tocado en el Museo de la Ciudad de México, en un evento organizado por la Secretaría de Cultura capitalina, donde interpretó temas de Evangelion, Ranma ½ y Pokémon, además de una versión en japonés de “Pastel Rose” de Belanova.

En septiembre pasado, la banda celebró su tercer aniversario con un concierto en el Foro 28, acompañada por el grupo Los Shinigamis del Norte, originario de Monterrey. En esa presentación repasaron temas de Hunter x Hunter, Sakura Card Captor, Slam Dunk, Demon Slayer y Evangelion, entre otros.

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El guitarrista Joel explicó en una entrevista previa que el anime funcionó como puerta de entrada a la cultura japonesa en México. “Por medio de esta música hemos tenido la oportunidad de vivir la cultura japonesa desde dentro”, señaló el músico, citado por Mexican Press Agency.

En cuanto a la sede del concierto de este sábado, el Museo de Arte de la SHCP ocupa el Antiguo Palacio del Arzobispado, un inmueble que se levanta sobre lo que fue el basamento prehispánico del templo de Tezcatlipoca. El recinto alberga las colecciones Pago en Especie y Acervo Patrimonial de la dependencia, y de forma regular organiza actividades de música, teatro y danza en su patio, según información de la propia SHCP.

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El Mes de Japón llega al Museo Nacional de Antropología

Varias personas vestidas con vestimenta tradicional caminan entre puestos iluminados durante la celebración del festival de verano Natsu Matsuri en Japón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad de Bakemono coincide con una agenda más amplia de celebraciones por el llamado “Mes de Japón”, organizado por el Museo Nacional de Antropología (MNA) junto con la Embajada del Japón en México. El programa se extiende durante todo noviembre y se enmarca en el 70 aniversario de la Asociación México Japonesa, según informó el museo.

En el MNA, la programación arrancó el jueves 5 de noviembre con talleres de origami y shodō, la caligrafía japonesa, con cupo máximo de 20 personas por grupo. Ese mismo día se realizó la inauguración oficial en el Auditorio Jaime Torres Bodet, acompañada por una presentación de wadaiko, instrumento tradicional de percusión, y una demostración de ikebana, el arte del arreglo floral.

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Por la tarde del jueves 5 se llevó a cabo el coloquio “Arqueólogos japoneses en tierra mexicana. Historia y perspectivas de la cooperación en patrimonio cultural”, en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún del museo, de acuerdo con el comunicado oficial publicado por el Gobierno de México.

El sábado 7 de noviembre, en paralelo al concierto de Bakemono en la SHCP, el MNA ofrecerá un nuevo taller de shodō a las 10:00 horas y, a las 12:00, la presentación del sadō o ceremonia del té en la Sala de Etnografía, con capacidad para 20 asistentes.

El programa continuará el sábado 14 de noviembre con un taller de origami y la conferencia “Maíz y arroz”, acompañada por una degustación de sushi para un máximo de 30 personas. El cierre está previsto para el viernes 27, con el “Encuentro de reflexión y diálogo sobre las memorias de la inmigración japonesa en México” a las 16:30 horas, seguido por un concierto de City Pop y Anime Song en el Auditorio Jaime Torres Bodet, con capacidad para 357 personas, según detalló el medio Escapadah.

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El museo precisó que la oferta del Mes de Japón no incluye el acceso a sus exposiciones permanentes, por lo que quienes deseen recorrer las salas deberán pagar el boleto de entrada correspondiente.

Aki Matsuri ’26, el festival de otoño con Yoko Takahashi

Otro de los eventos centrales de noviembre es el Aki Matsuri ’26, organizado por la Asociación México Japonesa en su sede de Fujiyama 144, en la alcaldía Álvaro Obregón. El festival se realizará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, de 12:00 a 20:00 horas.

El cartel lo encabeza la cantante Yoko Takahashi, intérprete original del tema de apertura de la serie Neon Genesis Evangelion, estrenada en 1995. También se presentarán el grupo Ikenai Gundan, con un acto basado en la estética de mayordomos japoneses, y la guitarrista Yuki, según informó Infobae.

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La programación también integra agrupaciones mexicanas especializadas en cultura nipona, entre ellas la propia Bakemono, Ginreikai, Ryukyukoku Matsuri Daiko México y Akemi Endo & Animeband, de acuerdo con el mismo medio.

El festival contempla gastronomía japonesa, venta de artículos importados, mercancía temática y un mercado cultural con productos coleccionables, manga y accesorios inspirados en el anime, según detalló Directo al Paladar México.

Los boletos para adultos cuestan 140 pesos el sábado 21 y 200 pesos el domingo 22. Para niños de 4 a 11 años, el costo es de 70 pesos el sábado y 100 pesos el domingo. La venta se realiza a través de la plataforma Passline y en puntos físicos como la Asociación México Japonesa, Súper Mikasa y Ramen Sairi.

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Cine, lucha libre y gastronomía japonesa en noviembre

(Facebook FIC UNAM)

El Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM), en colaboración con la Fundación Japón, suma proyecciones del director Kiyoshi Kurosawa en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario y en la Cineteca Nacional Xoco. Entre las cintas programadas están El camino de la serpiente y Carisma, según el calendario difundido por la Embajada de Japón en México.

El 8 de noviembre se exhibirá, además, una proyección de cinema kabuki titulada “Renjishi”, acompañada de un taller de body painting, también organizada por FICUNAM y la Fundación Japón.

La fusión entre la lucha libre mexicana y japonesa tendrá su espacio el 16 de noviembre con el evento Lucha Kingdom, organizado por el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en la Arena México.

En el terreno musical, el Ensemble Nomad se presentará los días 17 y 19 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes, con el respaldo de la Fundación Japón, de acuerdo con el calendario oficial de actividades. La gastronomía también tendrá su propio espacio: la expo Sabor a Japón se instalará en el Frontón México a partir del 20 de noviembre durante tres días, con degustaciones, ingredientes y platillos típicos, según informó el medio Tribuna Norte.

Talleres de manga, haiku y danza tradicional

La Biblioteca de México, en la Ciudadela, sumará actividades del proyecto “Percepciones México-Japón”, con un círculo de lectura japonesa y un intercambio de libros el 14 de noviembre. El 28 de noviembre se realizarán talleres de sumi-e, haiku, shodo, dibujo de manga, origami, furoshiki y suminagashi, junto con la conferencia “El arte japonés tradicional y su repercusión en la época actual”, a cargo del doctor Omar Rosales.

El 15 de noviembre, el Centro Cultural de la Asociación México Japonesa será sede de “Vamos a cantar en japonés”, presentación a cargo del Coro Komorebi y el Coro Yolizcuicatl.

La danza tradicional también tendrá su lugar el 20 de noviembre, con una presentación del grupo Ginreikai en la Casa de Cultura Jesús Romero Flores. Además, el 14 de noviembre se realizará una jornada cultural de budo centrada en la filosofía y la práctica del aikido tradicional, organizada por el Dojo Aikizen en la Ciudad de México.

Fuera de la capital, la iniciativa del Mes de Japón contempla actividades en el Estado de México, Chiapas, Baja California, Coahuila y Morelos, de acuerdo con el calendario oficial publicado por la Embajada de Japón en México.